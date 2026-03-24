Un expert britanic anunță de unde va începe apocalipsa pensiilor în Europa: „Dacă va exista o prăbușire, va începe în România”

O cincime dintre cetățenii din Regatul Unit și Europa au deja peste 65 de ani. Foto: Getty Images

Dacă va exista o prăbușire a sistemelor de pensii, aceasta va începe în România și Bulgaria, a avertizat un expert pentru The Telegraph. Sistemele naționale de pensii din Europa trec printr-o criză puternică. Declinul demografic înseamnă mai puțin contribuții, în timp ce generații numeroase se pensionează. Cei tineri continuă să dea bani pentru o pensie pe care nu cred că o vor mai primi. Generațiile vârstnice au ajuns să se războiască cu cele tinere, în timp ce guvernele par fără soluții.

O nemulțumire latentă riscă să izbucnească în toată Europa.

Generațiile mai în vârstă, care simt că și-au câștigat pensiile, pot privi liniștite înainte știind că acestea vor continua să crească, în timp ce guvernele majorează vârsta de pensionare pentru tineri și contribuțiile pe care aceștia trebuie să le plătească.

De cealaltă parte, mulți tineri, obligați acum să muncească mai mult pentru a susține sistemul actual și pierzând încrederea că statul va putea plăti aceste pensii când vor ieși la pensie, ies în stradă.

Consecința deceniilor de scădere a natalității

După un boom demografic fără precedent postbelic, decenii de scădere a natalității și creștere a speranței de viață, o cincime dintre cetățenii din Regatul Unit și Europa au deja peste 65 de ani.

Până în 2050, proporția va ajunge la unul din patru în Marea Britanie și aproape unul din trei în Europa. Două treimi dintre cetățenii UE nu au economii pentru pensie, lăsând până la 170 de milioane de oameni să se îndrepte către o bătrânețe dependentă de ajutoare de stat.

Țările europene au încercat propriile soluții, cu rezultate diferite.

Pentru unele, cea mai simplă și echitabilă metodă de a reduce cheltuielile a fost creșterea vârstei de pensionare. Odată cu creșterea speranței de viață, aceste state au argumentat că oamenii nu mai trebuie să se pensioneze la 60 de ani.

În Peninsula Scandinavă, vârsta de pensionare este acum legată de speranța de viață. În Finlanda crește la 65 de ani, în Danemarca va ajunge la 70 până în 2040, iar în Suedia va ajunge la 67 pentru cei care vor pensie integrală.

Toate cele trei țări folosesc formule de creștere anuală a pensiilor bazate pe salarii și inflație, iar Suedia refuză majorările în perioade de declin economic.

Important este că niciunul dintre aceste guverne nu a fost constrâns de sistemul „triple lock”, iar opoziția a fost minimă. Protestele au fost reduse și pașnice, iar amenințările cu greve nu s-au materializat.

Aceasta este o cale urmată și de Marea Britanie, care a egalizat vârsta de pensionare între femei și bărbați începând cu 2018. Aceasta a crescut la 66 în 2020 și va ajunge la 67 în 2028, iar la 68 abia în 2046.

Totuși, costurile continuă să crească. Cheltuielile au fost de 96,7 miliarde de lire în 2018-2019 și vor ajunge la 154 de miliarde anul viitor: o creștere de aproape 60%.

Factorul principal este „triple lock”, care garantează creșteri ale pensiilor în funcție de cel mai mare dintre salarii, inflație sau cu 2,5%. Introdus în 2011, este singurul astfel de mecanism din Europa. Până în 2030, acest mecanism va costa 15,5 miliarde de lire anual.

Revolta francezilor

Departe de a-și crește vârsta de pensionare de stat, francezii au distincția de a fi una dintre puținele țări europene care au redus-o. În 1982, ca parte a unei agende radicale de stânga, președintele François Mitterrand a decis ca aceasta să scadă de la 65 la 60 de ani.

Franța are acum una dintre cele mai scăzute vârste de pensionare din Europa, de doar 62 de ani, și alocă aproape 15% din PIB pensionarilor.

