“Dacă America tușește, Europa face gripă, iar România se trezește la terapie intensivă”. Ce spun economiștii despre o nouă criză

Economia americană este foarte aproape de a intra într-o contracție dăunătoare, iar multe state se confruntă deja cu o recesiune, a avertizat în urmă cu o săptămână Mark Zandi, economist-șef la Moody's Analytics. Acesta a estimat că 22 de state plus Districtul Columbia se confruntă acum cu o slăbiciune economică persistentă și pierderi de locuri de muncă, trend care ar putea să continue. Alte 13 state sunt clasificate ca fiind „în faza de stagnare”, potrivit Fortune.

Veștile de dincolo de ocean care conturează scenariul unei potențiale recesiuni în SUA nu sunt deloc bune pentru decidenții de la București, consideră analistul economic Adrian Negrescu, într-un comentariu pentru Antena3.ro.

“Este o expresie cunoscută printre economiști: Dacă America tușeșete, Europa face gripă, iar România se trezește la terapie intensivă. Din păcate, efectele ar fi grave pentru România dacă ar porni o nouă criză economică financiară, așa cum se estimează de către tot mai mulți experți la nivel internațional, uitându-se, bineînțeles, la situația din Statele Unite”, a precizat Adrian Negrescu.

Acesta consideră că probleme structurale ale economiei americane, precum datoria externă sau deficitul bugetar, împreună cu politicile tarifare adoptate de Donald Trump ar putea crea furtuna perfectă care să declanșeze o nouă recesiune:

“În SUA, datoria publică a trecut de 140% din PIB, guvernul federal este blocat de zile întregi, nereușind să rezolve problemele financiare și izolaționismul economic, practicat de Administrația Trump riscă să pună pe butuci mare parte din economia americană, care bineînțeles depindea în mare parte de importurile ieftine din China sau din alte țări”, a mai precizat Adrian Negrescu.

Explozia prețului aurului, un indicator important

El a subliniat că un indicator important al temerilor privind scenariul unei recesiuni este explozia cotației aurului:

“În momentul apariției taxelor, mare parte din consumul Statelor Unite a fost afectat, iar rezultatele se văd deja din ce în ce mai multe state americane unde recesiunea a devenit cuvântul de ordine. Toate aceste temeri ale investitorilor, mai ales cei de pe bursă, se văd din ce în ce mai mult, iar cel mai bun indicator îl reprezintă prețul aurului, care a atins un record istoric.

Acest exod al investitorilor către plasamente mai sigure anunță practic un potențial de criză economică cum nu am mai văzut în ultimii 15 ani”.

Analistul economic a explicat că România, care are deja o economie șubrezită din cauza deficitului și a creșterilor de taxe, ar putea fi afectată de o nouă recesiune americană pentru că depinde foarte mult de fluxurile financiare internaționale:

“România este cuplată din păcate la toată această criză, pentru că fluxurile financiare sunt cele care țin în momentul de față în priză economia românească și mai ales statul român, care depinde de împrumuturile externe. Anul acesta împrumutăm 50 miliarde de euro. Mai avem vreo 10 miliarde de euro de împrumutat până la finalul anului. Așa că dacă fluxurile financiare internaționale vor îngheța, urmare a unei potențiale crize economice, vom avea cu toții de suferit, de la bugetarul de rând pentru care va fi interesant de văzut de unde își va lua salariul, la pensionari, dar și la economia reală, având în vedere că mare parte din economia reală, din economia privată vine pe canale externe, în niciun caz din țară”, a conchis analistul economic.

Cât de aproape este SUA de o recesiune

Imaginea de ansamblu este una al unei economii americane slabe, vulnerabilă, gata să fie împinsă într-un șanț de un vânt puternic, a declarat Mark Zandi într-un interviu acordat MarketWatch.

„Economia încă nu este în recesiune, dar riscurile sunt foarte mari. Suntem pe punctul de a intra în recesiune”, a precizat el.

California și New York se numără printre statele care se află pe un drum ascendent. Dacă oricare dintre acestea se clatină, economia ar intra în recesiune, a spus Zandi.

O prognoză separată a UCLA Anderson School of Management, publicată săptămâna aceasta, a afirmat că o recesiune în California este acum plauzibilă.

Potrivit lui Zandi, cauza slăbiciunii este politica economică. Tarifele impuse de președintele Donald Trump la bunurile importate au cauzat incertitudine, forțând companiile să se retragă din planurile de extindere și creând confuzie în lanțurile de aprovizionare.

La nivel național, Biroul Național de Cercetări Economice definește o recesiune ca fiind o scădere semnificativă a activității economice care se răspândește în întreaga economie și durează mai mult de câteva luni.