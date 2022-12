Sferturile World Cup se joacă în weekend: Avancronica celor 4 partide și cotele la pariuri

Cupa Mondială 2022 ne-a oferit până acum meciuri spectaculoase și surprize și se apropie cu pași repede de deznodământ. Vineri și sâmbătă sunt programate meciurile din sferturile de finală, când vor avea loc patru confruntări de cinci stele.

Programul sferturile de finală:

Vineri, de la ora 17:00, Croația - Brazilia

Vineri, de la ora 21:00, Olanda - Argentina

Sâmbătă, de la ora 17:00, Maroc - Portugalia

Sâmbătă, de la ora 21:00, Anglia - Franța

Croația - Brazilia: Sud-americanii întâlnesc o echipă de un alt calibru

Brazilia a impresionat până acum la Cupa Mondială, însă întâlnește o echipă de top, Croația, care a încheiat pe podium la ediția din 2018. Brazilienii au un moral bun după succesul cu 4-1 din meciul cu Coreea de Sud, în timp ce Croația a avut nevoie de lovituri de departajare pentru a elimina Japonia.

Croația nu se va putea baza pe Stanisic în aceasta partidă, iar brazilienii nu îi au la dispoziție pe Gabriel Jesus și Alex Telles. Croația nu a reușit să învingă Brazilia în istorie. În plus, la ultima partidă amicală, din 2018, brazilienii s-au impus cu 2-0. Iar în cele două partide de la Cupa Mondială, din 2006 și 2014, brazilienii au câștigat din nou.

Având în vedere aceste lucruri, nu e de mirare că la pariuri Cupa Mondiala marea favorită este Brazilia, cu cota 1.16 la calificare. Croația are 5.00 la calificare și 9.25 să câștige în timpul regulamentar. Cota pentru un egal este 4.80, iar pentru un succes al Braziliei este 1.36. Pariul peste 2.5 goluri are cota 1.75, iar 1.95 este cota pentru sub 2.5 goluri. Foarte interesantă este și cota 2.00 pentru pariul combo Victorie Brazilia și sub 3.5 goluri, un pariu cu destul de multe șanse de reușită în această fază a competiției.

Olanda - Argentina, duel de top

Olanda a lăsat o impresie bună până acum la Cupa Mondială și a ajuns în sferturile de finală fără să aibă emoții. A câștigat o grupă cu Senegal, Qatar și Ecuador, iar în optimi nu a avut probleme cu SUA, reușind să câștige cu 3-1. În schimb, Argentina a început cu stângul, a pierdut cu Arabia Saudită , dar apoi le-a învins pe Mexic, Polonia și Australia.

De Vrij este incert la olandezi în această partidă, iar de la argentinieni Papu Gomez, care are probleme la gleznă. Olanda și Argentina s-au duelat și la Cupa Mondială din urmă cu opt ani, iar învingători au ieșit argentinienii. Olanda a învins ultima dată Argentina într-un meci oficial la Cupa Mondială din 1998.

Argentina pornește așadar cu prima șansă la pariuri și are cota 1.60 să obțină calificarea, în timp ce Olanda are cota 2.30. Cota pentru un succes în 90 de minute este 2.20 pentru Argentina, egalul are 3.15, iar succesul olandezilor are 3.55. Cei care cred că se vor marca peste 2.5 goluri pot miza pe cota 2.30, în timp ce cota pentru un meci cu mai puține goluri este 1.53, iar pariul pentru ambele marchează este cotat cu 2.00.

Maroc - Portugalia: Africanii vor să producă o nouă surpriză

Maroc este revelația Cupei Mondiale și a confirmat parcursul remarcabil din grupe, unde a remizat cu Croația și a învins Belgia, cu eliminarea Spaniei la loviturile de departajare. Portughezii nu au avut probleme în grupe, au învins Ghana și Uruguay, iar înfrângerea cu Coreea de Sud a venit într-un meci fără miză. În optimi, lusitanii au făcut spectacol cu Elveția .

Ultima dată, Portugalia a învins Maroc cu 1-0 la Cupa Mondială din 2018. Africanii se mândresc și ei cu o victorie la Mondialul din 1986, scor 3-1.

Bookmakerii o văd mare favorită pe Portugalia și îi oferă cota 1.30 la calificare, în timp ce Maroc are cota 3.50. Pentru un succes în timpul regulamentar, Portugalia are cota 1.66, iar Maroc are 5.60. Cota pentru un egal este 3.60. Cei care cred că se vor marca peste 2.5 goluri pot miza pe cota 2.05, în timp cei care merg pe Under (sub) beneficiază de cota 1.66.

Anglia - Franța, sfertul cât o finală

Partidele din sferturile de finală se vor încheia cu un duel extraordinar. Anglia nu a avut emoții cu Iran și Țara Galilor în grupe, a remizat cu SUA, iar în optimi s-a distrat cu Senegal . De partea cealaltă, Franța a impresionat și ea cu Australia și Danemarca, cu Tunisia a pierdut dar partida nu avea miză, iar în optimi nu a avut probleme cu Polonia.

Franța a câștigat ultimul meci amical cu Anglia, în 2017, scor 3-2. Ultima partidă oficială a avut loc în urmă cu un deceniu, la EURO 2012, iar scorul a fost 1-1. În schimb, la un Mondial s-au întâlnit în 1982, când englezii s-au impus cu 3-1.

Franța e ușor favorită la calificare cu cota 1.73, iar englezii au 2.10. Pentru cotele 1X2, francezii au 2.40 să câștige, englezii au 3.05, iar egalul are 3.20. Selecția Peste 2.5 goluri are cota 2.00, iar Sub 1.72.

Cotele publicate în acest articol pot suferi modificări în orice moment.