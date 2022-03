Top cele mai sexy costume de baie ale sezonului 2022

Daca ai norocul sa locuiesti la curte sau sa ai o terasa te poti bucura de razele soarelui si de acasa, iar daca nu, tot trebuie sa fii pregatita, nu se stie niciodata cand se va ivi o ocazie neasteptata de plaja. Astfel, ti-am alcatuit un rezumat al celor mai hot trenduri in materie de costume de baie ale acestui sezon.

Pretty in Black

Chiar daca vorbim despre un costum de baie doua piese sau despre unul intreg, negrul este mereu o optiune excelenta. Nu, nu este plictisitor, este doar elegant. De ce spunem asta? Pentru ca arata bestial atat ziua, cat si seara in combinatie cu alte articole.

Spre exemplu, poarta un costum de baie intreg negru, seara, cu o fusta fluida, cu talie inalta si o curea-lant, aurie. Da-ti parul pe spate si adauga o pereche de cercei grafici, in aceeasi nuanta cu cea a cordonului. Vei fi o aparitie ravasitoare.

Flori si culori vii

Culorile vii, expresive, modele ingenioase si flori fanteziste reprezinta alegerea perfecta pentru plaja – in final aceasta este un loc unde te poti relaxa si simti pe deplin libera.

Costumele de baie in culorile neon, vor sublinia perfect bronzul, tocmai de aceea le poti alege fara nici un fel de ezitare, daca ai un ten inchis. La fel ca si in sezonul anterior, si in acest an de o mare popularitate se vor bucura costumele de baie cu motivul frunzelor verzi. Cu siguranta ne duc cu gandul la relaxare sub palmieri, tocmai de aceea alege cu incredere acest model atunci cand vrei sa aduci un strop de atmosfera tropicala in tinuta ta!

Culori pastelate

Culorile pastelate au fost rareori in tendinte cand a venit vorba despre costumele de baie, insa anul acesta poti alege cu incredere culori deschise. Asadar, daca visai la un costum de baie baby blue sau roz pal, vara aceasta il poti purta la piscina sau in vacante si vei arata perfect in toate fotografiile.

Costume de baie retro

Acest costum de baie caracteristic, format din doua piese a revenit din nou la moda si indiscutabil va fi un hit al acestei veri. Elementele caracteristice ale modei retro, si anume dungile pe lungime, bulinele sau volanele gingase, confera farmec si te vor scoate din anonimat pe plaja! De asemenea trebuie mentionat ca, costumele de baie cu aceasta croiala vor veni in intampinarea nevoilor femeilor, care subtil doresc sa ascunda imperfectiunile din zona abdomenului si a feselor.

Poarta-le cu palarii enorme, exact asa cum le purta si Diana Rigg intr-un film cult, Evil Under the Sun. Mixeaza-le cu kimonouri din matase, eventual cu broderii sau imprimeuri de inspiratie asiatica, ascunde-ti privirea in spatele unor ochelari de soare enormi si pregateste-te pentru o aparitie spectaculoasa.