Deficitul balanţei comerciale, în scădere cu peste 9%, în primul trimestru

Faţă de luna martie 2025, exporturile din martie 2026 au crescut cu 6,2%, iar importurile au crescut cu 5,3%.

Deficitul balanţei comerciale (FOB/CIF) în primele trei luni ale anului s-a ridicat la 7,704 miliarde de euro, cu 9,3%, respectiv 792,1 milioane euro, mai mic raportat la cel înregistrat în perioada ianuarie - martie 2025, arată datele publicate luni de Institutul Naţional de Statistică (INS), potrivit Agerpres.

Ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor sunt deţinute de grupele de produse: maşini şi echipamente de transport (46,8% la export şi 36,6% la import) şi alte produse manufacturate (27,2% la export şi 27,3% la import).

În perioada 1 ianuarie - 31 martie 2026, exporturile FOB au însumat 23,812 miliarde de euro, iar importurile CIF au însumat 31,517 miliarde de euro. Exporturile au crescut cu 1,1%, iar importurile au scăzut cu 1,7%, comparativ cu intervalul 1 ianuarie - 31 martie 2025.

În luna martie 2026, exporturile FOB au însumat 8,959 miliarde de euro, iar importurile CIF au însumat 11,885 miliarde de euro, rezultând un deficit de 2,927 miliarde de euro.

Valoarea schimburilor intra-UE27 de bunuri în primul trimestru din 2026 a fost de 17,377 miliarde de euro la expedieri şi de 23,643 miliarde de euro la introduceri, reprezentând 73% din total exporturi şi 75% din total importuri.

Valoarea schimburilor extra-UE27 de bunuri în perioada menţionată a fost de 6,436 miliarde de euro la exporturi şi de 7,874 miliarde de euro la importuri, reprezentând 27% din total exporturi şi 25% din total importuri.