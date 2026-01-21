Care e mandatul României la Davos. Oana Ţoiu: N-aş spune deloc despre România că este o ţară care se află într-o irelevanţă strategică

Ministrul de Externe, Oana Țoiu. Foto: Agerpres

Ţara noastră participă la Forumul de la Davos, din Elveţia, cu cea mai consistentă delegaţie guvernamentală dintre toate ediţiile conferinţei. Din delegaţia României din acest an fac parte ministra MAE, Oana Ţoiu, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, şi consilierul prezidenţial Radu Burnete. Ţoiu a explicat, la Antena 3 CNN, că "în acest moment delegația pe care o avem la Davos are și o componentă de diplomație care ține de piața de energie, pentru că pentru multe țări din afara spațiului UE e foarte important să știe că noi putem să facem investiții comune".

"România este o țară relevantă, sigur în geografia noastră, proporțional cu mărimea pe care o avem, dar n-aș spune că e o țară care se află într-o irelevanță strategică. Din contră. În acest moment delegația pe care o avem la Davos are și o componentă de diplomație care ține de piața de energie, îl avem și pe ministrul Energiei, este și ministrul Investițiilor, pentru că pentru multe țări din afara spațiului UE e foarte important să știe că noi putem să facem investiții comune", a spus Oana Ţoiu.

Ministra MAE a mai susţinut că acest Forum de la Davos poate aduce noi parteneriate pentru România.

"Suntem invitați ca vorbitori în 3 paneluri diferite și un panel Open Forum. Mâine au loc paneluri pe energie și situația de locuire și investiții, unde participă cei doi miniștri. Și pentru că m-ați întrebat de rezultate, o conferință la acest nivel deschide parteneriate care au nevoie de timp să ajungă în acorduri formale și accelerează conversații anterioare.

Pentru noi, cu țările cu care ne-am întâlnit, a fost important să reconfirmăm și să avansăm sprijinul pentru aderarea la OCDE, diplomația economică în România are nevoie de revitalizare”, a mai declarat Oana Ţoiu.