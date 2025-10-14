Criză de sudori, croitori sau agronomi în România. Angajatorii merg până în Asia pentru a găsi muncitori FOTO: Hepta

Firmele din România duc o lipsă atât de mare de sudori, încât sunt dispuse să organizeze recrutări în rândul migranților direct în Asia sau Africa, pentru a-și alege angajații la fața locului, renunțând la recrutarea de la distanță. Aceeași tendință se constată și pentru alte meserii pentru care oferta de forță de muncă a devenit în ultimii ani destul de slabă în România, în ciuda cererii mari, precum cea de croitor sau agronom, potrivit experților citați de termene.ro.

Cererea angajatorilor se concentrează în general pe muncitori necalificați, dar există solicitări și pentru personal calificat, cum sunt persoanele care să poată să devină lideri de echipă.

„Pe sudură, prelucrare de metal, noi îi filmăm câteva minute ca să se vadă totuși cum se descurcă. Sunt companii mari care caută sudori, mai ales pe segmentul naval. Sudorii se găsesc destul de greu”, a precizat un specialist în domeniul recrutării, potrivit sursei citate.

Alte poziții solicitate mai sunt cele de croitor, în domeniul curățeniei, îngrijitori la căminele de bătrâni, dar mai ales în construcții, de unde vin cele mai multe cereri și pentru toate pozițiile.

Specialiștii în domeniul recrutării constată o cerere în creștere și pentru persoane calificate, chiar cu studii superioare, care să lucreze în agricultură, ca ingineri agronomi, sau în retail.

Care sunt cerințele speciale ale angajatorilor

O cerință importantă a angajatorilor este ca salariatul să aibă carnet de conducere, inclusiv femeile care se angajează ca bone. Această condiție este un impediment destul de mare pentru unele țări asiatice, având în vedere că unele dintre acestea nu au acorduri de recunoaștere a actelor oficiale cu România.

O variantă ar fi salariații din Pakistan, ale căror acte sunt recunoscute în România, cu observația că în acest caz angajatorul trebuie să aștepte ceva mai mult, chiar și un an uneori, spre deosebire de șase luni, în celelalte cazuri, în general.

Guvernul a aprobat un contingent de 100.000 de lucrători străini

Guvernul a aprobat pentru anul 2025 un contingent de 100.000 de lucrători străini nou admişi pe piaţa forţei de muncă din România, fiind al treilea an în care se menține cota la acest nivel, în ciuda solicitărilor venite din partea angajatorilor de a mări numărul muncitorilor non-UE. Potrivit datelor din piață, necesarul ar fi undeva la 250 000 de muncitori străini, cel puțin.

La data de 12 decembrie 2024 erau active 146.387 de contracte individuale de muncă ale salariaţilor cetăţeni ai unor state din afara Uniunii Europene şi ai Spaţiului Economic European, dintre care 94.155 contracte individuale de muncă nou încheiate, potrivit datelor oficiale.