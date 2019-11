eMAG Black Friday 2019 a pornit! Reducerile duduie pe emag.ro!

eMAG Black Friday 2019 începe în aceasta dimineață de vineri, 15 noiembrie! Magazinul online emag.ro are reduceri la 3,5 milioane de produse!

eMAG Black Friday 2019 televizoare

1. Televizorul LED Star-Light, cu diagonala de 80 cm, 32DM3501, HD, are o reducere de 50% si poate fi cumparat cu 299,99 lei.

Acest televizorul va ofera cursivitate a imaginilor si claritate din orice pozitie. Datorita timpului de raspuns mic imaginile se vor succeda cursiv, iar asta va aduce mai aproape de realitatea miscarilor naturale. Folosind o tehnologie avansata, unghiul de vizibilitate a fost marit pana la 178 grade, astfel incat veti putea viziona clar din aproape orice pozitie.

eMAG Black Friday 2019 masini de spalat

2. Masina de spalat rufe Slim Arctic APL61012BDW0, cu o capacitate de incarcare de 6 kg, 1000 de rotatii pe minut, clasa A+++ de eficienta energetica, SteamClean, de culoare alba, are o reducere de 37% si costa 499,99 lei.

Clasa energetica A+++ garanteaza cel mai mic consum de energie pe termen lung, comparativ cu produsele din clasa A+.

Aqua Safe regleaza consumul si controleaza excesul de apa, in functie de cantitatea articolelor pe care doresti sa le speli. Obtii haine curate cu un consum optim de apa si economisesti pe termen lung.

Capacitatea de incarcare de 6 Kg este una standard, ce raspunde perfect necesitatilor zilnice.

eMAG Black Friday 2019 telefoane mobile Samsung

3. Telefonul mobil Samsung Galaxy A10, Dual Sim, cu 32 GB, 4G, de culoare neagra, cu card de 32 GB inclus, are o reducere de 63% in campania eMAG Black Friday 2019. Telefonul costa numai 199,99 lei.

Telefonul are un ecran HD+ de 6,2 inchi cu o imagine optimizata, care iti va incanta privirea. Indiferent daca iti plac sitcomurile sau jocurile, afisajul Infinity-V oferit de Galaxy A10 transforma modul in care le urmaresti, fiind in mijlocul actiunii.

Realizeaza fotografii in stilul tau preferat, cu camera spate de 13 MP sau cu camera frontala de 5 MP, pentru a obtine imagini de nivel profesional.

eMAG Black Friday 2019 combine friorifice

4. Combina frigorifica Arctic AK54270+, cu un volum de 262 de litri, din energetica clasa A+, cu compartiment Garden Fresh, cu inaltimea de 170,5 cm, de culoare alba, beneficiaza de o reducere de 39% in campania eMAG Black Friday 2019 si costa 599,99 lei.

Cu aceasta combina frigorifica din clasa energetica A+, cu rafturi ajustabile si cutie pentru legume si fructe, folosesti intr-un mod convenabil spatiul necesar pastrarii alimentelor.

5. Un aspirator fara sac Rowenta Compact Power Cyclonic RO3796EA, cu puterea de 750 W, cu o capacitate de 1,5 litri, Precision Flex, Perie Easy Brush, de culoare gri.

Aspiratorul are o reducere de 63% in campania eMAG Black Friday 2019 si costa 199,99 lei.

6. Statia de calcat Tefal Easy Pressing GV5250E1, cu o putere de 2200 W, boiler 5 bar, capacitate de 1 litru, talpa antiaderenta Durilium Airglide, de culoare alba, are o reducere de 64% in campania eMAG Black Friday 2019 electrocasnice, si costa 299,99 lei.

eMAG Black Friday 2019 televizoare 4K Ultra HD

7. Televizorul LED Smart Samsung, cu o diagonala generoasa de 108 cm, 43RU7172, rezolutie 4K Ultra HD, are o reducere de 37% in campania eMAG Black Friday

Televizorul costa numai 999,99 lei.

Televizorul 4K Ultra HD care are de 4 ori mai multi pixeli decat televizorul Full HD. Acum poti vedea chiar si detaliile fine din fiecare scena. Te vei bucura de culori, de claritate si de nivelurile de contrast optimizate pentru tine. Functia Samsung UHD Dimming imparte si proceseaza ecranul in zone mici pentru a afisa detalii mai precise.

