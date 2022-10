Tricouri de damă. Cum să le asortezi cu pantalonii

Tricourile de damă sunt articole atemporale, care au cucerit simpatia femeilor de toate vârstele, datorită confortului superior și a notei lejere pe care acestea o imprimă ținutelor obișnuite.

Tricourile au puterea să “îndulcească’’ un outfit de birou și în același timp sunt refugiul pentru relaxare după o zi activă la muncă.

Idei inspirate de stilizare a ținutelor pentru birou cu tricouri basic

Sunt zile în care ai chef să înlocuiești banala cămașă cu ceva mai simplu și confortabil. Dacă până acum ai păstrat tricourile în dulap doar pentru casă, ori timp liber, acum a venit vremea să îi oferi o nouă utilitate.

Tricou în dungi

Tricourile în dungi sunt la modă în fiecare sezon, deci a venit momentul să incluzi în colecția ta de acasă un model cu dungi verticale, orizontale sau asimetrice, în funcție de preferințe. Daca ai în plan să îl iei cu tine la job, atunci rezumă-te la dungi albe, negre, bleumarin, maro, sau nuanțe pale. Poartă o pereche de pantaloni 7/8, sau tip culottes și fii gata să primești toate complimentele!

Tricou uni alb

Tricourile albe trebuie să existe în dulapul fiecărei femei, indiferent de vârstă. Tocmai de aceea, designerii îți recomandă să investești în materiale naturale de calitate superioară, care să se mențină impecabil la purtări repetate. Dacă până acum asociai tricourile uni cu pantalonii de trening, află că te poți inspira de aici https://answear.ro/k/femei/imbracaminte/pantaloni-si-leggings pentru noi combinații originale.

Îți dorești un outfit cool pentru birou? Oferă-ți o ținută lejeră cu o pereche de pantaloni tip țigaretă într-o nuanță nude, un sacou într-o nuanță aprinsă, la care să adaugi clasicul tricou alb pentru echilibru cromatic. Poartă tricoul alb băgat în pantaloni pentru a-ți contura frumos silueta. Același efect îl poți obține și cu ajutorul unor pantaloni chinos.

Tricou grafic

Un tricou cu detalii grafice are puterea de sparge monotonia oricărei ținute de zi. Aruncă o privire pe https://answear.ro/k/femei/imbracaminte/tricouri și apreciază ce tricou ar face echipă cu un sacou lung sau o camașă oversize purtată descheiat. Dacă alegi o nuanță deschisă de tricou, atunci mizează pe o pereche de blugi clasici închiși la culoare.

Stilul urban, combinații stilistice pentru femei care emană forță prin toți porii

Care sunt piesele tipice stilul urban și mai ales cum le combini pentru un look stylish, puternic și feminin, totodată? Dacă adori să experimentezi cu ținute mereu unice, ține minte că ținutele urbane sunt din nou în tendințe. Află ce se poartă în acest an și descoperă piesele care te caracterizează. Începe cu articolele de bază care conturează imaginea unei adepte a stilului urban. Aici intră clasicii blugi, hanoracele, rochiile, fustele, tricourile cu printuri sau sloganuri. În ceea ce privește tricourile urban, acestea imprimă un plus de personalitate și un aer rebel, datorită textelor aplicate, care pot fi niște citate celebre, numele unei celebrități sau un slogan social. Dacă ai chef să realizezi o combinație stilistică uimitoare, atunci îmbracă o fustă cu talie înaltă, un tricou cu mesaj și o jachetă supradimensionată, care poate fi din denim, piele tip bomber.

Știi care este principalul avantaj al tricourilor? Pe lângă confortul impecabil pe care îl asigură, aceste articole nu se demodează niciodată. Un tricou nou este echivalentul a zeci de creații stilistice, fiind de asemenea o piesă nemuritoare, ce se adaptează constant tendințelor.