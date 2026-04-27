Județul care anulează Bursa locurilor de muncă în acest an. Șeful AJOFM: "Nu avem nicio ofertă de la angajatori"

Bursa generală a locurilor de muncă, desfășurată anual în luna mai, ar urma să fi anulată luna viitoare în județul Buzău, după ce organizatorul, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM), a constatat că oferta angajatorilor este mult prea mică și nu justifică demararea procedurilor de organizare, scrie Agerpres, care îl citează pe directorul AJOFM Buzău, Ionel Tociu.

"În prima parte a anului 2026, Bursa generală a locurilor de muncă nu va mai avea loc, cel puțin la AJOFM Buzău. Ni s-a permis ca, în funcție de nevoia fiecărui județ, să organizăm bursa generală.

Până la această oră, nu avem nicio ofertă de locuri de muncă prin care să se justifice organizarea unei burse generale. În funcție de evoluția ulterioară a pieței forței de muncă, vom organiza punctual o bursă, pentru un anumit angajator, dacă va fi nevoie.

Bursa se organizează în condițiile în care ai locuri de muncă destul de multe și atunci încerci să aduci forța de muncă într-un singur loc, unde inviți și angajatorii. La ora aceasta, nu avem locuri de muncă la modul semnificativ al cuvântului, adică nu sunt angajatori care să ofere un număr mare de locuri de muncă.

Cu alte cuvinte, bursa nu își își justifică necesitatea de a fi organizată, cel puțin până la ora asta", a explicat directorul AJOFM Buzău.

El a arătat cum, în ultimii ani, locurile vacante anunțate de angajatori au scăzut treptat.

Șeful AJOFM: Angajatorii sunt prudenți, încearcă să păstreze ceea ce au

"Anul trecut, la bursa generală au fost în jur de 300 de locuri de muncă vacante și în jur de 600 de persoane. Legat de numărul locurilor de muncă, dacă acum doi ani de zile, în medie, aveam 200 de locuri de muncă vacante pe zi, anul trecut, în medie, am avut 100 de locuri de muncă, deci scăderea a fost de 50%.

În primele patru luni din anul 2026, avem undeva între 50 și 60 de locuri de muncă vacante, care, din nefericire, se repetă, multe dintre ele. Reale sunt cam în jur de 20-28 de locuri de muncă vacante pe zi. Suntem într-o perioadă în care angajatorii își reașează capacitățile de producție, sunt prudenți și încearcă să-și conserve ceea ce au, fără să mai aducă nimic suplimentar", a precizat Ionel Tociu.

Șeful AJOFM Buzău a menționat, în schimb, că instituția sa nu renunță la bursa locurilor de muncă pentru absolvenții promoției 2026, eveniment la care vor fi așteptați toți cei aflați în căutarea unui loc de muncă.

La nivelul județului Buzău, rata șomajului în luna aprilie este de aproximativ 4%, cu 5.400 de persoane aflate într-o formă de evidență și plată, dintre care în jur de 1.200 sunt șomeri indemnizați.