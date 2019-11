eMAG Black Friday 2019. Turatie maxima la reducerile la masini de spalat

eMAG Black Friday 2019 masini de spalat. Vinerea Neagra 2019 este aici si aduce reduceri incredibile la masini de spalat rufe.

Noi am analizat oferta si am descoperit 3 masini de spalat care au reduceri excelente.

eMAG Black Friday masini de spalat Samsung

1. Masina de spalat rufe cu uscator Samsung WD90J6A10AW/LE, 1400 RPM, 9kg spalare / 6kg uscare, Clasa A, Motor Digital Inverter, EcoBubble, Alb, are o reducere de 13% in campania eMAG Black Friday 2019 masini de spalat.

Pretul este AICI.

Faceti mari economii de energie spaland multe haine la temperaturi scazute, folosind tehnologia Eco Bubble™. Bulele activeaza detergentul, astfel ca acesta penetreaza rapid materialul si elimina murdaria cu usurinta, chiar si in apa rece (15°C).

Spalare la rece (WF80F5E5U4W) vs. Bumbac 40° fara Eco Bubble (WF0702WKU). Rezultatele individuale pot varia.

Spalare eficienta in mai putin de o ora - Noua masina de spalat Samsung poate termina de spalat in doar 59 de minute. Utilizeaza Speed Spray pentru a clati mai eficient hainele si accelereaza ciclul de stoarcere pentru a termina de spalat in doar 59 de minute.

Dezinfectati-va hainele cu aer - Tehnologia Air Wash dezodorizeaza si dezinfecteaza hainele, pentru ca ele sa aiba tot timpul un miros proaspat. Utilizand doar aer incalzit, mirosurile neplacute si bacteriile sunt eliminate fara a folosi apa, detergent sau alte substante chimice.

Inlaturare intensiva a petelor - Cu o singura atingere de buton, tehnologia Bubble Soak înlatura o varietate de pete dificile. Hainele sunt înmuiate bine în bule, astfel ca petele sunt înlaturate în mod eficient.

Un motor invertor digital ofera o eficienta energetica superioara, zgomot minim si o performanta exceptional de durabila, astfel ca este certificat ca va functiona timp de 20 de ani, cu o garantie de 10 ani.

eMAG Black Friday 2019 masini de spalat

Depanare simpla - Sistemul automat de monitorizare a erorilor Smart Check detecteaza si diagnosticheaza problemele si furnizeaza solutii simple de depanare, utilizand o aplicatie pentru smartphone.

Dezinfectare fara substante chimice a tamburului - Pentru comoditate suprema, tehnologia Eco Drum Clean va mentine masina de spalat curata, fara a utiliza substante chimice puternice. In plus, va poate anunta automat atunci cand are nevoie de curatare.

Economisiti timp la volumele mai mici de rufe - Programul Spalare rapida este solutia perfecta pentru viata dvs. aglomerata: spala hainele putin murdare rapid si eficient, oferindu-va mai mult timp pentru dvs.

Ingrijire delicata a materialelor - Designul unic, usor ondulat, al tamburului Diamond, cu margini finisate in forma de diamant, este extrem de delicat cu hainele dvs. Orificiile mici de evacuare a apei ajuta, de asemenea, la protejarea tesaturii, impiedicand prinderea hainelor.

eMAG Black Friday 2019 masini de spalat rufe Beko

Masina de spalat rufe cu uscator Beko HTV8743XG, , 1400 RPM, 8kg spalare / 5 kg uscare, Clasa A, Motor ProSmart Inverter, IonGuard, Display digital, Alb, are o reducere de 17% in campania eMAG Black Friday 2019 masini de spalat.

Pretul este AICI.

Sistemul de ionizare a aerului previne acumularea mirosurilor neplacute in interiorul masini de spalat rufe prin neutralizarea particulelor care ar putea duce la aparitia lor. Totodata are un efect de anti-sifonare atunci cand rufele nu sunt inlaturate din masina de spalat dupa ce ciclul de spalare a luat sfarsit.

Wash & Wear - Rapid si eficient poti spala si usca 1 KG de haine doar in 60 de minute. Programul este special realizat pentru spalarea si uscare rapida a hainelor dintr-o textura subtire, care pot fi purtate pentru o perioada scurta de timp si nu prezinta grad de murdarire.

Hygiene + Wash&Dry - Datorita miscarilor lente ale tamburului, a controlului temperaturilor cat si functilor aditionale de clatire si stoarcere poti obtine rezultate optime de curatare si igiena a hainelor tale la orice temperatura(20°C-90°C).

