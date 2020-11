eMAG Black Friday 2020 mobilier. Ne transformam apartamentul in cel mai placut loc

eMAG Black Friday 2020 mobilier si produse pentru casa. Cel mai mare magazin online din Romania sarbatoreste vineri, 13 noiembrie, cea de-a 10-a editie a evenimentului Vinerea Neagra in Romania.

Deoarece in acest an am fost fortati de pandemie sa stam mai mult in casa, sa renuntam la excursii, fie ele in strainatate sau in tara, precum si la iesirile cu prietenii la restaurante, discoteci ori baruri, ne-am putut concentra mai mult pe felul in care arata locuintele noastre.

Daca vreti sa faceti imbunatariri apartamentului sau casei in care locuiti, eMAG Black Friday 2020 este momentul sa investiti in astfel de produse pentru casa si gradina.

eMAG are reduceri la o multime de produse din aceasta categorie:

- mobilier pentru living, dormitor, bucatarie, baie

- unelte precum bormasini etc

- saltele, lenjerii de pat, perne, pilote

- covoare, covorase pentru baie

- halate, prosoape

- veselă, farfurii, tacâmuri, pahare, oliviere etc

O alta categorie de reduceri pe care cu siguranta o veti gasi extrem de utila este cea la produse de fitness: biciclete, banda de alergat etc.

eMAG Black Friday 2020 mobilier si saltele

1. O saltea active plus comfort memory cool gel, de la Ted, cu husa antibacteriana, cu dimensiunile de 160 x 200 cm, are o reducere de 55% si costa 399,99 lei.

2. Un scaun de birou ergonomic Kring Fit, Mesh Negru, beneficiaza de o reducere de 31% in campania eMAG Black Friday 2020.

eMAG Black Friday 2020 mobilier si aparate de fitness

3. Bandă de alergare OMA, 0062EB, la 949,99 lei (reducere de 62%)

4. Mașină de găurit și înșurubat (bormașină) pe acumulator Bosch EasyDrill 1200, 12 V, 1.5 Ah, 1650 RPM, acumulator, încărcător, cap șurubelniță dublu, valiză transport, la 199,99 lei (reducere de 35%).

5. Bicicletă Fitness Kondition, BMG-3900, la 299,99 lei (reducere de 62% )

eMAG Black Friday 2020 mobilier si vesela

6. Serviciu de masa Luminarc Authentic, 30 piese, model patrat alb/negru.

Setul contine:

- 6 farfurii intinse albe 26 cm;

- 6 farfurii adanci negre 22.5 cm;

- 6 farfurii desert negre 20.5 cm;

- 6 cesti cafea albe 22 cl;

- 6 farfurioare.

Greutate: 10.56 kg

7. Set condimente 5 piese pe suport de lemn LAVANDA. Setul pentru condimente este fabricat din portelan si lemn.

eMAG Black Friday 2020 mobilier – coltar pentru living

8. Coltar extensibil,2 lazi depozitare, reversibil stanga dreapta Solo, 4 perne dehusabile ,sezut spatar arcuri 14 cm+burete densitate +25 DNS, 245 x 140 x 97 cm.

Coltarul Solo este un coltar extensibil si reverisibil, putand fi montat si pe stanga si pe dreapta. Datorita formei si cromaticii este usor de integrat in orice locuinta.

Coltarul este extensibil, cu spatiu mare de dormit, are sezutul pe arcuri cu burete si dispune de doua lazi pentru depozitare. Sistemul de extensie este foarte practic si usor de utilizat. Cele 4 perne sunt incluse si dehusabile.

Schelet realizat din lemn de esenta tare- fag in combinatie cu pal, salteaua confectionata din arcuri si burete, tapitat cu material textil, iar bratele si bordura- piele ecologica.

Cotierele au linii drepte si elegante. Se poate monta si pe stanga si pe dreapta. Salteaua este realizata din arcuri de 14 cm inaltime cu feltru 1000 g/mp si mai multe tipuri de bureti.

eMAG Black Friday 2020 mobilier de bucatarie

9. Set Bucatarie Kring Yasmine, 240x195,5x60 cm, Stejar Sonoma.

Bucataria Kring Yasmine contribuie la amenajarea eficienta si moderna a bucatariei tale ai iti permite sa pastrezi un stil aerisit, avand o lungime de doar 240 cm. Bucataria este dotata cu multiple spatii de depozitare, toate inchise cu usi din lemn pentru a mentine un aspect curat si ordonat. Fiind confectionata din PAL, un material tratat chimic, este rezistenta la umezeala si are un pret accessibil. Combinatia cromatica contrastanta, sonoma deschis si sonoma inchis, faciliteaza integrarea acestui mobilier in orice tip de decor.

