Un grup de economiști a trimis o scrisoare prin care cer taxarea marilor averi. Banii ar fi direcționați către țările sărace

Un grup de peste o sută de economiști cer taxarea averilor deținute de liderii lumii pentru finanțarea zonelor sărace.

Sursa foto: pexels.com

Înaintea summitului de la Paris, care va avea loc în această săptămână, un grup de economiști trimit o scrisoare liderilor lumii prin care cere taxarea cu 1,5% a marilor averi, pentru a putea finanța trecerea țărilor sărace la energie curată.

Conform economiștilor, o taxă pe avere asupra averilor celor mai bogați oameni ai lumii ar strânge trilioane de dolari care ar putea fi cheltuiți pentru a ajuta țările mai sărace să-și schimbe economiile pe o bază cu emisii scăzute de carbon și pentru salvarea și reabilitarea țărilor afectate de dezastru climatic.

Este de ajuns un impozit de 2% pe bogăția extremă ar aduce aproximativ 2,5 miliarde de dolari pe an, potrivit estimărilor recente.

Potrivit The Guardian, c ei mai bogați oameni din lume sunt responsabili pentru o proporție uriașă din emisiile globale de gaze cu efect de seră. Cercetări recente sugerează că, dacă emisiile combinate ale țărilor bogate ar fi luate în considerare pentru distrugerea pe care criza climatică o produce în țările mai sărace, bogații le- ar datora celor săraci 6 miliarde de dolari pe an.

Citește și: Reducerea cheltuielilor în Parlament: Mașinile comisiilor din Camera Deputaților vor fi retrase în vacanța parlamentară

Mark Paul, de la Universitatea Rutgers, și semnatar al scrisorii, care a fost condusă de grupul de campanie Oil Change International, a declarat că țările bogate nu își înfruntă responsabilitățile.

"Liderii din nordul global spun că nu își permit să abordeze crizele globale, asta fiind este cea mai veche. Adevărul este că nu lipsesc banii publici care pot fi dedicați cauzei, doar lipsa de voință politică, dar asta trebuie să se schimbe".