ONE SMART SPRAY, un joint-venture între Bosch și BASF, a prezentat pentru prima oară fermierilor români tehnologia sa revoluționară

Tehnologia ONE SMART SPRAY, noua soluție de aplicare a produselor de protecția plantelor cu un nivel ridicat de precizie, care oferă economii maxime de erbicide, fără a compromite nivelul de combatere a buruienilor, a fost lansată în România, în cadrul unui eveniment care a avut loc pe 30 mai.

Sursa foto: BASF

Prezentarea și demonstrația în câmp a funcționării echipamentului ONE SMART SPRAY au avut loc la Ferma Sopema, localitatea Mihail Kogălniceanu, județul Ialomița. La eveniment au participat aproximativ 100 de fermieri români, ce dețin ferme cu suprafețe de peste 1.000 ha, alături de specialiștii BASF și Bosch.

România este cea de-a patra țară din Europa, după Franța, Germania și Ungaria, selectată pentru introducerea în premieră a acestei tehnologii.

"Prezentarea acestei noi soluții de aplicare inteligentă fermierilor din România reprezintă un pas important în optimizarea utilizării produselor de protecție a plantelor”, spune Mario Tomšić, Country Manager BASF Agricultural Solutions Romania. “Această tehnologie se aliniază cerințelor și obiectivelor de reducere a pesticidelor din cadrul Uniunii Europene și, în același timp, contribuie la obținerea unor producții sustenabile, conform programului “De la fermă la consumator / Farm to Fork”. Soluțiile digitale și cele de precizie sunt instrumente cheie pentru atingerea acestor direcții, fără a compromite siguranța alimentară.”

ONE SMART SPRAY este un echipament inteligent, care utilizează sisteme de camere și inteligență agronomică cu scopul de a aplica erbicidele specifice exclusiv asupra buruienilor din cultură, și nu pe întreaga suprafață, în cantitatea minimă necesară. Această tehnologie contribuie la o reducere semnificativă a utilizării erbicidelor, de până la 87%*, în funcție de gradul de îmburuienare, fără pierderi de producție.

Detectarea automată a buruienilor (înainte sau după răsărirea culturii), precum și aplicarea cu maximă precizie a produselor de protecția plantelor, se realizează în timp real. Pe măsură ce echipamentul de aplicare trece peste teren, sistemul distinge în milisecunde plantele de cultură față de buruieni și controlează duzele individuale de stropire cu o precizie ridicată. Acest lucru asigură aplicarea corectă a erbicidului, în doza potrivită și doar acolo unde este necesar. În plus, prin conectarea sa la platforma xarvio® FIELD Manager, sistemul oferă fermierilor informații și instrumente digitale utile, precum recomandări agronomice personalizate, hărți cu aria de răspândire a buruienilor și suprafața tratată, niveluri diferite de senzitivitate în funcție de cultură, precum și documentare și raportare automată a datelor.

"Ceea ce face sistemul nostru unic este combinația dintre precizia superioară, instrumentele digitale și expertiza agronomică”, spune Gabor Mehn, Customer Acquisition Manager ONE SMART SPRAY. “Cu o capacitate de aplicare 24/7, obținem performanțe excepționale în ceea ce privește aplicarea green-on-green sau green-on-brown. Această soluție agronomică de precizie reprezintă o inovație care susține fermierii să obțină producții mai mari, cu un impact redus asupra mediului."

Tehnologia ONE SMART SPRAY va fi disponibilă comercial în România pentru culturile de porumb, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, rapiță și soia, pentru sezonul comercial 2023/2024. În plus, compania a anunțat încheierea de acorduri comerciale cu producătorii de echipamente agricole AGCO – prin intermediul mărcii Fendt – Dammann și CNH Industrial – prin intermediul mărcilor Case IH și New Holland Agriculture – pentru integrarea tehnologiei ONE SMART SPRAY în liniile lor de echipamente de stropit, în completarea contractelor comerciale existente cu Amazone și Stara.

Despre ONE SMART SPRAY

ONE SMART SPRAY – un joint-venture între Bosch și BASF – a fost înființat în 2021 pentru a oferi fermierilor avantajele a două lumi, combinând capabilitățile de hardware, software și conectivitate ale Bosch, cu expertiza digitală și agronomică a BASF Digital Farming. ONE SMART SPRAY face precizia inteligentă prin combinarea celei mai bune tehnologii de precizie, a instrumentelor digitale și a inteligenței agronomice pentru a duce managementul buruienilor la următorul nivel și pentru a face agricultura mai productivă, profitabilă și durabilă. Mai multe informații sunt disponibile la onesmartspray.com.

Despre xarvio® Soluții de Agricultură Digitală - un brand al BASF Digital Farming GmbH

xarvio® Soluții de Agricultură Digitală se află în fruntea transformării digitale a agriculturii, optimizând producția de culturi. xarvio® oferă produse digitale, bazate pe o platformă – lider global – de modelare a culturilor. Tehnologia furnizează sfaturi agronomice independente, specifice pentru fiecare zonă de câmp, care permit fermierilor să își producă culturile în modul cel mai eficient și sustenabil. Produsele – xarvio® SCOUTING, xarvio® FIELD MANAGER și xarvio® HEALTHY FIELDS sunt utilizate de fermieri în mai mult de 100 de țări din întreaga lume. Peste 100.000 de fermieri și consultanți s-au înscris pentru a utiliza xarvio® FIELD MANAGER, acoperind o suprafață de teren mai mare de 16 milioane de hectare în 14 țări. xarvio® SCOUTING a fost descărcat de peste 7 milioane de utilizatori. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați www.xarvio.com sau oricare dintre canalele noastre de social media.

