Prețul petrolului scade brusc, deoarece sunt speranțe pentru un acord în Iran. A ajuns la un nivel cum n-a mai fost din 22 aprilie

Prețul petrolului scade brusc, deoarece sunt speranțe pentru un acord în Iran. FOTO: Getty Images

Prețul petrolului a scăzut miercuri sub 100 de dolari pe baril, în contextul speranțelor că SUA și Iranul ar putea fi aproape de un acord de pace în Orientul Mijlociu, scrie Financial Times.

Prețurile au continuat să scadă după ce un raport a sugerat că Casa Albă consideră că SUA și Iranul sunt aproape de a un acord asupra unui memorandum de o pagină pentru a pune capăt conflictului.

Prețul țițeiului Brent a scăzut cu până la 11%, sub 98 de dolari pe baril, cel mai scăzut nivel din 22 aprilie. Țițeiul de referință american WTI a scăzut cu 12%, la 90 de dolari.

Prețul petrolului scăzuse deja după ce președintele american Donald Trump a anunțat brusc marți că Washingtonul își va întrerupe planul de a ghida navele comerciale prin Strâmtoarea Ormuz, invocând „Marele progres” în discuțiile cu Teheranul.

Bursele europene au crescut brusc miercuri, indicele Stoxx 600 și FTSE 100 din Londra înregistrând ambele câștiguri de 2,3%.

Axios a relatat că acordul de pace de o pagină ar implica acceptarea de către Teheran a unui moratoriu asupra îmbogățirii nucleare. În schimb, SUA ar elibera fondurile iraniene înghețate și ar ridica sancțiunile. Ambele părți ar pune capăt restricțiilor privind tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz.

Marți, când a anunțat suspendarea „Project Freedom”, președintele SUA a declarat că dorește „să vadă” dacă se poate ajunge la o soluție diplomatică cu Iranul.

Schimbarea de ultimă oră a atitudinii lui Donald Trump a avut loc în contextul în care ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, s-a întâlnit la Beijing cu ministrul chinez de externe, Wang Yi.

Iranul și China sunt aliați apropiați, iar SUA au cerut Beijingului să convingă Iranul să ia mai multe măsuri pentru a deschide Strâmtoarea Hormuz.