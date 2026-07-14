Darău anunţă că a fost îndeplinit un nou jalon din PNRR: "Vizează introducerea tehnologiilor de automatizare a proceselor de lucru"

Ambrozie-Irineu Darău, ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului. Sursa foto: Agerpres

România îndeplineşte un nou jalon din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), jalon care vizează introducerea tehnologiilor de automatizare a proceselor de lucru (RPA), a transmis marţi, ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău. "Mai simplu spus: înlocuim munca repetitivă şi consumatoare de timp cu procese automatizate, astfel încât funcţionarii publici să se poată concentra pe ceea ce contează cu adevărat, iar cetăţenii să primească răspunsuri mai repede şi mai uşor", a explicat oficialul.

Anunţul ministrului interimar al Economiei a fost făcut în această după-amiază într-o postare pe contul său oficial de Facebook.

"Încă un nou jalon PNRR îndeplinit: pentru transformarea digitală a instituţiilor publice! Acest jalon vizează introducerea tehnologiilor de automatizare a proceselor de lucru (RPA), adică soluţii software care preiau sarcini repetitive şi consumatoare de timp din instituţiile publice. Mai simplu spus: înlocuim munca repetitivă şi consumatoare de timp cu procese automatizate, astfel încât funcţionarii publici să se poată concentra pe ceea ce contează cu adevărat, iar cetăţenii să primească răspunsuri mai repede şi mai uşor", a precizat Irineu Darău.

Potrivit acestuia, până în prezent, au fost livrate 124 de procese automatizate în instituţiile publice, iar proiectul continuă până la implementarea a 240 de procese.

Ministrul Economiei a menţionat, în context, că va fi înfiinţat şi un Centru de Excelenţă la Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), care va pregăti specialişti şi va asigura dezvoltarea acestor soluţii în următorii ani.

"Rezultatul pentru cetăţeni este unul foarte concret: timp de aşteptare mai scurt; mai puţine erori; servicii publice mai predictibile şi mai eficiente. Investiţia de peste 17 milioane de euro din PNRR nu vizează tehnologie de dragul tehnologiei, ci oferă respect din partea statului pentru timpul oamenilor. Mai puţină birocraţie, mai puţin timp pierdut şi mai multe servicii publice care funcţionează: aceasta este definiţia eforturilor de digitalizare a administraţiei publice. Continuăm în acelaşi ritm alert şi susţinut până la finalizarea ultimelor obiective asumate de MEDAT în PNRR", a încheiat Irineu Darău.