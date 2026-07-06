Decontările voucherelor de vacanţă s-au prăbuşit cu 62% în primele cinci luni din 2026

Sursa foto: Hepta

Piaţa voucherelor de vacanţă a intrat într-un declin abrupt în 2026. Potrivit unei analize semnate de un tur-operator, bazată pe datele oficiale ale Ministerului Finanţelor centralizate de Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT), decontările voucherelor s-au prăbuşit cu 61,5% în primele cinci luni ale anului, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2025, notează Agerpres.

„Turismul continuă să înregistreze o contracţie vizibilă comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. În primele cinci luni din 2026, decontările voucherelor de vacanţă au scăzut cu 61,5% faţă de aceeaşi perioadă din 2025. Raportat la fiecare lună în parte, scăderea medie a fost de 60,3%, cea mai accentuată fiind în luna mai, de 70,3%”, se menţionează în analiza realizată de BIBI Touroperator.

Cifrele arată o discrepanţă notabilă între cele două componente ale sistemului: emiterea voucherelor de către angajatori a scăzut relativ moderat, cu 8,8%, în timp ce banii care ajung efectiv la unităţile turistice s-au redus dramatic, cu 61,6%.

Mai exact, valoarea voucherelor cumpărate de companii a coborât cu 8,8% faţă de anul trecut (în jur de 7% în medie, lună de lună), însă suma decontată efectiv către hoteluri, pensiuni şi alte unităţi turistice s-a înjumătăţit şi mai mult, de la 557,1 milioane lei la doar 214,5 milioane lei.

Explicaţia acestei diferenţe majore ţine, potrivit tur-operatorului, de schimbările aduse mecanismului voucherelor începând cu acest an. Chiar dacă valoarea nominală a unui voucher a fost redusă la jumătate, efectul real este dublat de faptul că mult mai puţini angajaţi mai au acces la ele – beneficiul fiind acum limitat la salariaţii cu venituri nete sub 6.000 de lei – dar şi de decizia unor instituţii publice de a renunţa complet la acordarea voucherelor.

Practic, deşi angajatorii au redus destul de puţin ritmul în care mai cumpără vouchere, banii care chiar ajung în economie s-au diminuat mult mai brusc.

„Datele oficiale confirmă ceea ce industria turismului a anticipat încă de la începutul anului. Deşi emiterea voucherelor de vacanţă a înregistrat o scădere relativ redusă, de aproximativ 9%, decontările către unităţile turistice s-au diminuat cu peste 61% în primele cinci luni ale anului. Trebuie să ţinem cont că în 2025 deja valoarea voucherelor scăzuse de la 1600 la 800 lei. Deci scăderea în continuare a valorii voucherelor acordate reprezintă un adevărat semnal de alarmă. Reducerea valorii voucherelor, restrângerea numărului de beneficiari şi decizia unor angajatori din sectorul public de a nu le mai acorda au redus semnificativ resursele care ajung în economie. Acest declin afectează direct lichiditatea operatorilor din turism şi reduce efectul economic pe care acest program l-a generat în ultimii ani”, a declarat Adrian Voican, vicepreşedinte ANAT şi preşedinte BIBI Group4Travel, citat în analiză.

Cel mai îngrijorător semnal vine chiar din zona banilor decontaţi efectiv unităţilor afiliate: dacă în primele cinci luni din 2025 aceştia depăşeau 105 milioane de euro, în 2026 suma s-a redus la sub 41 milioane de euro – o scădere de aproape 62%.

Dincolo de impactul economic, analiza atrage atenţia şi asupra rolului social al voucherelor de vacanţă.

„Voucherele de vacanţă reprezintă, înainte de toate, o măsură cu un important rol social. Ele oferă angajaţilor, în special celor cu venituri mai mici, şansa de a beneficia de concedii în România, contribuind la refacerea capacităţii de muncă, la starea de bine şi la un echilibru sănătos între viaţa profesională şi cea personală. În acelaşi timp, acest mecanism susţine dezvoltarea economiei şi oferă predictibilitate investiţiilor din industrie”, se mai precizează în analiză.

Miza este cu atât mai mare cu cât, în acest moment, în turismul românesc sunt derulate aproximativ 2.000 de proiecte de investiţii, însumând circa şase miliarde de euro – proiecte a căror finalizare depinde, în mare parte, de menţinerea unei cereri constante.

Voucherele au un rol important şi în creşterea gradului de ocupare a unităţilor de cazare pe tot parcursul anului, inclusiv în extrasezon: la începutul lui 2026, gradul mediu de ocupare al hotelurilor a fost de doar 25%, cifră care arată cât de important este acest instrument pentru industrie.

„Industria turismului susţine un sistem al voucherelor de vacanţă mai eficient, mai bine adaptat realităţilor economice şi extins într-o măsură mai mare către angajaţii din mediul privat. Este relevant şi faptul că acest model a fost recunoscut la nivel internaţional, fiind menţionat de OCDE pentru impactul şi bunele practici demonstrate într-un context global al programelor similare. Această recunoaştere confirmă că voucherele de vacanţă nu reprezintă doar un beneficiu pentru salariaţi, ci şi un instrument eficient de dezvoltare economică şi de susţinere a turismului românesc”, se precizează în finalul analizei.