Criza politică se vede în economie. Bursa de la Bucureşti a deschis pe roşu, toți indicii au scăzut

<1 minut de citit Publicat la 11:44 23 Iun 2026 Modificat la 11:44 23 Iun 2026

Bursa de la Bucureşti a deschis pe roşu şedinţa de tranzacţionare. Toți indicii au scăzut. FOTO: Getty Images

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a deschis în scădere pe toţi indicii şedinţa de marţi, cu un rulaj total în valoare de 957,98 milioane de lei (182,87 milioane de euro) după 45 de minute de la debutul tranzacţiilor.

Indicele principal BET, care reflectă evoluţia celor mai lichide 20 de companii listate, a scăzut cu 0,39%, până la 30.743,47 puncte, în timp ce indicele BET-Plus, care urmăreşte evoluţia celor mai lichide 43 de acţiuni de la BVB, a coborât cu 0,37%.



Totodată, indicele BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a pierdut 0,36% din valoare, iar indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii, era pe minus cu 0,34%, scrie Agerpres.



Indicele BET-FI al SIF-urilor a consemnat o scădere cu 0,28%, în timp ce BET-NG, indicele celor zece companii din sectorul energetic şi al utilităţilor, s-a diminuat cu 0,27%



Conform datelor BVB, cele mai mari creşteri ale valorii acţiunilor au fost înregistrate de Alro (+5,00%), Sinteza (+3,74%) şi Transilvania Broker de Asigurare (+3,68%).



Pe de altă parte, cele mai importante scăderi au fost consemnate de Societatea Energetică Electrica (-1,93%), Nuclearelectrica (-1,51%) şi Christian '76 Tour (-1,39%).