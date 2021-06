Antena 3 › Economic › Conținut plătit › Rovere mobili are grija de sanatatea coloanei vertebrale Rovere mobili are grija de sanatatea coloanei vertebrale

Rovere mobili are grija de sanatatea coloanei vertebrale

Munca de birou este din ce in ce mai prezenta pe piata locurilor de munca motiv pentru care multi dintre noi petrec foarte multe ore in fata unui computer. Aceasta situatie are atat avantaje cat si dezavantaje.