Confruntați cu o factură nesustenabilă, politicienii au decis că, în cele din urmă, ceva trebuie să cedeze. În 2023, președintele Emmanuel Macron a adoptat reforme pentru a crește vârsta la 64 de ani, folosind o clauză constituțională pentru a evita un vot în Parlament.

Sindicatele au răspuns cu 14 zile de proteste, atrăgând mult peste un milion de oameni la nivel național, iar la un protest din Paris, Place de la Concorde a fost incendiată și peste 120 de persoane au fost arestate în confruntări cu poliția.

Guvernul lui Macron a supraviețuit la limită unui vot de neîncredere din partea parlamentarilor furioși. La sfârșitul anului trecut, prim-ministrul Sébastien Lecornu a amânat în cele din urmă schimbările până după alegerile prezidențiale din 2027 – o mișcare care se estimează că va costa peste 2 miliarde de euro.

Deși francezii sunt renumiți pentru capacitatea lor de a protesta, de a face revolte și, în general, de a-și forța propriul guvern să le îndeplinească voința, acest lucru este simptomatic pentru ceea ce s-ar putea întâmpla în altă parte odată ce tinerii sunt împinși prea departe.

Giles Merritt, care a fondat think tank-ul Friends of Europe și a scris Timebomb: When Ageing Explodes, a spus că aceștia ar putea deveni curând dezamăgiți de curentul politic principal – dând naștere unei drepte populiste.

„În toată Europa, problema a crescut în liniște, iar guvernele nu vor cu adevărat să se concentreze asupra ei. Trebuie să lucreze la ea, pentru că nu poți pur și simplu să spui «este prea târziu» și să condamni trei generații la sărăcie.

Marea problemă politică sunt tinerii de acum, care vor trebui să plătească pensiile pentru cei de vârstă mijlocie și pentru vârstnici.

Există multe lucruri care pot fi făcute, dar dacă nu sunt făcute, vei vedea o orientare tot mai mare către partidele populiste, pentru că tinerii sunt foarte îngrijorați: le este greu să găsească un loc de muncă, nu au unde să locuiască și nu pot obține o pensie de stat”, a spus el.

Muncitorii să plătească mai mult

Pentru a evita creșterea vârstei de pensionare și a nu provoca furia populației, unele țări au optat pentru varianta mai discretă de a crește contribuțiile la pensia de stat.

În Luxemburg, costul contribuțiilor este împărțit egal între stat, angajator și angajat. Contribuția a crescut de la 8% la 8,5% pentru toți, în ianuarie.

În Spania, guvernul a creat în 2000 un fond numit Fondul de rezervă al securității sociale, cunoscut colocvial drept „pușculița pensiilor”, pentru a acoperi costurile viitoare.

La apogeu, în 2011, acesta deținea 67 de miliarde de euro, dar a scăzut la abia 2 miliarde un deceniu mai târziu. Ca răspuns, guvernul a introdus în 2023 Mecanismul de echitate intergenerațională pentru a ajuta la suportarea costurilor. Inițial, lucrătorii plăteau suplimentar 0,1% din salariu, completat cu 0,5% de către angajatori, însă ambele sume vor fi dublate până în 2032.

Martin Willis, de la firma de consultanță Barnett Waddingham, a explicat că obligarea tuturor să plătească mai mult ar putea afecta economia.

„Ca națiune, te bazezi pe oameni care muncesc pentru a finanța pensia de stat, iar acest lucru este determinat de creșterea economică, deoarece, când mai mulți oameni au locuri de muncă, câștigă și plătesc mai multe taxe, crește capacitatea de finanțare.

Totuși, dacă cheltuiești mai mulți bani pe pensii, acest lucru poate restrânge creșterea economică și este o problemă de tip catch-22 a populațiilor îmbătrânite.

Guvernul ar putea gândi: «costurile pensiilor cresc, hai să mărim contribuțiile la asigurările naționale», dar apoi faci mai dificil pentru angajatori să angajeze mai mulți oameni și să crească. Europa are o problemă de îmbătrânire și trebuie făcut ceva, dar nu cu orice preț”, a spus el.

