eMAG Black Friday 2019 telefoane. Suna reducerile: Samsung vs Huawei vs Apple!

eMAG Black Friday 2019 telefoane. Siteul emag.ro a dat startul celor mai mari reduceri din an vineri, 15 noiembrie. Nu mai putin de 3,5 milioane de produse sunt scoase la vanzare, inclusiv telefoane cu redueri uriase.

In campania de reduceri emag.ro sunt incluse o multime de telefoane, de la diverse branduri: Samsung, Huawei sau Apple fiind doar cateva dintre ele.

eMAG Black Friday 2019 telefoane Samsung

1. Telefonul mobil Samsung Galaxy A50, Dual SIM, 128GB, 4G, Black, are o reducere de 25% in campania eMAG Black Friday 2019.

Telefon mobil Samsung Galaxy A50, Dual SIM, 128GB, 4G, Black Bucurati-va de o experienta extinsa de vizionare, datorita afisajului Infinity-U si afisajului AMOLED Super si o mai buna securitate cu senzorul de amprenta pe ecran. Camera Tripla va ofera o inregistrare video de ultima ora experienta. Camera sa ultra-larga capteaza scene asa cum vedeti cu ochii vostri, in timp ce camera de adancime va permite sa captati fotografii utilizand efecte bokeh in timp real. De asemenea, bateria de lunga durata va permite sa va bucurati mai mult de continutul dvs. preferat.

Camere versatile - Cele trei camere Galaxy A50 imping limitele fotografiei smartphone-urilor. Cu camera principala de 25 MP, fotografiati clar si luminos in orice setare. Cu camera de adancime, faceti fotografii Live Focus care fac subiectul sa iasa in evidenta. Camera ultra wide va permite sa surprindeti scenele la un unghi de 123 °.

Camera Galaxy A50 cu unghi larg de panoramare capteaza scene mai complexe decat un obiectiv obisnuit datorita unghiului de vizualizare de 123˚, care este similar cu unghiul de vedere al ochiului uman de 120˚.

O baterie mare cu incarcare rapida - Galaxy A50 dispune de o baterie mare de 4.000 mAh care va permite sa va bucurati mai mult de telefon. Atunci cand puterea bateriei este scazuta, tehnologia de incarcare rapida de 15 W face ca aceasta sa se incarce rapid. Cu noul UI, gasiti continutul pe care il doriti si concentrati-va mai usor pe acesta. Partea inferioara a ecranului contine continut si caracteristici in timp ce informatiile sunt plasate in jumatatea superioara a ecranului, pentru utilizarea convenabila cu o singura mana.

eMAG Black Friday 2019 telefoane Huawei

2. Telefon mobil Huawei P30 Lite, Dual SIM, 128GB, 4G, Peacock Blue, are un pret exceptional in campania eMAG Black Friday 2019.

Camera foto tripla cu obiectiv ultra larg 48 MP AI - Extindeti-va perspectiva si imortalizati peisaje vaste in fotografii uimitoare din care nu scapa nimic.

Baterie 3340 mAh - Vizionati videoclipuri, jucati jocuri si navigati intreaga zi, nimic nu va va opri.

Afisaj mare cu Dewdrop de 6.15" - Afisajul mare, indraznet si frumos este ca o panza superba pe care sa va traiti viata in culori vii.

Design curbat din sticla 3D slim - Designul curbat din sticla 3D slim este conceput pentru o prindere usoara si utilizarea cu o singura mana.

Camera de selfie 24 MP AI - Aceasta va infrumuseteaza fotografiile selfie in functie de forma si tipul unic al fetei.

4GB RAM + 128GB ROM - Bucurati-va de o flexibilitate mai mare in materie de spatiu pentru continutul sau fisierele pe care le utilizati zilnic, cum ar fi muzica, fotografiile, videoclipurile si aplicatiile.

