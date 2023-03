Primul proiect OPERA CLOUD PMS implementat în Romania la VIENNA HOUSE EASY AIRPORT BUCHAREST BY WYNDHAM

Ce este OPERA CLOUD?

Opera Cloud este un sistem de management hotelier de ultimă generatie, FULL CLOUD, care oferă toate instrumentele, serviciile și opțiunile de conectivitate necesare pentru gestionarea eficienta si creșterea unui business hotelier. Acesta simplifică procesele IT și centralizează datele, făcând informația accesibilă tuturor, oriunde. Cu o arhitectură deschisă, servicii integrate built-in și API-uri deschise pentru a accelera inovația, soluția Opera Cloud vine în întâmpinarea nevoilor hotelului și redefinește experiența clienților.

Echipele de proiect BITSOFT au o experienta foarte mare în implementarea produselor Oracle Hospitality, BITSOFT fiind partener și unic distribuitor al acestora în România încă din anul 2014, cu un istoric de peste 250 de hoteluri la care s-au implementat până acum soluțiile Oracle. Totuși, acest proiect a fost unic și extrem de ambițios, fiind vorba despre un proiect pilot, cu o soluție de nouă generație, recent lansată pe piață la nivel internațional, nu numai în România. S-a lucrat intensiv, cu o echipa formata din 6 oameni, care au muncit in ritm susținut pentru a respecta termenele stabilite, atât de importante pentru proprietate.

„Bitsoft a acceptat provocarea acestei implementări și a aliniat cel mai versatil PMS Cloud la cerințele legale din Romania într-un timp record. Proiectul pilot pentru Opera Cloud Pms și OSEM (modul management evenimente) la Vienna House Bucharest Airport a fost preluat de catre BITSOFT cu doar două saptamani înainte de deschidere, și a fost gestionat în mod centralizat cu standarde Whyndham. Acest lucru nu ar fi fost posibil fără implicarea și dedicarea totală a celor mai experimentați consultanți și dezvoltatori ai noștri”, a declarat Iulian Pahom, Manager de proiect BITSOFT.

„Nouă, la Vienna House Easy by Wyndham, ne place să spunem că întotdeauna privim spre viitor și asta înseamnă că suntem în mod real preocupați de sustenabilitate și digitalizare, iar acest proiect, de implementare a softului de gestiune hotelieră Opera Cloud și a solutiei de restaurant Symphony Cloud, este un pas important în direcția în care am ales să ne îndreptăm. Alegerea consultanților cu care s-a realizat acest proiect nu a fost una dificilă, întrucât am luat decizia să colaborăm cu cei mai buni profesioniști din domeniu.” - George Roșu – General Manager la Vienna House Easy by Wyndham Bucharest Airport.

Vienna House Easy by Wyndham Bucharest Airport este un hotel modern situat la doar câteva minute de Aeroportul Internaţional Henri Coandă. Proprietatea pune la dispoziție 177 de camere, restaurant, bar si sali de conferinte la standarde de 4 stele. Zona de fitness, WiFi gratuit, parcare gratuită păzită și serviciu de transfer gratuit sunt doar cateva dintre beneficiile puse la dispozitia oaspeților. Oaspeţii hotelului Vienna House Easy by Wyndham Bucharest Airport pot savura băutura preferată la Barul Sky Gate sau se pot bucura de specificul steakhouse al restaurantului The Bull, care oferă specialităţi româneşti şi internaţionale. Situat în oraşul Otopeni, în nordul Bucureştiului, Vienna House Easy by Wyndham Bucharest Airport se află pe şoseaua E60, cu legături de transport bune spre oraşele din Transilvania şi staţiunile montane de pe Valea Prahovei.

Care este viziunea BitSoft pentru dezvoltarea tehnologiei din domeniul HoReCa?