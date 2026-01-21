Mesajul cel mai important transmis de Donald Trump la Davos. Analist: „E o schimbare fundamentală”

Analistul în politică externă a arătat că până acum singura explicație la care au ajuns experții este că Donald Trump gândește în logica de „investitor imobiliar” nu în logica unui președinte. Foto: Getty Images

Discursul lui Donald Trump de la Forumul Economic Mondial de la Davos a avut rolul de a liniști atât Congresul SUA, cât și partenerii europeni și NATO, este de părere analistul în politică externă Iulian Chifu. Directorul Centrului pentru Prevenirea Conflictelor a declarat, la Antena 3 CNN, că cel mai important mesaj dat de președintele american este că nu va folosi forța împotriva unui stat membru NATO, referindu-se la pretențiile sale asupra Groenlandei, și că SUA rămân angajate în alianța militară. Iulian Chifu a explicat însă că în continuare Donald Trump nu e reușit să explice inteligibil de ce este obligatoriu ca SUA să dețină Groenlanda.

Afirmația lui Donald Trump că nu vrea să „folosească forța” pentru a prelua controlul asupra Groenlandei este mesajul cel mai important transmis de președintele american, la Davos, după ce anterior declarase că nu poate fi exclusă o intervenție militară, a spus, la Antena 3 CNN, analistul în politică externă Iulian Chifu.

„Cred că principalul element dincolo de afirmații pe care le-am mai auzit deja, care au un substrat ideologic, care au elemente discutabile într-adevăr, dar în formula egală cu firea lui Donald Trump e important mesajul că nu va fi utilizată forța. A mai fost afirmat faptul că NATO este important și că SUA susțin NATO.

E o schimbare fundamentală care vine să răspundă de fapt preocupărilor care există deja în interiorul Administrației Americane, în interiorul Congresului, în raport cu acest „forcing” privind preluarea Groenlandei care poate duce la consecințe negative. O văd ca pe o jumătate de pas înainte, o deschidere spre zona diplomatică și negociere și în mai mică măsură pe amenințarea marii rupturi trans-atlantice”, a explicat directorul Centrului pentru Prevenirea Conflictelor.

Totuși, Iulian Chifu a explicat, că în ciuda acestei deschideri față de atingerea obiectivelor SUA prin diplomație și negociere, Donald Trump nu a reușit să dea o explicație inteligibilă de ce este absolut imperativ ca SUA să dețină Groenlanda.

„Ceea ce lipsește în mod substanțial este o explicație care să fie inteligibilă de ce Donald Trump, în contextul NATO, unde își poate asigura securitatea, în contextul relației speciale din 1951 cu Danemarca, putând să-și pună baze senzori, avioane, nave în Groenlanda, nu poate să satisfacă necesitățile sale care vizează securitatea Statelor Unite decât dacă posedă Groenlanda.

În măsura în care aici explicațiile pot fi furnizate sigur, în spatele ușilor închise, s-ar putea să existe elemente și detalii pe care nu le știm, atunci poți să negociezi, să găsești o formulă potrivită care să respecte și suveranitate a Groenlandei, suveranitatea Danemarcei asupra Groenlandei, dar în egală măsură să răspundă și exigențe, să zicem legitime, ale lui Donald Trump”, a spus Chifu.

Analistul în politică externă a precizat că și în cazul în care SUA și-ar dori să exploateze resursele minerale ale Groenlandei, o speculație respinsă de Trump, tot nu ar fi necesar ca SUA să dețină teritoriul pentru a-și atinge acest obiectiv.

„Chiar dacă ar fi dorit să exploateze resurse, putea să solicite acest lucru Danemarcei, să solicite dreptul de a face și de a exploata și sigur că îl primea. Adică, nu cred că a existat un blocaj din punctul ăsta de vedere venit din partea Danemarce, pe o solicitare încă o dată legitimă, credibilă, care are argumente solide.

Întrebarea și marea problemă ridicată e de ce trebuie să iei tu bucata aia de pământ încălcând dreptul internațional, când poți să îți satisfaci necesitățile urgente, să răspunzi amenințărilor de securitate în alte formule, care sunt legale, legitime. În cadrul NATO, facem o misiune pe care o conduce SUA și sprijinită și de europeni. Nu în cadrul NATO. Perfect, în cadrul bilateral. O face Statele Unite singure”, a spus Chifu.

Analistul în politică externă a arătat că până acum singura explicație la care au ajuns experții este că Donald Trump gândește în logica de „investitor imobiliar” nu în logica unui președinte. „Când trebuie să deții terenul ca să faci o construcție, să investești, nu să-l fi închiriat, că și aceasta a fost observația președintelui”.