„Dacă sistemul de pensii se va prăbuși, va începe în România și Bulgaria”

În Europa de Est, există provocări diferite, deoarece o generație născută sub comunism începe să ajungă la vârsta de pensionare. Guvernele au fost forțate să adopte măsuri mai extreme, precum taxarea pensionarilor și mizarea pe fonduri suverane.

Populația României, de exemplu, este în scădere, iar aproximativ o cincime dintre cetățeni trăiesc în străinătate. Însă la orizont se află o explozie a numărului de pensionari, când aproximativ două milioane de persoane născute în timpul interdicției avortului din anii ’60 vor ajunge la pensie începând cu 2030.

Deja confruntată cu un deficit și sub presiunea UE, România a anunțat anul trecut un pachet major de reforme, care a inclus înghețarea pensiilor de stat cel puțin până în 2027. Pensionarii au pierdut, de asemenea, scutirea de la contribuțiile de sănătate, fiind obligați să plătească o taxă de 10% pentru veniturile din pensii care depășesc 3.000 de lei.

Populația Bulgariei a îmbătrânit semnificativ, scăzând cu 20% în ultimele trei decenii din cauza natalității scăzute și a emigrării ridicate. În încercarea de a compensa, miniștrii au introdus „Fondul de argint” în 2008 pentru a acoperi costurile pensiilor, care se ridică la 13,4 miliarde de euro în acest an.

Aproape două decenii mai târziu, fondul conține doar 4,4 miliarde leva, iar contribuțiile lunare sunt de aproximativ 15 milioane leva.

După adoptarea euro în ianuarie, Bulgaria a recurs la creșterea contribuțiilor și a vârstei de pensionare, alimentând nemulțumirea tinerilor care trebuie să suporte aceste costuri.

Merritt a adaugat că aceasta nu este doar o problemă financiară, ci va genera și tensiuni sociale: „Nu cred că vom vedea o prăbușire a sistemelor de pensii, dar cred că ele vor deveni o problemă politică foarte urâtă în toată Europa. Dacă va exista o prăbușire, aceasta ar putea începe în România și Bulgaria, unde lucrurile vor deveni foarte dificile. Italia este, de asemenea, în mare dificultate, deoarece populația scade și îmbătrânește mai rapid decât în restul țărilor de bază ale UE”, a explicat el.

Soluții în afara UE

În afara UE, există soluții – considerate însă extreme în Marea Britanie – care sunt aplicate de decenii. Kemi Badenoch, liderul conservatorilor, a stârnit controverse când a sugerat acordarea pensiei în funcție de venituri. Deși susținută de mulți academicieni, această idee rămâne extrem de controversată în Marea Britanie. În Australia, însă, măsura a fost introdusă complet în 1985, iar o treime dintre pensionari nu primesc nimic astăzi de la stat. Confruntate cu inevitabilul, unele țări au încercat să valorifice populația îmbătrânită. În Japonia, angajatorii nu mai pot concedia angajații la atingerea vârstei de pensionare, iar un sfert dintre persoanele peste 65 de ani lucrează. În Marea Britanie, tinerii – care deja plătesc mai mult pentru o pensie de stat în care nu cred că vor beneficia – se confruntă cu salarii stagnante, o piață a muncii dificilă și acces limitat la locuințe. Acest lucru a dus la apariția unor idei mai radicale, chiar și în mainstreamul politic. Anul trecut, Reform UK a devenit primul partid care nu s-a angajat să mențină „triple lock”. Revizuirea vârstei de pensionare, lansată anul trecut, ar putea recomanda creșteri mai rapide, forțând milioane de oameni să muncească mai mult. Când Regele George al VI-lea a introdus pensia de stat în 1946, a fost un motiv de sărbătoare. Dar, opt decenii mai târziu, nimeni nu ar fi putut anticipa că una dintre cele mai periculoase crize financiare ale Europei va fi cauzată chiar de creșterea speranței de viață.