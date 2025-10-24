„De anul ăsta economisesc pentru anul viitor să pot să vin”. Pensionarii nu își mai permit tratamentele în stațiunile balneare

O cură de 16 zile, cu trei mese pe zi si patru proceduri de tratamente costă jumătate de pensie pentru cei cu veniturile sub 3340 de lei. Foto: captură Antena 3 CNN

Ani la rând, biletele de tratament pentru pensionari au fost la mare căutare. Astăzi, însă, multe hoteluri din stațiunile balneare nu reușesc sa atingă nici măcar jumătate din capacitate de cazare. Pensionarii ar avea nevoie de ședințele de tratament, dar mulți nu își mai permit. În stațiunile din Bihor, cererea s-a redus cu 40% pentru că oamenii simt pe propria piele efectele creșterii prețurilor. Alții, aflați deja în stațiune, spun că au economisit un an întreg pentru sejurul din băi.

În Băile 1 Mai din Bihor, unde acum câţiva ani gradul de ocupare era de 100%, acum doar câțiva pensionari urmează tratamentele prescrise de medici. Înainte de pandemie, biletele se epuizau în primele zile, iar listele de așteptare se întindeau pe luni întregi.

Acum însă, pensionarii contează pe sprijinul copiilor ca să poată merge la tratament. O femeie povestește că din pensia ei de 1.200 de lei, pensie de colectiv, nu și-ar putea permite să vină în stațiune. Dacă ar fi fost să facă economie...

„Aoleu...dacă nu ne ajutau și copiii....multe luni. Când am dat de stațiunea asta frumoasă și cu doctori frumoși și cu oameni primitori. Portofelul e gol, dar bine că mă simt eu bine”, spune ea.

O cură de 16 zile, cu trei mese pe zi si patru proceduri de tratamente costă jumătate de pensie pentru cei cu veniturile sub 3340 de lei. Cei cu pensii mari, achită integral costul acesta. Chiar și cu aceste subvenții, pentru mulți, suma e tot prea mare.



„Pentru mine înseamnă foarte mult. Am pensie de handicap și am primit bilet gratuit. Din pensie n-aș putea să vin.”



„De anul ăsta economisesc pentru anul viitor să am să pot să vin.”





Pentru mulți pensionari acest tratament este o necesitate nu un lux. După zeci de ani de muncă, aceste proceduri îi ajută să își mențină sănătatea, dar scăderea pensiilor și creșterea pensiilor îi țin pe mulți departe de stațiuni.



Datele Casei Județene de Pensii Bihor arată clar declinul. În 2019, în această perioadă, peste o mie de pensionari din județ erau în stațiuni.



„După pandemie nu a mai fost așa mare interes pentru biletele de tratament. În octombrie, înainte de pandemie, în 2019, vindeam 1000 de bilete pe lună. Acum cifra e pe la 600, avem o scădere de 40%”, spune Laurențiu Țenț, directorul Casei Județene de Pensii Bihor.



„O jumătate de an fac economii pentru a-și pune deoparte bani ca să vina la noi. Mulți dintre dânșii și-ar dori să vină aici, dar se gândesc la ce se întâmplă pe viitor”, spune și Ștefan Patroc, directorul unei societăți de turism.



Anul acesta, statul a alocat 400 de milioane de lei pentru cele 130.000 de bilete de tratament balnear.