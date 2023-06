Reducerea riscurilor asociate fumatului, prioritate majoră pentru industria tutunului

Philip Morris International lucrează activ pentru un viitor fără fum și a investit enorm în ultimii ani în cercetarea științifică pentru a sprijini reducerea efectelor nocive ale tutunului.

Una dintre inițiativele cheie ale PMI este dezvoltarea și promovarea produselor fără fum, cum ar fi dispozitivele electronice precum IQOS. Acestea încălzesc tutunul în loc să îl ardă, reducând semnificativ nivelurile de substanțe chimice nocive generate în comparație cu țigările tradiționale. Prin încălzirea în loc de arderea tutunului, IQOS urmărește să ofere fumătorilor adulți o alternativă mai puțin dăunătoare.

PMI a investit peste 11 miliarde de dolari în cercetare, dezvoltare și facilități de producție dedicate produselor antifumat. Eforturile lor de cercetare implică o abordare multidisciplinară, colaborând cu oameni de știință, ingineri și experți în sănătate publică. Aceste cercetări au ca scop înțelegerea riscurilor și beneficiilor potențiale ale produselor fără fum de tutun în comparație cu țigările tradiționale. Toate studiile ştiinţifice au fost publicate, permițând oamenilor de știință independenți și publicului să le analizeze și să le examineze cercetările.

Studiile au arătat că, atunci când fumătorii trec complet la IQOS, expunerea lor la substanțe chimice nocive este redusă semnificativ. Această reducere a expunerii a fost observată pentru diverși constituenți nocivi și potențial nocivi, inclusiv substanțele cancerigene și toxice prezente în fumul de țigară.

Am discutat despre toate acestea cu Moira Gilchrist, Vice President Strategic and Scientific Communications, Philip Morris International, în cadrul Global Forum on Nicotine din Varşovia.





Cum ați explica conceptul de reducere a riscurilor asociate tutunului, în termeni simpli?

Nu trebuie să fie complicat. Este vorba, de fapt, de a le oferi adulților care altfel ar continua să fumeze alternative mai bune decât țigările. Iar știința pe care o avem în spatele a ceea ce numim alternative fără fum este cu adevărat convingătoare. Acestea reprezintă o alegere mult mai bună decât continuarea fumatului.

Așadar, de ce este crucială abordarea științifică atunci când vine vorba de produse cu risc redus?

Am luat decizia de a crea o știință de clasă mondială, deoarece știam că va fi important, în primul rând, pentru consumatori, pentru a le da încredere în produse, dar și pentru autoritățile de reglementare și pentru comunitatea de sănătate publică și guverne să aibă încredere că aceste produse sunt demne de sprijin pentru a înlocui țigările. Așadar, știința și consumatorii au fost cu adevărat în centrul a tot ceea ce am făcut. Și este foarte important să ne asigurăm că informațiile despre dovezile științifice ajung la consumatori, pentru ca aceştia să facă alegeri informate și să-i încurajeze să renunțe la țigări.

Ce face ca informațiile din rapoartele științifice ale PMI să fie credibile pentru toți ceilalți?

Corect. Ei bine, am făcut, cred, o treabă extraordinară pentru a ne asigura că am publicat toate metodele pe care le folosim, astfel încât oamenii să le poată examina. Am publicat datele care stau la baza pachetului nostru de dovezi științifice și chiar și datele brute, astfel încât oamenii să le poată descărca și să facă propria analiză și să ajungă la propriile concluzii. Iar acest lucru a fost foarte important pentru noi, deoarece știam că va exista scepticism. Așadar, pentru a crea încredere, am pus la dispoziție datele, astfel încât oamenii să își poată face singuri o părere fără a fi nevoiți să creadă ceea ce spunem noi. Ei pot merge și cerceta singuri datele.

Dar, chiar și așa, există multe organizații și guverne care sunt reticente în a utiliza datele științifice ale PMI pentru a dezvolta politici publice de reducere a efectelor nocive ale tutunului. De ce credeți că se întâmplă acest lucru?

Ştiința nu aparține nimănui. Poate că noi am finanțat-o, dar puteți merge să o folosiți, o puteți critica, dar ar trebui să o faceți bazându-vă pe faptul că aţi analizat-o. Mă frustrează enorm când oamenii nici măcar nu se uită la date doar pentru că noi le-am finanțat, și asta nu are sens. Așadar, doar îi încurajez pe oameni să lase deoparte pentru o clipă prejudecățile și să se uite la date și să ia decizii care sunt bazate pe fapte și nu pe ideologie sau emoții.

