Viitorul orașelor și al fondurilor europene stă în oameni. UrbanizeHub pune în practică viziunea Comisiei Europene în România

UrbanizeHub a fost organizația aleasă de Comisia Europeană pe România, să implementeze un proiect prin care cetățenii să fie implicați în procesul de dezvoltare al orașelor prin fondurile europene.

La nivel european au fost selectate 18 proiecte pentru a încuraja cetățenii și autoritățile să lucreze mai strâns împreună. Aceste proiecte au avut misiunea să contribuie la promovarea unei culturi a transparenței și a răspunderii.

Fiecare proiect selectat a primit sprijin financiar pentru a-și implementa ideile și inițiativele inovatoare de participare cetățenească în domenii cum ar fi acordul ecologic european, dezvoltare durabilă, teritorială și locală, cooperarea la frontieră, monitorizarea civică și cetățenie activă.

UrbanizeHub, condus de Graţian Mihăilescu, a fost una dintre cele 18 organizații selectate de Comisia Europeană, de pe întregul continent, prin care se doreşte implicarea cetăţenilor în politica de coeziune.

“Noi am avut anul acesta două întâlniri mari la Brasov și la Oradea, în care am avut invitați primari, viceprimari, președinți de consilii județene, europarlamentari, reprezentanți ai unor ong-uri și cetățeni. Pe lângă problemele de dezvoltarea ale orașelor, pe care le-am discutat, am încercat să aducem Bruxellesul mai aproape, am încercat și am și reușit ca discuțiile importante, care se poartă doar la București sau la Bruxelles să le aducem și în alte comunități locale.

Evenimentele au ținut câte trei zile și în cadrul lor am reușit să aducem administrația și comunitatea la aceeași masă, pentru că ideile mărețe se nasc din dezbateri, din interacțiunea tuturor actorilor implicați. Asta trebuie să înțeleagă românii, că e vorba despre colaborare.

Dacă lucrurile se mișcă mai repede în Occident, acesta e motivul! Există o colaborare mai strânsă între toții factorii implicați. Pe noi, mentalitatea asta și lipsa de colaborare și dialog, ne ține în loc.

Faptul că nu ne vedem decât de organizația noastră, în care activăm, fie ea primărie, privat sau ong, noi nu înțelegem decât contextul nostru. Prin colaborarea putem avea rezultate mai bune. E un proces care trebuie să devină normalitate și să se întâmple tot mai des și, ulterior, partea de implicare a cetățenilor în care eu cred foarte mult”, spune Gratian Mihăilescu.

Reprezentantul UrbanizeHub e de părere că administrațiile locale și cetățenii trebuie să fie mai interesați și mai implicați în politica de coeziune și implementarea proiectelor europene.

“Din păcate, vorbim despre economie circulară sau despre schimbări climatice, ori unele comunități și administrații nu înțeleg sau nu sunt interesate de aceste lucruri. Trebuie să ne asumăm comunitățile respective, să educăm comunitățile respective și ulterior putem să generăm proiecte pentru că bani o să fie.

E foarte important că, în următorii ani, Uniunea Europeană ne pune la dispoziție peste 80 de miliarde de euro, o parte din PNRR, o parte din Fonduri structurale. Dar noi, dacă nu înțelegem ce înseamnă digitalizare, cum ne ajută, cum poți să implementezi proiecte cu impact, riscăm să pierdem acești bani.

Viitorul Europei este verde și digital. Noi trebuie să înțelegem aceste lucruri și la nivel local, la nivel de capacitate administrativă, de administrații și comunități, pentru că cetățenii sunt foarte importanți în tot acest proces. Noi asta ne-am propus să facem prin proiectul nostru.

Să educăm oamenii, comunitățile, să venim cu soluții din partea lor, smart și sustenabile, ne-am propus să creăm o legătură între toți actorii importanți ai unui oraș, să aducem Europa mai aproape de local. Acum Bruxellesul e puțin rupt de local”, mai spune Mihăilescu.

România se află într-un moment istoric. Politica de coeziune are alocate peste 372 miliarde euro, în următorul buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, iar României îi vor reveni în următorii ani prin politică dar și prin PNRR peste 80 de miliarde de euro. Contează doar de noi ca țară ce proiecte vom realiza și cum vom investi acești bani.

