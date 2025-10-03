Cum ajunge România să vândă curent ieftin şi să importe scump. Mircea Badea: "În timpul zilei, se produce energie ca la balamuc"

Cum ajunge România să vândă curent ieftin şi să importe scump. Mircea Badea: "În timpul zilei, se produce energie ca la balamuc". Sursa foto: Antena 3 CNN

Românii plătesc printre cele mai mari preţuri la energie electrică din Europa, deşi, paradoxal, ţara noastră produce foarte mult curent electric în timpul zilei, în special din energie verde: eoliene şi panouri solare. Mircea Badea a explicat, la emisiunea "În gura presei", de la Antena 3 CNN, că lipsa stocării energiei este o problemă globală, care se resimte acum şi în ţara noastră.

"De ce plătim cel mai scump curent din Europa? Asta înseamnă că suntem şi foarte şmecheri, în opinia mea. În tmpul zilei, se produce curent electric ca la balamuc, nu ai ce face cu el. Şi îl dăm pe... 3 lei, pentru că e foarte ieftin, fiind foarte mult. Când vine seara, se stinge soarele. Şi atunci, nu mai merge cu eolienele?

Mulţi s-ar întreba: "Păi, nu s-a stocat?". Nu. "De ce nu s-a stocat?". Că n-ai pe ce. Asta e o problemă pe Planetă, dar cu atât mai mult în România", a afirmat Mircea Badea.

Bogdan Ivan: "România a vândut în Ungaria la un leu pe megawatt-oră"

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, și-a susținut miercuri, la Antena 3 CNN, afirmația că românii plătesc cea mai scumpă energie electrică din Europa, luând în calcul prețul energiei în anumite intervale orare.

Ivan a spus că situația actuală, în care țara noastră e nevoită să importe energie, are legătură cu faptul că autoritățile au dezafectat în ultimul deceniu mult mai multe capacități de producție decât au pus în funcțiune.

O altă problemă ține de angajamentul luat în guvernările anterioare de a închide centralele pe cărbune până la finele acestui an.

"Vă dau datele de ieri. România a vândut megawatt-ul în Ungaria, de exemplu, cu 20 de cenți, adică un leu. Iar noi avem intervale de timp între orele 6 și 10 seara, în care România importă megawattul de energie cu 1000, 2000 sau 2500 lei.

Am avut anul trecut o situație o extremă de 27.000 lei pe un megawatt. În momentul de față, avem aceste aberații din cauză că nu avem suficientă energie. Iar România, dintr-un exportator net de energie, s-a transformat in importator.

Noi suntem într-o situație destul de complicată, ca în trei luni de zile să rezolvăm o problemă acută a sistemului energetic național și să convingem Comisia Europeana că nu vom închide centralele pe cărbune pana când nu vom avea noi capacități de le înlocui.

Sau să dăm înapoi două miliarde, pentru că noi banii i-am luat", a spus ministrul Energiei la Antena 3 CNN.