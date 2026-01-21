„Fără regi”: Mesajul luminos uriaș a fost proiectat pe un munte din Davos, înaintea sosirii lui Trump. Imaginile au ajuns virale

În urmă cu un an, Casa Albă a postat o fotografie cu Trump în rol de rege. Sursa foto: Colaj White House via Instagram/ Molly Ploofkins via X

Un mesaj luminos „No Kings” („Fără regi”) a fost proiectat pe versantul unui munte din Davos, Elveția, marți seara, cu câteva ore înainte de discursul programat al președintelui SUA, Donald Trump, la Forumul Economic Mondial, transmite Newsweek.

Peter Alexander, corespondent-șef al NBC News la Casa Albă, a distribuit pe X o fotografie cu mesajul, surprinsă la evenimentul anual care aduce în stațiunea alpină lideri mondiali, miniștri de finanțe și directori executivi miliardari pentru a participa la discuții de nivel înalt privind tendințele economice globale, politicile climatice și provocările geopolitice care vor modela anul ce urmează.

As President Trump began his news conference stateside… in Davos, we spotted the words “NO KINGS” - in all caps - glowing on the mountainside overlooking the World Economic Forum site where Trump speaks tomorrow. pic.twitter.com/E152uXfdnD — Peter Alexander (@PeterAlexander) January 20, 2026

Mișcarea „No Kings” — una dintre cele mai mari campanii de protest din istoria SUA — a apărut ca reacție la ceea ce organizatorii numesc depășiri autoritare și erodarea normelor democratice sub Trump. Având la bază principiul că „America nu are regi”, mișcarea promovează responsabilitatea și rezistența nonviolentă, milioane de persoane participând la demonstrații la nivel național începând din 2025.

Cel mai recent mesaj apare într-un context în care summitul se anunță deja tensionat, pe fondul demersurilor lui Trump de a achiziționa Groenlanda și al amenințărilor ulterioare cu impunerea de tarife vamale aliaților SUA, acțiuni care au remodelat agenda reuniunii.

Fotografiile cu mesajul „No Kings” au devenit virale pe X marți seara la Davos, înainte de discursul planificat al lui Trump de miercuri. Grupul de protest cu sediul în SUA nu își asumase responsabilitatea pentru proiecție până miercuri dimineață.

"No Kings" above the World Economic Forum in Davos, Switzerland pic.twitter.com/iSQdArKfIC — Molly Ploofkins (@Mollyploofkins) January 20, 2026

Președintele a plecat spre Davos marți, dar a fost nevoit să se întoarcă din drum după ce aeronava Air Force One a înregistrat o defecțiune electrică minoră. Ulterior, el a urcat într-un avion de rezervă și a reluat deplasarea către eveniment, și a ajuns cu două ore mai târziu decât era programat inițial.

Tema Forumului Economic Mondial din acest an, la care participă aproape 3.000 de persoane, este „Spiritul dialogului”, abordând inegalitatea, inteligența artificială, geopolitica și fricțiunile comerciale. Delegația SUA îi include pe Scott Bessent și pe secretarul de stat Marco Rubio.