Programul Hygiene+ permite curatarea hainelor colorate si din bumbac, la temperaturi scazute, de pana la 20°C, folosind cu 70% mai putina energie fata de programele obisnuite, in timp ce utilizarea temperaturilor de peste 60°C elimina 99% din alergeni. Acum poti fi sigura ca familia ta va fi protejata. De asemenea, în procesul de uscare, masina de spalat rufe cu uscator Beko elimini efectele ambientale externe, cum ar fi praful, germenii, polenul si poluarea.

Motorul ProSmartInverter este partenerul tau de nadejde atunci cand ai nevoie de liniste. Acesta este echipat cu un set de avantaje sesizabile chiar de la prima utilizare: eficienta energetica pe care o poti observa pe factura ta de energie electrica, nivelul de zgomot este redus prin controlul imbunatatit al turatiei, absenta vibratiilor si eliminarea emisiilor electromagnetice, astfel te poti bucura de liniste impreuna cu familia ta. Toate aceste avantaje sunt dublate de durabilitatea si robustetea acestuia din care au fost eliminate elementele supuse uzurii cum ar fi periile de carbon. In plus, beneficiezi de 10 ani garantie.

eMAG Black Friday 2019 masini de spalat cu uscator

Prin designul special al cuvei, tehnologia Aquawave creeaza conditii optime si eficiente de uscare, fara miscari ce ar putea afecta tesatura. Conturul unic al cuvei si forma paletelor permit o miscare fluida a rufelor in timpul uscarii, imitand ritmul natural al valurilor. Astfel, camasa ta preferata va arata ca noua la fiecare uscare.

Tehnologia Aquafusion special dezvoltata pentru reducerea cantitatii de detergent pierdute la fiecare spalare, va va ajuta sa economisiti bani si detergent, imbunatatind in acelasi timp performanta spalarii.

Durable heater - Masinile de spalat rufe Beko sunt prevazute cu rezistenta nichelata, fapt ce asigura o mai buna protectie importiva coroziunii: cu 40% mai putina depunere de calcar pe rezistenta. Aceste performante elimina consumul suplimentar de energie si asigura cresterea duratei de viata de pana la 100 ori.

Antisifonare - Calcatul lenjeriei si a hainelor va fi o placere cu ajutorul functiei anti sifonare. Ciclul de stoarcere al unei masini de spalat rufe este impartit in mai multe etape, iar miscarile lente ale cuvei impiedica sifonarea lenjeriei. Astfel, acest proces previne formarea cutelor, iar calcatul lenjeriei se va realiza intr-un timp mult mai scurt.

eMAG Black Friday 2019 masini de spalat Indesit

3. Masina de spalat cu uscator Indesit Innex XWDE 861480X, 1400 RPM, 8 kg spalare/6 kg uscare, Clasa A, 16 Programe, Alb, are o reducere de 20% in campania eMAG Black Friday 2019 masini de spalat.

Pretul este AICI.

Wash&Dry 45 - Programul Wash & Dry 45 asigura o actiune rapida si eficienta de spalare si uscare pentru articolele usor murdare. Acestea vor fi curatate si pregatite pentru activitate in doar 45 de minute.

Optiune Antimiros - Optiunea Antimiros este modalitatea perfecta de a va improspata articolele de imbracaminte, indepartand in mod eficient fumul, transpiratia si mirosurile de prajire. Bucurati-va de sentimentul de imbracaminte proaspata, fara miros, oricand.

Woolmark - Acest ciclu de lana certificat de Woolmark Apparel Care este conceput pentru a oferi cea mai buna ingrijire pentru articolele din lana, mentinandu-le in siguranta, moi si confortabile.

Bumbac 40 - Programul Bumbac 40 este special conceput pentru a oferi o ingrijire suplimentara articolelor din bumbac, in timp ce indeparteaza petele la 40 °, in doar 45 de minute.

eMAG Black Friday 2019 masini de spalat cu uscator

Pornire Intarziata - Programul Pornire Intarziata va permite sa programati cu usurinta ciclurile de spalare pentru un final de zi sau pe timpul noptii. Pur si simplu configurati programul si lasati aparatul Indesit sa faca restul.

Sport Special - Programul Special Sport este ciclul perfect pentru articolele negre de imbracaminte. Selectati acest program, iar acestea vor fi curatate pentru antrenament in doar 45 de minute.

Autocuratare - Ciclul Autocuratare curata si protejeaza masina dvs. de spalat printr-o simpla atingere a unui buton, astfel incat nu e nevoie sa interveniti, doar sa adaugati detergenti.

Curatare Expres - Ciclul de Curatare Expres va permite sa va bucurati de articole fara pata, curate in doar 60 de minute.

Ciclu Inchise - Ciclul Inchise este un program special conceput pentru a va proteja articolele negre si inchise la culoare, astfel incat acestea sa nu-si piarda stralucirea. Bucurati-va de spalarea articolelor inchise spalare dupa spalare.