Claritate exceptionala - Vedeti lumea mai clar, cu ajutorul senzorului de imagine cu cea mai mare rezolutie din industrie. Camera spate a dispozitivului HUAWEI Marie va permite sa realizati fotografii mai clare ca oricand, iar pana si cele mai mici detalii vor fi limpezi ca cristalul.

Cel mai nou zoom - Tehnologia zoom fara pierderi de calitate si hiper-esantionare a HUAWEI consolideaza obiectivul ultra high definition de 48 MP pentru a il transforma intr-un super obiectiv de zoom. Veti putea realiza fotografii incredibile de la distanta, comparabile cu cele realizate cu un obiectiv cu zoom optic 2x.

Frumusete in fiecare fotografie - Fiecare chip este diferit si unic. Tehnologia pentru selfie AI de la HUAWEI va infrumuseteaza fotografiile selfie in functie de forma si tipul unic al fetei. Tehnologia realizeaza un plan al conturului trasaturilor dumneavoastra si creeaza un algoritm personalizat pentru a asigura faptul ca va aratati in cea mai buna forma.

Vizualizare mai ampla, posibilitati mai extinse - Extindeti-va perspectiva cu obiectivul HUAWEI Marie cu unghi ultra larg de 120° si imortalizati peisaje vaste in fotografii uimitoare din care nu scapa nimic.

Imbunatatiti-va fotografiile cu o tehnologie puternica de recunoastere a secventelor AI. Camera frontala a HUAWEI Marie poate identifica peste opt categorii in timp real, in vreme ce camera spate poate recunoaste 22 de categorii diferite. Setari precum cele referitoare la culoare, lumina si contrast sunt reglate automat pentru a rezulta fotografii uluitoare.

Afisaj uimitor - Vedeti, realizati si creati mai multe cu afisajul nou-nout cu Dewdrop al HUAWEI Marie. Afisajul de 6.15” FHD mare, indraznet si frumos prevazut cu un notch Dewdrop delicat este ca o panza superba pe care sa va traiti viata in culori vii. In plus, ecranul prezinta certificarea TUV Rheinland privind confortul ochilor si este proiectat pentru a fi mai simplu pentru ochi, cu o experienta de vizualizare mai comoda.

Design la moda - HUAWEI Marie incape cu usurinta in palma dumneavoastra. Designul curbat din sticla 3D slim este conceput pentru o prindere usoara si utilizarea cu o singura mana. Acesta este disponibil in trei culori, incluzand un finisaj colorat cu gradient iridescent care iti fura privirea.

Spatiu mai mare - Memoria RAM si stocarea imbunatatita a HUAWEI Marie inseamna un spatiu mai mare pentru lucrurile care va plac. Bucurati-va de o flexibilitate mai mare in materie de spatiu pentru continutul sau fisierele pe care le utilizati zilnic, cum ar fi muzica, fotografiile, videoclipurile si aplicatiile.

O baterie de cursa lunga - Nu lasati bateria sa va incetineasca. Datorita incarcarii rapide HUAWEI 9V2A, bateria puternica de 3340 mAh se incarca mai repede si dureaza mai mult, permitandu-va sa va pastrati ritmul alert al vietii. Vizionati videoclipuri, jucati jocuri si navigati intreaga zi, nimic nu va va opri, datorita HUAWEI Marie.

Tehnologia de procesare grafica revolutionara oferita de GPU TURBO 2.0 imbunatateste performanta pentru o experienta de joc mai rapida, mai stabila si mai puternica. Este un inovator mobil.

Faceti fiecare apel mai distractiv cu ajutorul tonurilor de apel cu videoclip personalizate. HUAWEI Marie depaseste granitele tonului de apel clasic, permitandu-va sa va setati videoclipul favorit drept ton de apel pentru diferitele dumneavoastra contacte. Sa inceapa distractia. Aveti lumea la indemana amprentelor dumneavoastra

DESCOPERIRI IN MISCARE - HUAWEI Marie se foloseste de puternica tehnologie AI pentru a identifica automat si afiseaza informatii despre obiectele din jurul dvs., cum ar fi animalele de companie, florile sau chiar numarul de calorii al alimentelor. Un instrument util pentru exploratorul curios.

