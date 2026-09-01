Cristian Bușoi recunoaște că reducerea prețurilor la pompă "nu are impact semnificativ", dar "așa e corect". Ce va fi de mâine

2 minute de citit Publicat la 11:58 01 Sep 2026 Modificat la 11:59 01 Sep 2026

Prețul motorinei a scăzut marți în mai multe benzinării din Capitală, după ce Ministerul Finanțelor a majorat de la 20% la 25% reducerea temporară a accizei pentru perioada 1-15 septembrie. FOTO: INQUAM PHOTOS - Cornel Putan

Prețul motorinei a scăzut marți în mai multe benzinării din Capitală, după ce Ministerul Finanțelor a majorat de la 20% la 25% reducerea temporară a accizei pentru perioada 1-15 septembrie. Cele mai multe dintre marile rețele de benzinării au transmis reducerea integrală către consumatori, prețul unui litru de motorină fiind mai mic cu aproximativ 17 bani. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a recunoscut la Antena 3 CNN că "nu e un lucru care să genereze un impact semnificativ, dar așa este corect".

"Cele mai multe dintre rețelele de benzinării au făcut explicit această reducere de 17 bani", a declarat Cristian Bușoi.

"De la 1 august a fost o reducere de 68 de bani. Din cauza condițiilor de piață dificile, regionale și internaționale, nu s-a regăsit reducerea constant la pompă", a explicat secretarul de stat.

În cazul noii reduceri a accizei, de aproximativ 5%, majoritatea marilor lanțuri de benzinării au aplicat reducerea de 17 bani pe litru.

"Nu e un lucru care să genereze un impact semnificativ, dar așa este corect. Dacă prețurile în România au crescut din cauza prețului internațional, este normal ca Ministerul Finanțelor să reducă din acciză. Veniturile prognozate pentru 2026 sunt garantate la buget", a declarat Cristian Bușoi.

Întrebat ce se va întâmpla cu prețurile la pompă începând de miercuri, Bușoi a subliniat că evoluția acestora depinde în mare măsură de piața internațională a petrolului și de prețurile produselor petroliere.

"Contează foarte mult prețul internațional al petrolului, dar mai ales indicii de piață legați de motorină", a afirmat secretarul de stat.

Potrivit acestuia, piața europeană se află într-o situație complicată, iar problemele de aprovizionare exercită presiuni asupra prețurilor.

"Suntem într-o situație în care Ormuz e închisă, Rusia a devenit pentru prima dată în istorie importator de motorină și pune presiune. Și nivelul accizelor și al TVA este sensibil mai mare în România decât în Bulgaria sau Ungaria", a declarat Cristian Bușoi.

"Bugetul statului asigură pensii, salarii. Dacă nu am avea venituri bugetare, probabil nu le-am putea plăti", a afirmat Bușoi.

În acest context, el a subliniat că România trebuie să țină cont și de situația economică internă atunci când stabilește nivelul taxării, pentru că "performanța economică a României nu este comparabilă poate cu a altor țări din vestul Europei".

Prețul motorinei a scăzut marți în mai multe benzinării din Capitală, după ce Ministerul Finanțelor a majorat de la 20% la 25% reducerea temporară a accizei pentru perioada 1-15 septembrie. Benzinăriile au afișat prețuri mai mici cu 17 bani pentru un litru de motorină.

După scăderea accizei, prețul motorinei a coborât din nou sub pragul de 10 lei/l în stațiile Petrom din Capitală. Acesta a scăzut de la 10,14 lei/l la 9,97 lei/l, potrivit Monitorul prețurilor.

Aceeași evoluție se înregistrează și în stațiile Socar din Capitală, unde motorina se vinde la un preț de 9,97 lei/l.

În benzinăriile OMV, prețul motorinei a ajuns la 10,03 lei/l, de la 10,20 lei/l.

Și Lukoil a redus, în prima parte a zilei de marți, prețul motorinei cu 17 bani/l. Astfel, un litru poate fi cumpărat cu 10,23 lei, față de 10,40 lei anterior.

În benzinăriile MOL, prețul motorinei era marți de 10,03 lei/l.

Singura rețea care nu redusese încă marți dimineață prețurile carburanților, în urma reducerii accizei, era Rompetrol. În stațiile acestei rețele, motorina costa 10,20 lei/l.