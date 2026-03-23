Dealerii auto cer reintrarea IMM-urilor în Rabla 2026: „Anul trecut a fost un accident”

Asociația dealerilor Dacia Renault Nissan (ACODAREN) cere reintroducerea IMM-urilor în Programul Rabla 2026. Reprezentanții acesteia avertizează că eliminarea companiilor din ediția precedentă a avut consecințe negative asupra investițiilor și pieței auto, relatează Agerpres.

„Programul Rabla a fost cel mai bun program pe care l-a avut România pentru a accelera înnoirea parcului auto. Anul trecut a fost un accident: s-a anulat aproape în totalitate, fiind reluat doar pentru persoane fizice, la o valoare de 4-5 ori mai mică, iar IMM-urile au fost complet excluse. Societăţile comerciale trebuie să participe la programul Rabla din 2026, deoarece excluderea firmelor a produs efecte directe şi vizibile: investiţii amânate în modernizarea flotelor, costuri operaţionale în creştere pentru IMM-uri şi frânarea procesului de reducere a emisiilor în transportul comercial”, a explicat, luni, în cadrul unei conferințe de presă, vicepreședintele ACODAREN, Octavian Bara.

Acesta a subliniat că readmiterea firmelor în program ar permite investiții imediate în modernizarea flotelor, ar accelera tranziția către mobilitate cu emisii reduse și ar stabiliza piața auto și rețelele locale de distribuție.

„Ştim foarte bine că piaţa auto din România este în scădere în ultimele două luni. Statistic, nu avem încă datele pentru martie, dar în primele două luni vânzările au scăzut cu 35%, respectiv 25,5%, ceea ce indică o scădere semnificativă a vânzărilor de autoturisme. De asemenea, aproximativ 10% din PIB-ul României este generat de uzina Dacia, prin fabricarea şi comercializarea produselor sale”, mai crede vicepreşedintele asociaţiei.

ACODAREN reunește dealerii oficiali Dacia, Renault și Nissan din România, având ca obiectiv consolidarea și dezvoltarea rețelei de distribuție.