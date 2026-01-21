Nicușor Dan a primit „cu bucurie” invitația în „Consiliul Păcii”. Țoiu: „Componenta juridică are nevoie de clarificări din partea SUA”

România nu are „baza fiscală” pentru a se alătura Consiliului Păcii. Colaj foto: Agerpres / Getty Images

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a afirmat că invitația lui Donald Trump pentru „Consiliul Păcii” a fost primită „cu bucurie” de Nicușor Dan. Ea a spus că „sunt două componente în ceea ce privește pașii viitori”: una ține de „board-ul pentru pace, pentru asigurarea pașilor viitori din procesul de pace din Fâșia Gaza”, iar cealaltă este „o componentă juridică mai extinsă, care, în acest moment, are nevoie de clarificări din partea SUA”.

„Invitația pe care președintele Nicușor Dan a primit-o de la președintele Donald Trump, de a se alătura board-ului pentru pace, este o invitație primită cu bucurie. Sunt două componente în ceea ce privește pașii viitori.

O primă componentă ține de board-ul pentru pace, pentru asigurarea pașilor viitori din procesul de pace din Fâșia Gaza. Aici, România este una dintre țările implicate, inclusiv în acordarea de ajutor umanitar. Suntem una dintre puținele țări din lume care au un istoric de relații diplomatice cu ambele părți și, în această direcție, vom continua să ne implicăm alături de SUA, de țările din Orientul Mijlociu, de Israel și de Palestina.

Ceea ce a rămas sub analiză, nu doar la nivelul României, ci și al mai multor state europene, este o componentă juridică mai extinsă, care, în acest moment, are nevoie de clarificări din partea SUA. Mai exact, este improbabil ca mai multe țări din lume să poată finanța și să acționeze în două structuri cu misiuni similare, care ar funcționa în paralel, de exemplu, cu ONU”, a spus Oana Țoiu, în direct la Antena 3 CNN.

Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat că vrea să conducă pe viață „Consiliul Păcii”. De asemenea, Trump a sugerat că noul organism ar putea înlocui ONU. Marți, Nicușor Dan a spus că salută inițiativa președintelui SUA „de promovare a păcii şi securităţii internaţionale” și că analizează implicaţiile Cartei Board of Peace pentru interesele statului român.

Surse de la Cotroceni spun că România este într-o stare de „expectativă analitică” și că nu știe deocamdată dacă va adera la „Consiliul Păcii”, problema fiind încă în studiu. Joi vor fi consultări cu alți lideri europeni, în Consiliul European, în această chestiune.

De asemenea, potrivit surselor citate, România nu are „bază fiscală” să adere, adică nu are cei 1 miliard de dolari pe care Trump îi vrea în schimbul statutului de membru permanent. Totuși, liderul PSD Sorin Grindeanu spune că România nu poate refuza oferta: „Se găsesc bani”.

Cine a acceptat și cine a respins, până acum, invitația

Casa Albă a invitat aproximativ 60 de țări să se alăture „Consiliului Păcii”, printre care şi Rusia, Belarus şi China.

Câteva țări, conduse de lideri apropiați de președitele SUA, au anunțat că acceptă invitația președintelui american. Ungaria și Vietnam au declarat că au acceptat.

„Prim-ministrul ungar Viktor Orban a acceptat invitația de a se alătura consiliului de administrație”, a declarat duminică la radioul de stat ministrul de externe Péter Szijjártó. Orban este unul dintre cei mai înfocați susținători ai lui Trump în Europa.

Liderul Partidului Comunist din Vietnam, To Lam, a acceptat și el, se arată într-un comunicat al Ministerului de Externe. De asemenea, Regele Mohammed al VI-lea al Marocului și președintele Argentinei Javier Milei au acceptat roluri în consiliu.

Prim-ministrul Italiei Giorgia Meloni s-a prezentat ca mediator, „gata să-și facă partea”.

Preşedintele din Belarus, Aleksandr Lukaşenko, a semnat marţi acordul pentru a se alătura, iar Israelul a anunțat miercuri că se va alătura, după ce biroul lui Benjamin Netanyahu criticase anterior componența comitetului executiv al acestui organism, din care face parte și Turcia, un rival regional al Israelului.

Tot miercuri, premierul suedez Ulf Kristersson a anunțat că „Suedia nu se va alătura Consiliului Păcii”.

Canada a anunţat la rândul său că „nu va plăti pentru un loc” în acest consiliu de pace, oferindu-se însă voluntar pentru a ocupa un loc temporar.

„Canada nu va plăti pentru un loc în Consiliul Păcii al lui Donald Trump”, a declarat luni o sursă din cadrul guvernului său, reafirmând totuşi „intenţia” prim-ministrului canadian Mark Carney „de a accepta invitaţia”.

„Franţa nu intenţionează să dea un răspuns favorabil în acest moment invitaţiei primite de a se alătura Consiliului Păcii dorit de Donald Trump, care ridică întrebări importante”, a declarat pentru Le Monde o sursă din anturajul preşedintelui Emmanuel Macron.