Dimensiuni (L x H x A):

1 x blat pentru dulapul inferior cu sertar si usa: 40 x 3,2 x 60 cm;

1 x blat pentru dulapul inferior cu doua usi: 60 x 3,2 x 60 cm;

1 x vitrina superioara: 80 x 57,3 x 30,5 cm;

1 x corp superior cu o usa: 40 x 57,3 x 30,5 cm;

1 x corp suprapozabil hota: 60 x 30 x 30,5 cm;

1 x corp superior cu doua usi: 60 x 57,3 x 30,5 cm;

1 x masca chiuveta, fara blat: 80 x 82 x 47 cm;

1 x dulap inferior cu sertar si usa: 40 x 82 x 47 cm;

1 x dulap inferior cu doua usi: 60 x 82 x 47 cm.





Lungime totala jos: 180 cm (mai trebuie adaugat aragazul 60 cm pentru a face 240 cm).

Lungime totala sus: 240 cm.

Materiale: blat termorezistent 28 mm, PAL melaminat 16 mm, folie cant ABS 0.4, accesorii metalice, geam transparent, picioare de plastic, piston pneumatic la usa hota.

eMAG Black Friday 2020 mobilier pentru living

10. Living Kring Torino cu lumini, 290 x 195 x 45 cm, Alb/Negru.

Caracteristici:

- Fronturi si corpuri din PAL;

- Rafturi din sticla cu rezistenta marita;

- Luminile sunt incluse in pret;

Dimensiunile setului din imagine: L=290 cm; H=195 cm; A=45 cm.

Produs realizat pe structura de placi aglomerate din lemn. Accesoriile decorative nu sunt incluse in pret. Mobilierul se livreaza la colete, pentru montaj individual.

eMAG Black Friday 2020 mobilier pentru dormitor

11. Dormitor Irim Marina, Pat 160x200 cm, Dulap, 2 Noptiere, Culoare Sonoma/Alb.

Dormitor stilat cu elemente de decor suplimentare, in combinatie de 2 culori. Material PAL 16 mm, PVC, PU.

Ansamblu compus din 3 componente:



Pat 214 x 168 x 86 cm pentru saltea de 160 x 200 cm. Patul contine mecanism de ridicare. NU contine saltea si somiera;

Doua noptiere 45 x 35,5 x 43 cm, 1 sertar;

Dulap 200 x 60,5 x 201 cm. Dulapul cu usi glisante si oglinzi dispuse central.

Greutate produs aproximativ 224 kg, se livreaza in 12 colete.



eMAG Black Friday 2020 mobilier - paturi

12. Pat Pinto, 140x200 cm, 2 sertare, culoare Sonoma.

Pat camera tineret construit pentru a fi functional si practic, avand 2 sertare pe roti si doua spatii deschise de depozitare.

Dimensiunea patului 215x146x83 cm.

Dimensiune necesara pentru somiera 140 x 200 cm. Se poate utiliza o somiera cu rama metalica sau o somiera tip "scarita" cu lamele.

Greutate produs 99 kg, se livreaza in 4 colete.

eMAG Black Friday 2020 mobilier - biblioteca

13. Biblioteca / etajera carti , Twin Homs, nuc, 187 x 100 x 25.8, PAL.

Biblioteca are 10 rafturi si este fabricata din PAL. Feroneria este din metal. Are o greutate de 25 de kilograme. Este laminata si are un stil modern.

Black Friday 2020 - covoare

14. Covor moale, Par lung, 120x170 cm, Poliester, Gri inchis.

Descriere:

Covor foarte elegant, gros si pufos. Acesta garanteaza nu numai o experienta vizuala placuta, dar si stimuli tactili foarte placuti. Covorul este perfect pentru dormitoare si camere de zi.

Covorul nostru este o propunere perfecta pentru toti cei mai pretentiosi oameni. va oferi camerei o atmosfera moderna si placuta.

Dimensiuni: 120 x 170 cm

Lungimea parul: 30 mm

Material: Poliester

eMAG Black Friday 2020 lenjerii de pat

15. Lenjerie de pat Kring Lisc, pentru doua persoane, 100% bumbac , 132TC, Multicolor.

Bumbac 100% - Materialul natural este hipoalergenic si permite corpului sa respire. Bumbacul absoarbe umezeala lasand pielea uscata si confortabila.

Usor de intretinut - Se spala la masina la temperatura de 40°C, iar materialul isi pastreaza culorile vii dupa spalare.

Prietenos cu mediul inconjurator - Bumbacul este o fibra durabila, regenerabila si prietenoasa cu mediul pentru tot ciclul de viata.

Black Friday 2020 – covoare pentru baie

16. Set covoare baie, set 3 bucati, anti-alunecare Grunberg DM005 Bleu.

Descriere: Setul de baie , plusat este format din trei piese, doua covorase dreptunghiulare.

Dimensiuni :

-Covoras mare : 74 x 45cm

-Covoras mic : 37x45 cm

-Husa pentru toaleta.40X32cm

Acestea sunt realizate din Poliester si sunt anti-alunecare, pentru a evita orice accident.

Covorasele sunt usor de intretinut.

