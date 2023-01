Vrei să vizitezi Punta Cana în 2023? Iată care sunt ofertele Let’s Go Travel

Dacă ești adeptul relaxării în zone călduroase, unde natura îți oferă nenumărate oportunități de recreere și te impresionează la fiecare pas, atunci Republica Dominicană este locul ideal pentru tine.

Paradisul tropical este destinația perfectă de vacanță pentru cei care își doresc să se desprindă de realitatea zilnică și să experimenteze măcar pentru o săptămână o viață fără griji, într-un cadru de vis. Cu alte cuvinte, aici vei putea trăi visul caraibean care propune relaxare și aventură deopotrivă, stimularea tuturor simțurilor și posibilitatea de a te bucura atât de mare, cât și de ocean. Rezervă o vacanță de la Let’s Go Travel în Punta Cana și bucură-te de o experiență tropicală care îți va depăși toate așteptările!

Iată de ce trebuie să ajungi în Punta Cana măcar o dată în viață

Punta Cana este recunoscută drept destinație tropicală de vacanță, însă există multe alte motive care îi determină pe turiști să revină an de an. Cadrul magic pe care natura l-a creat este fără doar și poate principala atracție a zonei. Plaje cu nisip alb neatinse de om, palmieri, cocotieri și albastrul infinit al mării conturează un adevărat paradis exotic. Temperaturile de pe tot parcursul anului fac, de asemenea, să fie o destinație foarte căutată, mai ales atunci când în România este sezonul rece. Dintre activitățile principale care te așteaptă aici se remarcă sporturile de apă precum snorkeling, kitesurfing, kayaking, rafting, scufundările alături de vietăți marine, plimbări cu jet skiul, admirarea recifurilor de corali sau expediții organizate în jurul plajelor exotice.

Republica Dominicană este în general foarte diferită de cotidianul nostru, de la cultură, la gastronomie și felul în care oamenii interacționează. Vei fi întâmpinat aici de localnici primitori, bucate exotice alese și posibilități multiple de distracție și relaxare astfel încât să simți pe toată durata șederii tale că timpul parcă stă în loc.

Care sunt punctele de cazare favorite ale turiștilor care au vizitat Punta Cana?

Ofertele LGT sunt impresionante atât prin facilitățile pe care ți le oferă, cât și prin raportul calitate preț, ceea ce înseamnă că orice ai alege va fi o opțiune benefică pentru tine. Totuși, există câteva puncte de cazare care au impresionat ani la rând și pe care trebuie să le iei în considerare în momentul în care îți planifici o vacanță în Punta Cana.

Iberostar Punta Cana , complex de 5 stele cu regim All Inclusive, este una dintre variante. Ideal pentru vacanțele în familie, acest hotel impresionează de la prima vedere prin prestanța și atenția la detalii de care dă dovadă. Clădiri superbe, într-un stil arhitectural unic, te vor găzdui aici și îți vor pune la dispoziție condiții excelente. Pe lista facilităților incluse se numără centre spa complete și săli de fitness, 6 restaurante distincte care îți vor oferi desfături culinare, multiple baruri și cluburi, activități nautice și multe alte moduri de a profita din plin de frumusețea locului. Să nu uităm de priveliștea pe care o vei avea direct la mare, plus grădinile tropicale care împrejmuiesc complexul. Pentru a avea acces la toate aceste facilități într-un sejur de 7 nopți vei plăti doar 1540 EUR de persoană dacă alegi să călătorești cu LGT.

O altă opțiune la fel de ofertantă o reprezintă Catalonia Punta Cana . Imediat ce pășești aici te vei simți ca într-un paradis tropical datorită cadrului unic în care hotelul se împletește perfect cu natura. Lagune, palmieri, plaja din imediata apropiere și frumsețea mării sunt doar câteva dintre elementele vizuale care potențează frumusețea locului. Prețul pentru un sejur de 12 nopți organizat de Let’s Go Travel pornește de la 2499 EUR de persoană. Acest cost cuprinde toate detaliile de vacanță, de la zboruri, cazare, mese, transport și alte taxe, plus acces la toate facilitățile hotelului. Situat pe plaja Bavaro, acest complex îți oferă deschidere la tot ce are mai frumos Punta Cana de oferit. În plus, poți opta pentru cazare fie la una dintre clădirile principale, fie la vilele mici situate în grădini tropicale. Restaurante tradiționale, baruri cu tematică, spa, masaj, fitness, terenuri sportive, toate acestea fac parte din oferta ta, lucruri care vor contribui direct la conturarea vacanței tale de vis.

Ia la pas zi de zi plajele întinse cu nisipuri albe, la umbra palmierilor, mângâiat de briza mării sau bucură-te de priveliștile care îți taie răsuflarea pe care le vei putea admira din plin de la fereastra camerei tale sau într-unul dintre spațiile special amenajate ale hotelului. HARD ROCK HOTEL & CASINO PUNTA CANA 5* | ALL INCLUSIVE este, mai mult decât orice altceva, un loc în care vizualul primează. Decorul unic și felul în care fiecare detaliu este pus la punct te vor face să crezi că ai ajuns în paradis, ceea ce este adevărat. Piscine, baruri de lux, restaurante cu diverse specificuri, zone de relaxare, spații pentru activități sportive, totul este la superlativ, atât din punct de vedere estetic, cât și practic. Pentru a petrece 7 nopți de vis aici vei plăti de la 4530 EUR pentru 2 adulți, însă suma poate varia în funcție de perioada aleasă pentru excursie.

Visează, Călătorește, Povestește alături de echipa LGT și pune bazele unei vacanțe de neuitat în locuri care te vor cuceri definitiv!