Ciclonul „Harry” a lovit bazinul Mediteranei cu valuri de 16 m și rafale de 138 km/h: Imagini apocaliptice din Grecia, Italia și Malta

Pagube provocate de „Ciclonul Harry” în Malta. Sursa foto: Hepta

Ciclonul „Harry”, considerat unul dintre cele mai puternice sisteme de furtună formate în bazinul Mării Mediterane, a lovit cu o forță devastatoare mai multe zone din Italia, Malta și Grecia. Seria de furtuni care afectează regiunea de mai multe zile a continuat și joi, cu efecte dramatice asupra comunităților locale.

În doar patru zile, cantitățile de precipitații au atins valori extreme, între 400 și 600 de litri pe metru pătrat în estul Sardiniei și în zonele ionice din Calabria și Sicilia, echivalentul ploilor care, în mod normal, ar fi trebuit să cadă în cel puțin șase luni.

Vânturile violente au generat valuri uriașe, de 9,71 metri la Catania și 8,12 metri la Siniscola, în timp ce în larg, între Portopalo și Malta, au fost estimate valuri de până la 16 metri. Rafalele de vânt au atins viteze de 138 km/h la Iglesias San Michele.

› Vezi galeria foto ‹

„Arată ca un câmp de război”

Impactul furtunii a fost descris ca fiind catastrofal. „Arată ca un câmp de război”, a declarat Danilo Lo Giudice, primarul localității Santa Teresa di Riva, referindu-se la distrugerile din zona Messina. Printre cele mai grave incidente se numără apariția unei doline uriașe pe șoseaua de coastă.

La Catania, zeci de familii au fost evacuate după ce marea, agitată de vânturi violente, a invadat zonele de coastă ale orașului. Insulele Eoliene s-au confruntat, la rândul lor, cu valuri de furtună care au pătruns în porturi, pe drumuri și în locuințe.

În Calabria, pompierii au salvat un tehnician al companiei de energie Enel, surprins de inundații în timp ce se afla în camioneta sa, în orașul Catanzaro. Fermierii italieni au raportat pagube uriașe la culturi și la structuri agricole, inclusiv sere, afectate de ploile torențiale și vântul puternic.

Avertizări meteo cod roșu în Grecia

În paralel, vremea extremă a lovit și Grecia, unde un sistem de furtuni puternice a determinat autoritățile să emită avertizări meteo cod roșu în mai multe regiuni, inclusiv în zona Atenei. Ploile torențiale au provocat inundații pe străzi, iar vântul puternic a perturbat transportul maritim, cu porturi închise și nave rămase la cheu.

Serviciile de urgență au intervenit în numeroase cazuri pentru evacuarea apei din locuințe și pentru sprijinirea populației afectate, în contextul unui episod de instabilitate atmosferică severă care afectează o mare parte din estul Mediteranei.

Ciclonul „Harry” a provocat inundații și pagube în Malta

Ciclonul „Harry” nu a afectat doar coastele Italiei și Greciei, ci a lovit puternic și arhipelagul Maltei, unde autoritățile au emis avertizări meteo de cod roșu și au înregistrat pagube semnificative pe insule. Locuitorii s-au trezit cu copaci doborâți, străzi inundate și clădiri avariate, în timp ce valurile puternice și vânturile de peste 100 km/h au făcut aproape impracticabile zonele de coastă din localități precum Marsaskala, Sliema sau Birżebbuġa.

Echipele de protecție civilă și forțele armate au răspuns la sute de apeluri pentru copaci căzuți, resturi pe drumuri și pericole electrice, iar autoritățile au continuat lucrările de curățare și reconstrucție pentru a reda normalitatea în comunități afectate, potrivit presei locale.

Pe fondul mării extrem de agitate și al condițiilor meteorologice periculoase, conexiunile maritime între Malta și insula Gozo au fost întrerupte temporar, iar serviciile de feribot au fost reluate abia după ce vremea s-a mai domolit.

În unele zone, infrastructura costieră a fost serios avariată – inclusiv faleze și promenadă –, iar autoritățile au îndemnat populația să evite apropierea de țărm, deoarece marea rămânea încă agitată, cu valuri mari chiar și după trecerea furtunii.