Comorile din "mini Luvru" sunt disputate în instanţă. Baronesele Rothschild se luptă pentru capodopere de miliarde de euro

Nadine de Rothschild şi nora ei, Ariane. Sursa colaj foto: Hepta

Baronesele Nadine și Ariane de Rothschild sunt în conflict în privința viitorului conținutului neprețuit din Castelul de Pregny din Elveția, a relatat The Guardian. Estimată la miliarde de euro, comoara este formată din opere de artă, mobilier și obiecte istorice, iar lupta a ajuns în instanţă. Cunoscut și sub numele de Castelul Rothschild, moșia grandioasă din secolul al XIX-lea cu vedere la Lacul Geneva a fost descrisă de un vizitator ca "un mini Luvru".

Nadine de Rothschild şi nora ei, Ariane, îşi dispută în instanţă comorile din Castelul de Pregny

După trei generații de discreție rafinată, celebra familie internațională de bancheri Rothschild a fost zguduită de revendicări rivale asupra unei vaste colecții de capodopere, parte a unei averi de ordinul miliardelor de euro, potrivit sursei citate.

În bătălia care se desfășoară acum în instanțe, dar și în presă sunt baroneasa Nadine de Rothschild, în vârstă de 93 de ani – văduva lui Edmond de Rothschild, regretatul reprezentant al ramurii franco-elvețiene a familiei – şi nora sa, Ariane de Rothschild, actuala baroneasă.

Procesele se concentrează pe impresionanta colecție de mobilier, obiecte istorice de o valoare inestimabilă și picturi, deținută în domeniul baronial, Castelul de Pregny din Elveția, pe care un vizitator l-a descris drept "un mini Luvru".

Jurnaliştii publicaţiei britanice The Guardian au mai scris că familia Rothschild păstrează un cod al tăcerii în privința conținutului exact al castelului cu vedere la Lacul Geneva, iar fotografii și vizitatorii indiscreți sunt interziși. Totodată, se spune că moșia grandioasă adăpostește comori precum mobilier din epoca lui Ludovic al XVI-lea și lucrări semnate de pictorii Francisco Goya, Rembrandt, Fragonard, El Greco și Boucher.

Nadine susține că soțul ei, care a murit în 1997, i-a lăsat moștenire o parte substanțială din această colecție, pe care intenționează să o expună într-un nou muzeu din Geneva, dedicat prezentării colecției Fundației Edmond și Nadine de Rothschild, pe care a înființat-o.

Ariane de Rothschild – care a fost căsătorită cu Benjamin, singurul copil al lui Edmond cu Nadine, a decedat în 2021 – insistă că întreaga colecție trebuie să rămână intactă și să fie păstrată în castel.

În documentele depuse în instanță, Ariane, în vârstă de 60 de ani, o acuză pe soacra sa că ar fi influențată de consilierii săi, făcând o paralelă cu cazul moștenitoarei L’Oréal, Liliane Bettencourt. În 2011, fiica acesteia a cerut ca Bettencourt să fie declarată bolnavă mintală, după ce a oferit cadouri estimate la un miliard de euro unui tânăr fotograf cu care se împrietenise.

Nadine de Rothschild: "Nu sunt sub influența nimănui"

În vârstă de 93 de ani, Nadine de Rothschild a acceptat să ofere un interviu din locuința ei, aflată într-o zona rurală a Elveției, şi a subliniat că nimeni nu o influenţează în războiul pornit pentru comorile aflate în Castelul de Pregny.

"Eu o cunoșteam pe Liliane și pot spune că nu era absolut deloc o femeie pe care să o poți face să facă ceva ce nu își dorea. Şi nici eu nu sunt sub influența nimănui. Se poate auzi din vocea și din răspunsurile mele că ar fi greu să mă influențeze cineva", a declarat Nadine de Rothschild pentru The Guardian.

Ulterior, aceasta a mai făcut următoarele mărturisiri: "Sunt ultima baronesă Rothschild din generația mea. Toate celelalte au murit. Să îmi închei viața cu o bătălie juridică majoră ca aceasta, desigur, mă întristează. La început, mi-am deschis brațele pentru nora mea; există fotografii cu noi împreună, am fost generoasă cu darurile personale pe care i le-am făcut".

Nadine de Rothschild a mai spus că relațiile cu noa ei, Ariane, au devenit "ireparabile" după moartea lui Benjamin. De atunci, ea a părăsit moșia și locuiește "confortabil" la țară, în afara Genevei.

Castelul de Pregny din Elveția a fost construit între anii 1858 și 1860 pentru baronul Adolphe Carl von Rothschild.