VIZUALIZATI. SCANATI. CUMPARATI. - Cumparati de oriunde si oricand cu HiVision. Pur si simplu scanati articolul pe care il doriti, iar tehnologia noastra AI il va gasi online pentru o experienta de cumparaturi mai rapida, mai accesibila.

eMAG Black Friday 2019 telefoane Apple

3. Telefon mobil Apple iPhone 8, 64GB, 4G, Silver, are o reducere de 1.350 de lei in campania eMAG Black Friday 2019.

iPhone 8 introduce un design complet nou din sticla. Cea mai populara camera digitala din lume, acum si mai buna. Cel mai inteligent si mai puternic cip aflat vreodata intr-un smartphone. Incarcare wireless fara niciun efort. Experiente de realitate augmentata imposibile pana acum.

Un iPhone construit din sticla - Design integral din sticla

Cea mai rezistenta sticla folosita vreodata pentru un smartphone , in fata si in spate. O banda laterala asortata cromatic din aluminiu de calitate inalta. Rezistenta la praf si apa Proiectat cu precizie pentru a rezista la apa si praf . Incarcare wireless Spatele de sticla permite incarcarea wireless usoara.

Noi ecrane Retina HD de 4,7 inch si 5.5 inch Retina HD.

Un afisaj Retina HD mai frumos ca niciodata, cu True Tone, o gama cromatica extinsa si 3D Touch. True Tone Tehnologia True Tone ajusteaza automat balansul de alb in functie de iluminarea inconjuratoare, pentru o experienta de vizualizare superioara in diverse medii.

Cu o gama cromatica extinsa si cea mai buna acuratete a culorilor din industrie, continutul afisat pe ecran are un aspect mai stralucitor si mai vibrant. Unghiuri largi de vizualizare Pixelii de domeniu dual permit vizualizarea excelenta a ecranului din aproape orice unghi.

Senzor complet nou iPhone 8 include o camera de 12 MP mai avansata, cu un senzor mai mare si mai rapid, un nou filtru de culoare, pixeli cu adancime superioara si stabilizare optica a imaginii pentru fotografii si filmari.

Modul Portret Modul Portret de pe iPhone 8 Plus este acum si mai bun, pentru prim-planuri mai clare si fundaluri estompate intr-un mod mai natural. Iluminare portret Cele doua camere si noile tehnologii de topografie faciala creeaza in modul Portret efecte de iluminare dramatice, similare celor de studio.

Zoom optic - Obiectivele supraangular si telefoto de pe iPhone 8 Plus permit efectuarea de zoom optic, precum si de zoom digital de pana la 10x pentru fotografii si 6x pentru filmari. Cel mai puternic si mai inteligent cip de smartphone din toate timpurile.

Procesor mai rapid - Noul procesor A11 Bionic are patru nuclee de eficienta, cu pana la 70 la suta mai rapide decat A10 Fusion, si doua nuclee de performanta, care sunt cu pana la 25 la suta mai rapide.

Eficienta energetica - Un controller de performanta din a doua generatie furnizeaza mai multa putere atunci cand este nevoie, in aceleasi conditii de autonomie excelenta a bateriei.

Procesor grafic conceput de Apple - Noul procesor grafic cu trei nuclee conceput de Apple este cu pana la 30 la suta mai rapid decat A10 Fusion.

A11 Bionic permite aplicatii si jocuri de realitate augmentata extraordinare, care vor schimba modul in care vezi lumea.

Fara a necesita un cablu de incarcare, iPhone 8 este cu adevarat conceput pentru un viitor wireless. O lume fara fire Poate fi incarcat cu statii si suporturi de incarcare wireless din hoteluri, cafenele si aeroporturi din intreaga lume.

