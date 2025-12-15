Actorul Rob Reiner şi soţia sa ar fi fost omorâți în casă chiar de fiul lor, Nick: Ce arată primele indicii din ancheta morții suspecte

Soții Rob şi Michele Reiner și fiul lor, Nick. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Regizorul american Rob Reiner şi soţia sa, fotografa şi producătoarea Michele Reiner, ar fi fost ucişi de fiul lor Nick, conform revistei People, în timp ce alte media locale se limitează să indice că poliţia interoghează un membru apropiat al familiei în cadrul anchetei cu privire la presupusa dublă crimă, transmite agenţia EFE, potrivit Agerpres.

Mai multe surse care au vorbit cu membri ai familiei îl indică pe Nick Reiner, în vârstă de 32 de ani, drept vinovat, potrivit revistei People.

Ziarul Los Angeles Times a relatat că un membru al familiei este anchetat în legătură cu ambele decese, precizând că în locuinţa cuplului nu existau indicii de intrare prin efracţie.

Nick Reiner a avut probleme cu dependența de droguri

Departamentul de Pompieri din Los Angeles a primit un apel pentru o urgenţă medicală la ora locală 15:30 (23:30 GMT). Când au ajuns la faţa locului, poliţiştii au găsit cele două cadavre, al lui Rob Reiner, în vârstă de 78 de ani, şi al soţiei sale, în vârstă de 68 de ani.

Nick a colaborat la scrierea scenariului filmului „Being Charlie”, lansat în 2015, bazat pe problemele sale cu dependenţa de droguri. Filmul relatează povestea unui tânăr de 18 ani dependent de droguri, care, după ce reuşeşte să evadeze dintr-un centru de reabilitare, se întoarce acasă.

Barack Obama a transmis un mesaj la aflarea veștii morții lui Rob Reiner

Politicieni, actori şi alte nume proeminente şi-au exprimat luni şocul în faţa decesului regizorului american Rob Reiner, găsit mort alături de soţia sa, duminică, la domiciliul lor din Los Angeles, potrivit EFE.

„Michelle şi cu mine suntem îndureraţi de trecerea în nefiinţă a lui Rob Reiner şi a iubitei sale soţii, Michele. Realizările lui Rob în film şi televiziune ne-au oferit unele dintre cele mai preţuite poveşti de pe ecran”, a scris pe reţeaua X fostul preşedinte american Barack Obama.

„Însă, în spatele tuturor poveştilor pe care le-a produs s-a aflat o credinţă profundă în bunătatea oamenilor şi un angajament de-o viaţă de a pune în practică această credinţă”, a adăugat el.

Fosta vicepreşedintă Kamala Harris a remarcat, la rândul său, că "opera lui Rob Reiner a avut un impact asupra unor generaţii de americani. Personajele, dialogurile şi imaginile cărora le-a dat viaţă în film şi televiziune sunt înrădăcinate în cultura noastră".

Guvernatorul democrat al statului California, Gavin Newsom, care a spus că vestea i-a frânt inima, a declarat că "Rob a fost geniul cu inimă mare din spatele atâtor poveşti clasice pe care le iubim".

Actorul şi producătorul Elijah Wood a declarat pe reţeaua X că a fost „îngrozit să afle de trecerea în nefiinţă” a lui Reiner şi a „soţiei sale minunate”, Michele.

Actriţa Roseanne Barr a scris pe reţelele sociale că este „absolut şocată şi îngrozită” de această veste, adăugând că se roagă să se facă „rapid” dreptate. "Condoleanţe familiei şi copiilor. Nu am cuvinte”, a adăugat ea.

James Woods, care a jucat în „Ghosts of Mississippi”, regizat de Reiner, a deplâns moartea „bunului” său prieten. „Diferenţele politice nu ne-au afectat niciodată dragostea şi respectul reciproc”, a declarat el pe X.

Cine a fost Rob Reiner: A recizat celebrul film „When Harry Met Sally”

Actorul, regizorul şi producătorul american Rob Reiner, în vârstă de 78 de ani, a fost găsit mort, duminică, în locuinţa sa din cartierul Brentwood din Los Angeles, California, alături de soţia sa, Michele Singer, au relatat agenţiile EFE şi AFP citând media americane. Din primele informaţii reiese că cei doi ar fi fost înjunghiaţi.

Poliţia din Los Angeles a anunţat, în timpul unei conferinţe de presă de duminică seară, că două persoane au fost găsite decedate în casa regizorului filmului „When Harry Met Sally”, însă nu a confirmat public identitatea acestora.

Decesele sunt anchetate ca omucideri, potrivit Departamentului de Poliţie din Los Angeles.

Rob Reiner este fiul scriitorului, regizorului şi comediantului Carl Reiner, notează EFE. De asemenea, el a fost recompensat cu două premii Emmy pentru cel mai bun actor în rol secundar într-o comedie, în 1974, respectiv 1978.

Conform biografiei publicate pe pagina IMDB şi citată de EFE, Rob Reiner s-a născut pe 6 martie 1947 în Bronx, New York şi s-a căsătorit cu Michele Singer în 1989.

Rob Reiner este cunoscut în special pentru pentru rolurile sale din producţiile „All in the Family”, „This is Spinal Tap” şi „The Wolf of Wall Street”.

În postura de regizor, el a fost cunoscut pentru „When Harry Met Sally”, unul dintre filmele sale emblematice, precum şi pentru „The Princess Bride”, „A Few Good Men” şi „Stand by Me”.