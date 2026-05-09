Criza politică prelungită ne poate duce din nou la mâna FMI. Economist: „Tăierile vor fi mult mai dure”

România se îndreaptă spre recesiune tehnică, investițiile majore sunt înghețate, iar sectoare-cheie – de la auto la IT și producția de mobilă – dau semne clare de deteriorare. Într-un interviu exclusiv la Antena 3 CNN, Iulian Lolea, economistul-șef al Confederației Concordia, care reprezintă 20 de sectoare economice și aproximativ 30% din PIB-ul României, avertizează că prelungirea crizei politice ar putea costa țara scump: o retrogradare a ratingului de țară ar adăuga 100 de miliarde de lei doar la dobânzi în cinci ani, iar un eventual apel la FMI ar însemna măsuri de austeritate mult mai dure decât cele din trecut. „Mediul privat nu mai poate să suporte noi creșteri de taxe”, spune Lolea, care atrage atenția că, fără un guvern funcțional, România riscă să piardă atât investitorii actuali, cât și pe cei potențiali.

Mihaela Bîrzilă: Care e cel mai grav scenariu pentru România în acest moment?

Iulian Lolea: Cel mai grav scenariu este prelungirea pe termen foarte lung a acestui interimat, a acestei incertitudini.

Mihaela Bîrzilă: Ce înseamnă prelungire? Săptămâni sau luni?

Iulian Lolea: Mai degrabă luni. Săptămâni pare că e ceva normal cu care ne-am obișnuit; cel puțin, dacă ne amintim ultimele negocieri care au durat cinci sau șase săptămâni, dacă nu mă înșel. Însă, în acest moment, așa cum spuneam, economia suferă și nu cred că ne permitem nici măcar acele cinci-șase săptămâni.

Mihaela Bîrzilă: Un guvern minoritar ar fi o soluție bună pentru România și pentru economie?

Iulian Lolea: Este o soluție, nu este soluția de preferat, dar în locul unei crize prelungite, această soluție ar putea veni. Însă va întâmpina dificultăți importante în scăderea cheltuielilor statului, în optimizarea acestor cheltuieli, astfel încât deficitul să fie adus către o zonă de normalitate, către 3% pe an.

Mihaela Bîrzilă: Ar fi o soluție un premier tehnocrat în acest moment?

Iulian Lolea: E nevoie de un guvern cu majoritate, de un guvern care să aibă sprijin politic și să poată să treacă legi prin Parlament. Un premier tehnocrat e foarte posibil să nu aibă toate aceste lucruri și să ajungem în situația în care o să fie greu de a trece reforme.

Mihaela Bîrzilă: La ce valoare vă așteptați să ajungă cursul? Se va mai întoarce sub pragul de 5 lei?

Iulian Lolea: Să se întoarcă sub pragul de 5 lei probabilitatea este extrem de mică. Mă aștept ca în zilele următoare, în următoarele săptămâni, el să se stabilizeze la aceste nivele, dacă nu apare o problemă majoră pe plan internațional. Altfel, o depreciere de 4-5% în cursul unui an întreg este în limite rezonabile și deocamdată suntem în acel scenariu.

Mihaela Bîrzilă: Spuneau unii că s-ar putea să ajungă cursul euro la 6 lei. Vedeți posibil acest scenariu?

Iulian Lolea: Pentru anul acesta, cu siguranță nu.

Mihaela Bîrzilă: Chiar dacă se va întâmpla ceva rău pe plan extern?

Iulian Lolea: Asta voiam să subliniez din nou: depinde foarte mult de cât de rău se mișcă lucrurile pe plan extern.

Mihaela Bîrzilă: Dumneavoastră reprezentați companii din câte domenii?

Iulian Lolea: Din 20 de sectoare ale economiei, aproximativ 30% din PIB-ul României, iar din sectoarele noastre sunt semnale negative. Oamenii se uită cu mai multă îngrijorare, angajează mult mai greu, sunt mult mai atenți când fac noi angajări. Evident, avem firme care au intrat în faliment, mai ales în sectorul de mobilă. Am avut probleme în producția de mobilă.

Mihaela Bîrzilă: Ce alte sectoare au „febră” în acest moment?

