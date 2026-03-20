"România, afectată de trendul sărăciei oamenilor care lucrează". Manole anunţă salarii mai mari pentru 1 milion de români, în 2026

Ministrul Muncii, Florin Manole. Foto: Captură Antena 3 CNN

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunţat, vineri seară, în direct la Antena 3 CNN, că ţara noastră este afectată de trendul european al sărăciei celor care lucrează, unde se încadrează oamenii care, deşi muncesc 8 ore pe zi, nu pot duce o viaţă decentă din cauză că sunt plătiţi cu salariul minim pe economie. El a precizat că, de majorarea salariului minim de la 1 iulie 2026, vor beneficia 1 milion de români. Manole a transmis şi cuantumul ajutoarelor one-off pentru pensionari, oferite înainte de Paşte şi Crăciun.

"Bugetul a suferit un amendament important pentru 3,1 milioane de oameni - pensionari şi copii din categoriile defavorizate. N-aş vorbi în termen de câştig, ci este o compensare parţială a afectării puterii de cumpărare pe care au resimţit-o cetăţenii.

La pensionarii cu pensii sub 3.000 lei, intervenţia este pe 3 praguri de venituri:

pentru cei cu pensii de sub 1.500 lei: 1000 lei într-un sprijin în două tranşe

pentru cei cu pensii 1.500 - 2.000 lei: 800 lei în două tranşe

pentru cei cu pensii 2.000 - 3.000 lei: un spijin de 600 lei în două tranşe egale

Acest sprijin l-am gândit cu mult înainte de conflictul din Iran. Ca ministru al Muncii, nu pot vorbi despre compensaţii suficiente când la copiii cu dizabilităţi creştem beneficiile de la 80 lei la 200 lei. Sunt bani puţini.

Pentru pensionari, acest sprijin vine înainte de Paşte şi Crăciun, când cresc cheltuielile familiilor", a declarat Manole.

Trai greu pentru românii plătiţi cu salariul minim pe economie

"(n.r. - salariile vor fi majorate în 2026?) În sistemul bugetar, nu, lucrurile sunt îngheţate. Dar în privinţa salariului minim pe economie, care creşte de la 1 iulie 2026, este un plus pentru aproape 1 milion de români care lucrează pe salariul minim sau un pic peste.

Cred că suntem într-un trend european nefericit. Există acest concept în UE - al sărăciei celor care lucrează. Este vorba de cei care lucrează, au salariul minim pe economie, dar, care deşi lucrează 8 ore pe zi, n-au venituri suficiente încât să fie în condiţii de viaţă decente.

În România, avem şi o problemă cu serviciile. Vă dau şi un exemplu clar: chiar în Bucureşti, dacă vorbim de o familie compusă din 2 salarii minime pe economie, dar care nu găseşte loc la grădiniţă, la stat, atunci e o tragedie. N-o să le ajungă pentru o instituţie privată", a mai spus ministrul Muncii.