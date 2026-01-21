Grindeanu, despre Bolojan: "Se consultă, dar e foarte greu să-i schimbi părerea"

Grindeanu, mesaj pentru Bolojan: "Nu tot timpul ești deținătorul adevărului absolut". Foto: Inquam Photos/George Călin

Preşedintele social-democraţilor, Sorin Grindeanu i-a reproşat premierului, miercuri, la Antena 3 CNN, lipsa de flexibilitate în luarea deciziilor şi ignorarea unor propuneri cu care au venit colegii din Coaliţie. "Nu tot timpul ești deținătorul adevărului absolut, mai există și alții care pot gândi bine", i-a transmis Grindeanu lui Bolojan.

"Bolojan are un soi de inflexibilitate, s-a întâmplat să nu țină cont de propuneri bune pentru că nu le-a gândit cu propriul cap. Nu tot timpul ești deținătorul adevărului absolut, mai există și alții care pot gândi bine. Se consultă, dar e foarte greu să îi schimbi părerea...", a declarat liderul PSD.

Sorin Grindeanu a amintit şi de rotativa premierilor.

"Rămânem în coaliție ca să încercăm să reparăm măsurile de dreapta, haotice. Protocolul coaliției a spus că, timp de un an și zece luni, PNL va da premier; nu e treaba PSD să spună cine să ocupe funcția, e treaba PNL.

Apoi PSD va ocupa această funcție. Asta nu înseamnă că asistăm pasiv la aceste măsuri. În aceste luni, sub acea scamatorie, toate aceste măsuri de dreapta, sălbatice, au dus la o scădere drastică a puterii de cumpărare. Asta trebuie să se termine; sunt optimist că se va întâmpla", a mai spus Grindeanu.