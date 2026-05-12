Eliminarea facilităţilor fiscale din IT a fost unul dintre cele mai proaste lucruri pentru acest sector, susține vicepreședintele ANCOM

Vicepreşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), Pavel Popescu, a declarat că tăierea facilităților fiscale pentru angajații din IT a fost unul dintre cele mai proaste lucruri care i s-au întâmplat acestui sector, potrivit Agerpres.

Precizările sale vin după ce, începând cu 1 ianuarie 2025, facilitățile fiscale pentru angajații din domeniul IT au fost eliminate complet. Astfel că angajații din IT datorează acum taxe salariale integrale: impozit pe venit de 10%, contribuția la pensii (CAS) de 25% și contribuția la sănătate (CASS) de 10%.

"Cred că unul dintre cele mai proaste lucruri care s-au întâmplat sectorului IT din România la sfârşitul anului 2025 a fost Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului - şi cunosc toate motivele invocate, că trebuie să fim în conformitate cu PNRR etc. Dar cred că acesta este unul dintre cele mai proaste lucruri care i s-au întâmplat sectorului IT din România: să taie facilităţile pentru oamenii străluciţi din IT-ul acestei ţări. Într-o eră în care schimbarea este atât de brutală şi va fi atât de brutală, noi am decis să punem povara pe probabil singurul sector din această ţară care ar putea fi o rachetă în ceea ce priveşte pista de decolare. Din păcate, s-a întâmplat. Dacă se poate corecta, sper să se corecteze în viitor... Nimeni nu mă poate convinge, cel puţin pe mine personal, că nu s-ar fi putut găsi alte soluţii. Am vrut să fac această declaraţie aici şi sper că se va putea remedia", a punctat Popescu.

Reprezentantul ANCOM a adus în discuţie şi partea de reglementare europeană din domeniu, care în viziunea sa, "scufundă orice iniţiativă".

"Pe de altă parte, în ceea ce priveşte reglementarea, voi fi din nou direct, aşa cum am fost şi cu alte ocazii, şi nu-mi pasă de critici. Pentru că reglementarea europeană de astăzi ne scufundă. Ne scufundă literalmente orice iniţiativă şi văd feţe în această sală care ştiu exact ce spun. Suntem sufocaţi de reglementări. Am probabil 10, 12, 14 grupuri de lucru active în autoritatea noastră în care discutăm reglementare peste reglementare... Dacă noi, ca europeni, nu recunoaştem asta, înseamnă că nu înţelegem ce ar trebui să însemne de fapt Europa. Ştiu că e la modă, în zilele astea, să critici pe cei care spun că Europa are nevoie de schimbare. Luaţi exemplul preşedintelui României, care a spus nişte lucruri foarte decente pe care noi de fapt le-am predicat de mulţi ani. Eu sunt pentru reglementare, exact când vorbim despre asta, pentru că, aşa cum am spus în trecut, cred că Europa ar trebui să joace în continuare rolul adultului din cameră în cursa dintre China şi Occident, pentru că Europa nu există în cursa AI... Să fim sinceri cu noi înşine. Felul în care vin peste noi regulile şi Directivele europene este de necrezut. Orice birocrat sau orice persoană care serveşte ţara într-o instituţie înţelege exact ce spun", a afirmat Pavel Popescu.

Asociaţia Patronală a Industriei de Software şi Servicii (ANIS) organizează, marţi, cea de-a treia ediţie a ANIS International Summit 2026, în cadrul căreia va fi abordat punctul critic în care se află economia şi industria IT&C din România, în tranziţia către un model bazat pe inovare, produse şi valoare adăugată.