Credeți că acesta este și cazul OMS? Nu se uită la datele aduse de companiile private, de oamenii de știință?

Nu pot vorbi în numele OMS. Nu știu ce date au sau nu au analizat. Cu siguranță le-am furnizat toate informațiile pentru a-și fundamenta deciziile. Dar cred că i-aș încuraja să aprofundeze din nou datele, nu doar de la noi, ci și de la terțe părți independente. Există o mulțime de informații publicate despre alternativele fără fum de țigară. Și cred că OMS ar trebui să își folosească resursele pentru a le examina cu adevărat și pentru a ajuta guvernele să înțeleagă ce înseamnă, dar și ce nu înseamnă. Există unele guverne care au înțeles ce înseamnă, cum ar fi Japonia, de exemplu, unde 24% din țigări sunt înlocuite cu produse din tutun încălzit. Așadar, este o schimbare majoră pe care au realizat-o.

Cum credeți că ar trebui să procedeze alte țări? Ar trebui să urmeze exemplul Japoniei, al Suediei sau al Marii Britanii?

Da. Acestea sunt țări minunate pe care le-ați menționat și care și-au asumat cu adevărat, cred eu, un rol important în a ajuta la încurajarea reducerii efectelor nocive ale tutunului, fie că au lăsat lucrurile să se dezvolte destul de natural în Suedia sau prin încurajarea absolută a acestui lucru în Marea Britanie. Cred că guvernele ar trebui să se uite la astfel de țări, pentru că acum încep să aibă, în special în Suedia, date și dovezi pe termen lung care arată că reducerea efectelor nocive ale tutunului funcționează. Începem să observăm, de mult timp observăm că Suedia are nu numai cele mai mici rate de fumat în rândul bărbaților dintre toate țările UE, ci și cele mai mici rate de boli legate de fumat în rândul acestor bărbați, deoarece aproape niciunul dintre ei nu fumează. Ei folosesc în schimb un produs de reducere a riscurilor, un produs suedez, snus. Cred că datele vorbesc de la sine și sper că, într-un viitor nu prea îndepărtat, vom începe să vedem date de acest gen în Marea Britanie, în Japonia, în Noua Zeelandă, pe măsură ce fumătorii încep să treacă la aceste produse alternative.

Acum, să vorbim puțin despre acest forum. De ce este important pentru PMI?

Ne place să ne angajăm în dialog, ne place să ne angajăm în dezbateri, ne place să vorbim cu toate părțile interesate care au un rol de jucat în accelerarea transformării noastre și în sprijinirea fumătorilor adulți pentru a înțelege ce sunt aceste produse și pentru a avea o reglementare adecvată. Așadar, forumuri precum Forumul Global privind Nicotina sunt foarte importante, deoarece sunt foarte incluzive. Avem aici consumatori și persoane care îi reprezintă, companii, oameni de știință, oameni de sănătate publică și cred că este foarte important să avem o dezbatere care să asculte toate părțile implicate. Deci este foarte important pentru cauza reducerii efectelor nocive ale fumatului.

O ultimă întrebare. Acest forum există de aproximativ 10 ani. Cum credeți că a evoluat în ultimii 10 ani reducerea efectelor nocive ale tutunului?

Cred că a fost o poveste un pic mixtă. În unele țări, cred că au înțeles principiul științific, l-au înțeles foarte, foarte bine, iar Marea Britanie este exemplul principal în acest sens. În alte țări, din nefericire, ideologia și emoția au luat locul dezbaterii, și începi să vezi produse… Am văzut produse interzise, acolo unde țigările sunt permise și disponibile în mod liber, alternativele fără fum sunt interzise, iar ca om de știință, acest lucru îmi frânge inima, deoarece nu există nicio logică științifică în spatele acestui lucru. Așa că, din nou, încurajez țările care au luat măsuri extreme de acest gen să se analizeze și să se întrebe: "Bine, de fapt, ce spune știința că ar trebui să facem în continuare?". Dar eu sunt cu adevărat o persoană plină de speranță, mai ales când vedem țări precum Suedia, Marea Britanie, Japonia, Noua Zeelandă, Grecia, care încep să facă progrese extraordinare în ceea ce privește reducerea efectelor nocive ale tutunului.