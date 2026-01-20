Grindeanu: Măsurile PSD de relansare economică, aprobate prin angajarea răspunderii, la pachet cu reforma administraţiei publice

Sorin Grindeanu, preşedintele PSD. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi că măsurile de relansare economică propuse de social-democraţi vor fi aprobate prin angajarea răspunderii în Parlament de către Guvern, la pachet cu reforma administraţiei publice, o decizie luată de coaliţie după multe luni de eforturi susţinute pentru a-l convinge pe premier că susţinerea firmelor româneşti reprezintă o prioritate absolută a Executivului, potrivit Agerpres.

"Măsurile PSD de relansare economică vor fi aprobate de Guvern, prin angajarea răspunderii în Parlament, la pachet cu reforma administraţiei publice! Este o decizie unanimă a coaliţiei de guvernare luată după (prea) multe luni în care am făcut eforturi susţinute să-l convingem pe prim-ministrul Ilie Bolojan că susţinerea firmelor româneşti reprezintă o prioritate absolută a Guvernului", a scris Grindeanu într-o postare Facebook.

El a adăugat că adoptarea măsurilor de relansare economică este "un gest logic" şi aşteptat de tot mediul de afaceri.

"Măsurile includ credit fiscal majorat şi alte facilităţi pentru stimularea noilor investiţii – garanţii pentru IMM-uri, amortizare accelerată, deduceri suplimentare pentru investiţiile în cercetare-dezvoltare. În aceeaşi măsură, reprezintă şi un gest de reparaţie morală după ce, în 2025, tot efortul guvernării de a reduce deficitul bugetar s-a făcut cu eforturile populaţiei şi firmelor.

Tocmai de aceea, mă aştept ca nimeni din Guvern să nu se laude cu un eventual deficit pe 2025 mai mic decât cel asumat în faţa Comisiei Europene! Nu te poţi lăuda că ai tăiat de la investiţii şi ai crescut taxele şi impozitele", a afirmat acesta.

Sorin Grindeanu a menţionat că PSD insistă că deficitul trebuie să fie diminuat ca o urmare firească a unei creşteri economice sănătoase, nu a tăierilor continue de investiţii, ce sunt "gura de oxigen" a mediului de afaceri.

"De aceea, programul de relansare economică propus de PSD este soluţia firească pentru a proteja şi susţine companiile româneşti, aceasta fiind singura garanţie a unei dezvoltării sănătoase a economiei noastre", a conchis acesta.