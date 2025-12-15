Hotelul de Gheață de la Bâlea Lac nu va mai fi ridicat în acest an din cauza temperaturilor ridicate. “Nu sunt condiții sigure"

2 minute de citit Publicat la 11:40 15 Dec 2025 Modificat la 11:40 15 Dec 2025

Primul Hotel de Gheață de la Bâlea Lac a fost construit acum 20 de ani. FOTO: Hotel Of Ice Romania / Facebook

Din cauza temperaturilor neobișnuit de ridicate pentru această perioadă a anului, celebrul Hotel de Gheață de la Bâlea Lac nu va mai fi construit în acest sezon, potrivit unui anunț oficial, publicat pe site-ul hotelului.

Anunțul vine în contextual în care, la peste 2.000 de metri, în Munții Făgăraș, temperaturile au oscilat între -3 grade și temperature positive, fapt care nu permite blocurilor de gheață să reziste.

“Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, Hotelul de Gheață nu poate fi construit în condiții optime și sigure în acest an.

Ne pare foarte rău pentru această situație. Din cauza vremii nefavorabile, anul acesta Hotelul de Gheata nu se poate construi în condiții optime și sigure. Ne pare foarte rău pentru această situație”, este anunțul postat.

Primul Hotel de Gheață de la Bâlea Lac a fost construit acum 20 de ani. În iarna trecută, prețul pentru o noapte de cazare varia între 100 și 150 de euro, în funcție de cameră și de tematica aleasă.

› Vezi galeria foto ‹

Cum a fost contruit până acum Hotelul de Gheață

Pentru construcția hotelului sunt folosite ”cărămizi” de gheaţă decupate din calota formată pe lacul Bâlea, care se îmbină între ele cu ”mortar” din zăpadă şi apă.

Forma camerelor şi a celorlalte încăperi este de iglu, cu diferite diametre.

Tema ediției din 2024 a fost muzica clasică internaţională, fiecare cameră a hotelului purtând numele unei mari personalităţi (compozitor sau dirijor) din acest domeniu.

Lista personalitatilor din muzica clasică a fost deschisă de celebrul dirijor olandez Andre Rieu, pe care organizatorii au vrut chiar să îl invite să viziteze Transfăgărăşanul şi Hotelul de Gheaţă de la Bâlea Lac.

Mobilierul (baza paturilor din camere, barul, mesele şi scaunele din restaurant) şi toate decoraţiunile din hotel au fost realizare din gheaţă. În interiorul obiectivului, iluminatul a fost realizat cu instalaţii rezistente la frig, gheaţă şi umiditate, economice, care nu degajă căldură.

În fiecare sezon, Hotelul de Gheaţă de la Bâlea Lac a atras câteva mii de vizitatori, turişti români, dar şi din străinătate.