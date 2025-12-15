Un bunic a lăsat moștenire nepoților o monedă. Acum s-a descoperit că era extrem de rară și au vândut-o cu 6 milioane de dolari

O monedă care s-a aflat timp de 75 de ani într-o colecție de familie s-a dovedit a fi extrem de valoroasă FOTO: Getty Images

O monedă care s-a aflat timp de peste 75 de ani într-o colecție de familie a fost vândută la licitație cu 6 milioane de dolari.

Pe 9 decembrie, casa de licitații Stack’s Bowers Galleries a scos la vânzare un exemplar recent descoperit și al 16-lea cunoscut al legendarului dolar de argint din 1804, supranumit drept „Regele monedelor americane”.

Moneda provine din moștenirea colecționarului new-yorkez James A. Stack Sr., ale cărui vaste colecții au fost formate în anii 1930 și 1940 și ulterior împărțite între cei trei copii ai săi, intenția fiind aceea ca nepoții să beneficieze de ele, potrivit Newsweek.

O parte importantă din colecție a fost vândută între 1975 și 1995, dar unul dintre moștenitori și-a păstrat partea și decenii la rând nimeni nu a bănuit că deținerea și rarități extrem de valoroase. Printre acestea se afla și un dolar din 1804, despre care nici măcar numismații experimentați nu știau că există.

„Când familia Stack ne-a arătat moneda în 2024, am fost uluiți că o piesă atât de importantă putea rămâne ascunsă atât de mult timp”, a declarat Vicken Yegparian, vicepreședinte executiv al Stack’s Bowers, pentru Newsweek. „Probabil am fost primul om din afara familiei care a văzut-o în ultimii 75 de ani. În momentul în care am ținut-o în mână, am știut că este autentică, fiind cea mai importantă descoperire numismatică americană a secolului XXI”, a mai spus acesta.

Moneda din colecția lui James A. Stack FOTO: Stack’s Bowers Galleries

Misterul dolarului din 1804 datează din 1834, când Monetăria Statelor Unite a bătut dolari de argint datați cu 1804, care urmau să fie cadouri diplomatice pentru lideri mondiali, inclusiv pentru regele Siamului și sultanul din Muscat.

Deși în anul 1804 nu au fost bătute monede cu această dată, piesele speciale realizate în 1834 au devenit instantaneu rarități. Sunt cunoscute opt exemplare originale, precum și șapte reluaări ulterioare, despre care se crede că au fost produse pentru colecționari la mijlocul secolului al XIX-lea. Exemplarul Stack apărut recent este considerat a face parte din acest al doilea grup.

Cercetătorii în numismatică au crezut mult timp că toate cele 15 exemplare cunoscute fuseseră identificate. Apariția celui de-al 16-lea exemplar nu doar că răstoarnă peste un secol de studii de specialitate, ci marchează și prima adăugare majoră la un recensământ făcut în 1962, când a ieșit la lumină exemplarul din Siam.

Yegparian a afirmat că moneda ar putea proveni de la descendenții fostului director al Monetăriei SUA, A. Loudon Snowden, fiind achiziționată discret de Stack printr-o tranzacție privată care nu a fost declarată niciodată. „A fost cel mai bine păstrat secret numismatic până când a fost dezvăluit firmei noastre de către familia Stack în 2024”, a adăugat el.