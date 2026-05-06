Încă un județ din România anunță că nu mai organizează Bursa locurilor de muncă. AJOFM: „Nu avem oferte suficiente de joburi”

Un bărbat își verifică datele din CV. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: getty Images

Mulţi agenţi economici din judeţul Tulcea nu mai apelează la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) pentru a găsi personal, chiar dacă unii dintre ei au planuri de extindere a activităţilor, aşa încât instituţia statului a renunţat la organizarea Bursei generale a locurilor de muncă programată pentru finalul acestei săptămâni. Un anunț similar a fost făcut, la final de aprilie, de către AJOFM Buzău.

Reprezentanţii uneia din firmele din municipiu care dezvoltă în momentul de faţă o afacere în domeniul vehiculelor electrice şi hibrid susţin că vânzările în domeniu au fost constante în primul trimestru al anului în comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului trecut, în ciuda faptului că în România tranzacţiile au scăzut.

Director de fabrică auto: „Volumul de vânzări din România este în scădere”

„Dacă luăm în considerare volumul de vânzări doar din România, acesta este în scădere, însă noi am început şi exportul în Europa, ceea ce ne-a adus un avantaj şi am putut menţine astfel volumul de vânzări de anul trecut”, a declarat pentru Agerpres directorul comercial al societăţii care deţine o fabrică de asamblare a vehiculelor electrice în oraş, Valentina Cabuz.

Administratorul societăţii, Valentin Cabuz, a precizat că unitatea se va extinde, la Tulcea urmând să fie fabricate autovehicule electrice, în baza unui parteneriat care se va încheia cu o firmă din China pentru realizarea unui proiect cu un buget estimat de cel puţin 8 milioane de euro.

„Suntem în tratative cu un partener din China pentru acest proiect destul de mare şi ne dorim ca în 2027 să deschidem această linie de producţie. (...) Pe plan local, nu ducem lipsă de forţă de muncă, pentru că asigurăm condiţii corecte. Astăzi, nu avem probleme cu forţa de muncă din Tulcea”, a precizat Valentin Cabuz.

Doar 10 oferte de muncă la mica publicitate în ziar

De altfel, şi ofertele de muncă din singurul ziar local tipărit, „Delta”, sunt reduse în comparaţie cu cele de acum cinci sau şase ani, la rubrica „Mica publicitate” a acestuia, la finele lunii trecute fiind publicate doar 10 oferte de muncă.

„AJOFM nu va organiza vineri, 8 mai, Bursa generală a locurilor de muncă. Până la această dată, nu avem oferte de locuri de muncă suficiente pentru a justifica organizarea unui asemenea eveniment. În funcţie de evoluţia pieţei forţei de muncă, suntem pregătiţi să răspundem cererilor primite din partea angajatorilor”, a precizat directorul AJOFM, Cristian Denuşi.

Conducerea AJOFM a precizat că anul acesta va organiza la începutul lunii octombrie o Bursă generală a locurilor de muncă pentru absolvenţii unităţilor de învăţământ.

Situaţia de pe piaţa forţei de muncă poate să pară surprinzătoare, în contextul în care în anii trecuţi, mulţi operatori economici, în special din domeniul Horeca, reclamau lipsa de personal, însă poate să fie explicată inclusiv prin utilizarea reţelelor de social media pentru a identifica noi angajaţi, dar şi prin restrângerea activităţilor, în situaţia economică actuală.