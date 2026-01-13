Contrabanda cu țigări a provocat o gaură de 500 de milioane euro în bugetul României, în 2025. Bulgaria a fost sursa principală

Cea mai semnificativă creştere a contrabandei a avut loc în zona de vest.Foto: Poliția de Frontieră

Contrabanda cu țigări a crescut în România, ajungând până la 12,6% din totalul consumului în luna noiembrie, cel mai mare nivel al comerţului ilegal cu ţigarete înregistrat în ultimii şase ani, potrivit unui raport citat de Agerpres.

Media comerţului ilegal din 2025 se situează la 10,6%, comparativ cu nivelul mediu din 2024, de 9%, şi este cea mai mare creştere anuală din 2014 până în prezent.

În 2025, România a pierdut peste 500 de milioane de euro din venituri fiscale din cauza pieţei ilicite de ţigări. Cea mai semnificativă creştere a contrabandei a avut loc în zona de vest, de peste 10%, zonă care devine astfel cea mai afectată de piaţa neagră, cu o pondere de 20,8%. De asemenea, în Bucureşti şi Ilfov piaţa neagră creşte cu peste 8%, până la 14,6%.

Prima sursă pentru piaţa neagră din România rămâne Bulgaria cu peste 30%, deşi se află în scădere cu 5,1%. Ponderea produselor provenite din Republica Moldova creşte cu 5,4%. până la 23,8%.

Ileana Dumitru, director pentru afaceri externe al Ariei Europa de Sud Est, BAT, atrage atenţia că datele din noiembrie indică o creştere alarmantă a nivelului pieţei negre a produselor din tutun, care ajunge la 12,6% din total, un nou record al ultimilor cinci ani, ceea ce va conduce la o medie anuală estimată de 10,6% în 2025.

"Lupta împotriva comerţului ilicit rămâne o provocare majoră pentru autorităţi: datele din noiembrie indică o creştere alarmantă a nivelului pieţei negre a produselor din tutun, care ajunge la 12,6% din total, un nou record al ultimilor cinci ani, ceea ce va conduce la o medie anuală estimată de 10,6% în 2025. Pe de altă parte, rezultatele eforturilor de combatere a pieţei negre sunt remarcabile: potrivit StopContrabanda.ro, autorităţile au confiscat în 2025 aproximativ 210 milioane de ţigarete, cu o valoare de piaţă de circa 40 de milioane de euro. Sunt cifre elocvente pentru amploarea şi impactul acestui fenomen, care justifică pe deplin includerea luptei împotriva contrabandei ca prioritate în Strategia Naţională de Apărare 2025 - 2030, un obiectiv care implică însă o responsabilitate comună a autorităţilor de reglementare, prin asigurarea unui mediu fiscal ponderat şi predictibil, şi a industriei care poate susţine aceste eforturi prin resurse şi expertiză, contribuind astfel la veniturile bugetare şi la asigurarea concurenţei loiale", a afirmat aceasta.

Sectorul tutunului este strategic pentru economia României, cu circa 5 miliarde de euro viraţi anual la buget, zeci de mii de locuri de muncă, contribuţie semnificativă la exporturi şi investiţii majore în derulare, spune Roxana Pîntea, Director External Affairs, Philip Morris România.

"În consecinţă, comerţul ilegal devine o ameninţare cu atât mai serioasă. În acest context geopolitic complex, România are nevoie să se bazeze pe venituri bugetare solide şi constante şi, de asemenea, să combată reţelele de crimă organizată, alimentate de comerţul ilegal cu ţigarete", a adăugat ea.

aproximativ 6,2 milioane de pachete de ţigări, confiscate în 2025

Potrivit inspectorul general al Poliţiei de Frontieră, Cornel Laurian Stoica, în primele 11 luni din 2025, au fost confiscate aproximativ 6,2 milioane de pachete de ţigări, cu o valoare estimată la peste 137 milioane de lei, şi au fost ridicate în vederea confiscării peste 65 de tone de tutun vrac şi aproape 24 de kilograme de tutun pentru narghilea.

"Poliţia de Frontieră se află în continuare în prima linie în acţiunile de combatere a traficului ilegal cu produse din tutun. Astfel, în primele 11 luni ale anului 2025, au fost confiscate aproximativ 6,2 milioane de pachete de ţigări, cu o valoare estimată la peste 137 milioane de lei. Totodată, în aceeaşi perioadă, au fost ridicate în vederea confiscării peste 65 de tone de tutun vrac şi aproximativ 24 de kilograme de tutun pentru narghilea. Acestea reprezintă mai mult decât cifre, sunt rezultate obţinute în urma eforturilor constante ale poliţiştilor de frontieră", a subliniat Stoica.

De asemenea, în aceeaşi perioadă, în domeniul combaterii contrabandei, Poliţia Română a efectuat controale, verificări şi investigaţii ample, astfel că au fost destructurate 18 grupuri infracţionale.

"În această perioadă, au fost capturate peste 142.000.000 de ţigarete şi 3.400 de kilograme de tutun, fiind aplicate 941 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 7.794.000 de lei. Poliţia Română va continua să abordeze prioritar combaterea operaţiunilor ilegale cu produse accizabile, împreună cu partenerii instituţionali", a dat asigurări şeful Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, Aurel Dobre.

Companiile de tutun, aflate în categoria mari contribuabili, virează anual la bugetul statului peste 22 miliarde de lei, reprezentând accize, TVA şi alte taxe şi contribuţii.

