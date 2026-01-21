Sorin Grindeanu anunţă când decide PSD dacă rămâne sau nu în Guvern: "Analiza în partid durează până după buget"

Sorin Grindeanu anunţă când decide PSD dacă rămâne sau nu în Guvern. Sursă colaj foto: Agerpres

Sorin Grindeanu, preşedintele PSD, a declarat, miercuri, la Antena 3 CNN, că analiza în interiorul partidului privind soarta Coaliţiei "durează până după buget". De asemenea, liderul socoal-democraţilor transmis şi condiţia PSD-ului pentru a rămâne la guvernare: "E absolut necesar ca la următoarea asumare, următorul pachet, în speță cel care se referă la administrația locală și centrală, să existe și acest pachet de relansare economică".

"Primarii PSD și-au spus punctul de vedere, iar majoritatea aleșilor locali PSD și-au exprimat punctul de vedere în urmă cu 6-7 luni. Noi ne aflăm în această perioadă într-o evaluare internă, așa cum bine știți, până după buget. E foarte important acest lucru.

Dincolo de taxele locale mărite, să avem niște propuneri la buget pe care dorim să fie aplicate, cele legate de pensii: trebuie să existe o recalibrare a pensiilor, fiindcă anul trecut, în 2025, puterea de cumpărare a pensionarilor a scăzut dramatic. De asemenea, sunt indemnizațiile pentru mame. Au fost scoase, lucrurile trebuie să revină la normal", a declarat Grindeanu, care a transmis şi condiţia PSD-ului pentru a rămâne la guvernare:

"E absolut necesar ca la următoarea asumare, următorul pachet, în speță cel care se referă la administrația locală și centrală, să existe și acest pachet de relansare economică. Nu se poate altfel. Nu putem doar să discutăm despre tăieri, despre reduceri, dacă se dorește ca PSD să rămână în Coaliție.

E un lcuru pe care noi l-am anunțat de 6 luni. Dacă nu se întâmplă, înseamnă că nu se mai dorește participarea PSD. Nu poți să reduci deficitul prin tăierea investițiilro și prin scăderea puterii de cumpărare. Reduci deficitul dacă crești economic".