Despre BASF Agricultural Solutions

Agricultura este esențială pentru a pune la dispoziția unei populații în creștere rapidă hrană suficientă, sănătoasă și accesibilă, reducând, în același timp, efectele asupra mediului. Colaborând cu parteneri și experți în agricultură și integrând criteriul sustenabilității în toate deciziile de business, ajutăm fermierii să aibă un impact pozitiv pentru o agricultură durabilă. De aceea, investim în cercetare și dezvoltare, conectând gândirea inovatoare cu acțiunile practice din domeniu. Portofoliul nostru cuprinde semințe și trăsături genetice ale plantelor special selectate, soluții chimice și biologice pentru protecția culturilor, soluții pentru gestionarea solului, sănătatea plantelor, controlul dăunătorilor și agricultura digitală. Cu echipe de experți în laboratoare, pe câmp, la birou și în unitățile de producție, ne străduim să găsim echilibrul potrivit pentru succesul fermierilor, al agriculturii și al generațiilor viitoare. În 2022, divizia noastră a generat vânzări de 10,3 miliarde de euro. Pentru mai multe informații, vizitați www.agriculture.basf.com sau oricare dintre canalele noastre de social media.

Despre Grupul Bosch Soluții de Mobilitate

Soluțiile de Mobilitate reprezintă cel mai mare sector de activitate al Grupului Bosch. Conform datelor preliminare, a generat vânzări în valoare de 52,6 miliarde de euro în 2022, contribuind astfel cu aproape 60 la sută la totalul vânzărilor din operațiuni. Acest lucru face din Grupul Bosch unul dintre cei mai importanți furnizori pentru industria auto. Sectorul de activitate Soluții de Mobilitate urmărește o viziune a mobilității care să fie sigură și sustenabilă și combină expertiza grupului în domeniile personalizării, automatizării, electrificării și conectivității. Soluțiile integrate de mobilitate reprezintă rezultatul pentru clienți. Principalele domenii de activitate ale sectorului de afaceri sunt tehnologia de injecție și perifericele grupului motopropulsor pentru motoarele cu ardere internă, diverse soluții pentru electrificarea grupului motopropulsor, sisteme de siguranță a vehiculelor, funcții de asistență și automatizare a condusului, tehnologia pentru infotainment prietenos cu utilizatorul, precum și comunicarea vehicul-la-vehicul și vehicul-la-infrastructură, concepte pentru service-uri auto și tehnologie și servicii pentru piața auto aftermarket. Bosch înseamnă inovații importante în domeniul auto, precum gestionarea electronică a motorului, sistemul anti-derapare ESP și tehnologia diesel common-rail.

Grupul Bosch este un lider global în furnizarea de tehnologii și servicii. Acesta are aproximativ 420.000 de angajați în întreaga lume (la 31 decembrie 2022). Conform datelor preliminare, compania a generat vânzări de 88,4 miliarde de euro în 2022. Operațiunile sale sunt structurate în patru sectoare de activitate: Soluții de mobilitate, Tehnologie industrială, Bunuri de larg consum și Tehnologie pentru construcții și energie. Lider în IoT, Bosch oferă soluții inovatoare pentru case inteligente, Industrie 4.0 și mobilitate conectată. Bosch urmărește viziunea unei mobilități sustenabile, sigure și incitante. Compania își folosește expertiza în tehnologia de senzori, software și servicii, precum și propriul cloud IoT, pentru a oferi clienților soluții conectate integrate dintr-o singură sursă. Obiectivul strategic al Grupului Bosch este de a furniza inovații pentru o viață conectată, prin intermediul produselor și soluțiilor care ori conțin inteligență artificială (IA), ori au fost dezvoltate sau fabricate cu ajutorul ei. Bosch îmbunătățește calitatea vieții la nivel mondial prin produse și servicii inovatoare care generează entuziasm. Pe scurt, Bosch creează „Tehnică pentru o viață”. Grupul Bosch cuprinde Robert Bosch GmbH și cele aproximativ 440 de filiale și companii regionale din 60 de țări. Prin includerea partenerilor comerciali și de service, rețeaua globală de producție, inginerie și vânzări Bosch acoperă aproape toate țările din lume. Cu cele peste 400 de locații din lumea întreagă, Grupul Bosch a fost neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon încă din primul trimestru al anului 2020. Baza pentru viitoarea creștere a companiei este puterea sa ino-vatoare. În cele 128 de locații din lume, Bosch are aproape 85.000 de angajați în cercetare și dezvoltare, dintre care aproximativ 44.000 de ingineri software.

Informații suplimentare sunt disponibile online la www.bosch.com , www.iot.bosch.com , www.bosch-press.com , www.twitter.com/BoschPress .