Iulian Lolea: Cam tot ce înseamnă producție în România. N-aș spune neapărat că au febră, dar răceală sigur au, pentru că se confruntă cu creșteri ale tuturor costurilor, de la forța de muncă până la energie. Acum avem și instabilitate, cost de finanțare.

Pe de altă parte, zona de IT iarăși nu o duce foarte bine. Și aici o problemă majoră este ce se întâmplă pe plan internațional, dar și faptul că au fost eliminate facilitățile fiscale.

Să nu uităm de sectorul auto, care este cel mai mare din România și care suferă cel mai rău din cauza problemelor internaționale. Companiile noastre sunt companii serioase, care or să încerce să păstreze locurile de muncă și or să încerce să meargă mai departe, dar vă spun sincer că este dificil fără un guvern cu care să colaborezi, cu care să lucrezi la planuri de relansare, să poți să aduci investiții noi și să aduci prosperitate românilor.

În momentul de față, majoritatea investițiilor importante sunt puse pe pauză, amânate, și cred că încape foarte greu discuția de noi investiții mari venite în România în condițiile actuale de incertitudine majoră.

Mihaela Bîrzilă: Cât de mult ne-ar costa dacă s-ar ajunge la alegeri anticipate?

Iulian Lolea: Alegerile anticipate... cel mai probabil ar veni cu prelungirea crizei și cu retrogradarea României în statutul de țară nerecomandată investițiilor.

Am făcut un calcul legat de retrogradare și, dacă am rămâne 5 ani în această zonă, ne-ar costa în plus, doar ca dobânzi, cam 100 de miliarde de lei. Este o sumă fantastică cu care am putea să facem autostrăzi, spitale; am putea să rezolvăm toate problemele României.

Mihaela Bîrzilă: Cât de mare e riscul să ajungem din nou la mâna FMI?

Iulian Lolea: Dacă îți pierzi ratingul de țară și nu reușești nici atunci să-ți reduci deficitul bugetar, aproape sigur trebuie să apelezi la instituțiile internaționale. Și atunci să nu se aștepte cineva că o să mai fie luate măsuri atât de „delicate”, între ghilimele, pentru că acestea luate până acum nu au fost atât de dureroase pe cât au fost cele din trecut.

Ni le amintim cum ne-a impus FMI reduceri drastice de salarii și creșteri rapide de taxe. Cei de la instituțiile internaționale, de obicei, se uită destul de contabil și se gândesc destul de puțin la tensiunile sociale.

Mihaela Bîrzilă: V-ați referit la taxe. Vă mai așteptați la posibile majorări în perioada următoare?

Iulian Lolea: De așteptat, nu mă aștept. Sper și îmi doresc să nu fie, pentru că mediul privat nu mai poate să suporte noi creșteri de taxe.

Vedem recesiunea tehnică, cel mai probabil; și în trimestrul unu am avut scădere economică, iar consumul ne arată că o să continue acest trend.

România a legiferat în ultimii 10 ani de două ori mai mult decât toate țările din regiunea noastră – decât Ungaria, Polonia, Serbia și Bulgaria la un loc. Avem o plăcere să schimbăm legile în permanență, iar o afacere serioasă nu poate să se dezvolte într-un mediu care se schimbă în permanență.

Mihaela Bîrzilă: Ce se va întâmpla cu bugetul țării în condițiile în care oamenii nu mai au bani să trăiască, nu mai au bani să plătească taxe? De unde mai strânge statul bani?

Iulian Lolea: Aici ați punctat foarte bine problema. Ne-am uitat în trecut: au crescut taxele pentru a crește veniturile bugetare, dar aici poate să apară un efect foarte perfid. Ai crescut taxele, dar e posibil ca oamenii, prin scăderea economiei, să nu mai poată să plătească sau firmele să nu mai funcționeze, și tu să nu mai colectezi nici ce colectai înainte.

În felul acesta, statul se simte obligat să reducă cheltuielile. Aceasta este singura soluție pe care o poți avea; noi am spus de la început asta. Atunci când guvernanții iau măsuri, trebuie să se gândească și la impactul social, și la impactul asupra investitorilor; pentru că fiecare dintre acestea, mai devreme sau mai târziu, se răsfrânge asupra veniturilor bugetare. Deci nu e doar contabilitate pură.