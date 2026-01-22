Bogdan Ivan, după întâlnirea cu secretarul Energiei al SUA: România are proiecte, stabilitate şi potenţialul de a livra energie

Bogdan Ivan, ministrul Energiei. sursa foto: Hepta

România are proiecte, are stabilitate şi are potenţialul de a livra energie pentru industriile viitorului, a transmis, joi, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, în urma întâlniri la Forumul Economic Mondial de la Davos cu Chris Wright, Secretarul Energiei al SUA, notează Agerpres.

"Încă o zi începută în forţă, la Davos. De dimineaţă, am discutat cu Chris Wright, Secretarul Energiei al SUA, despre proiectele mari din energie şi finanţările care trebuie să accelereze dezvoltarea lor. Am prezentat direcţiile strategice ale României: capacităţi noi de producţie, infrastructură energetică solidă şi proiecte mature, pregătite pentru investiţii. Mesajul meu a fost ferm şi pragmatic: România are proiecte, are stabilitate şi are potenţialul de a livra energie pentru industriile viitorului", a scris Ivan, pe pagina sa de Facebook.

România este reprezentată la Forumul Economic Mondial de la Davos de ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, şi consilierul prezidenţial Radu Burnete, transmite MAE.

Potrivit sursei citate, ministrul Energiei va vorbi joi în cadrul panelului "Can Europe Compete on Clean Power?", dezbatere care abordează capacitatea Europei de a-şi menţine competitivitatea industrială în cursa globală pentru energie verde.

Delegaţia îşi continuă programul cu o serie de întâlniri dedicate atragerii de investiţii în România şi consolidării parteneriatelor economice, arată MAE.