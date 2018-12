eMAG cadouri Craciun. 9 idei: rochii la 29 de lei, bluze la 30 si telefoane super-ieftine

eMAG cadouri Craciun. Cumparaturile de Craciun au intrat pe ultima suta de metri, asa ca acum este momentul sa achizitionati darurile pe care le veti imparti in acest an rudelor si prietenilor. Magazinul online emag.ro are reduceri la mii de produse in campania eMAGIA Crazy Sarbatorilor.

In campanie sunt incluse haine, bijuterii, ceasuri, genti, telefoane, tablete si o multime de alte accesorii care se pot transforma in cadouri pentru cei dragi.

eMAG cadouri Craciun pentru femei

1. O rochie Citrine Drept, casual, midi, de culoare portocalie, din dantela, are o reducere de 57% si costa 28,69 lei.

Rochia din dantela are o funda la spate si se inchide cu nasture.

Compozitie:

95% polyester, 5% elastan

Masuratori:

Marimea 38: Lungime 82 cm Bust 78 cm Latime spate 33 cm Lungime maneca 9 cm

Marimea 36 Lungime 82 cm Bust 76 cm Latime spate 32 cm Lungime maneca 9 cm

eMAG cadouri Craciun haine pentru femei

2. Bluza crop tricotata Bordeaux cu bej in dungi are o reducere de 62% si costa 29,99 lei in campania eMAG cadouri de Craciun.

Descriere produs:

Tip: bluza crop

Culoare: rosu Bordeaux, bej

Model: in dungi

Material: tricotat

Colectie: Knit Wear

Compozitie:

71,7% viscoza, 28,3% poliamida

eMAG cadouri Craciun telefoane mobile

3. Telefoanele mobile pot fi si ele niste cadouri excelente pentru cei dragi, mai ales deoarece emag.ro are reduceri foarte mari la telefoane in aceasta perioada.

De exemplu, telefonul mobil Samsung Galaxy J4 Plus (2018), Dual Sim, 32GB, 4G, de culoare gold, costa 679 de lei in campania eMAG cadouri Craciun.

Galaxy J4 + ofera cel mai bun afisaj True HD + Infinity. Astfel, veti beneficia de o experienta vibranta de vizionare.



Un nou design al dispozitivului are si un finisaj de sticla uimitor ce face din Galaxy J4 + un telefon ideal.

Camerele puternice va permit sa surprindeti momentele esentiale in detaliu. Cu blitul camerei frontale si principale nu pierdeti nici un moment, zi sau noapte.

Puteti sa deblocati telefonul rapid. Telefonul este protejat, astfel incat continutul dumneavoastra ramane securizat.

eMAG cadouri Craciun tablete

4. Tableta Samsung Galaxy Tab E T560, cu diagonala de 9,6 inchi, Quad-Core 1.3 GHz, 1.5GB RAM, 8GB, de culoare neagra, are o reducere de 47% in campania eMAG cadouri de Craciun.

Designul elegant si ergonomic face ca aceasta tableta sa fie extrem de portabila. Are doar 8,5 mm grosime si 490 de grame, astfel incat modelul Galaxy Tab E detine un design elegant si este incredibil de practic. Invelisul sau unic, antialunecare, imita materialele textile si il face sigur si confortabil.

Fiind foarte usor de transportat, aceasta tableta este cadoul ideal pentru cei aflati mereu in miscare, carora le place sa lucreze din cafenele sau din bistrouri.

Tableta permite si capturarea momentelor de neuitat ale vietii cu functionalitatile avansate ale camerei dispozitivului Galaxy Tab E, inclusiv o camera spate puternica de 5 MP si controale foto si video usor de utilizat, cu un singur clic. Comutati la modul fotografiere continua tinand apasat butonul camerei.

Maximizati timpul si productivitatea cu caracteristica interesanta de lucru cu ferestre multiple, care va permite sa lucrati in doua aplicatii in acelasi timp. Intrati in modul split-screen pentru a face mai multe lucruri in acelasi timp, cu usurinta, pe un ecran spatios de 9,6' inchi.

Merita mentionat ca puteti sa extindeti capacitatea dispozitivului Galaxy Tab E. Cu compatibilitate pentru un volum de stocare de pana la 128 GB pe card micro SD, va transformati tableta intr-un centru mobil de divertisment.

eMAG cadouri Craciun parfumuri pentru femei

5. Apa de parfum Versace Bright Crystal Absolu, pentru femei, de 90 de ml, are o reducere de 52% in campania eMAG cadouri de Craciun.

Bright Crystal Absolu de la Versace este un parfum floral-fructat de dama. Bright Crystal Absolu a fost lansat in 2013. Creatorul acestui parfum este Alberto Morillas.

Notele de varf sunt yuzu, rodie si note de apa;

Notele de mijloc sunt lotus, bujor, zmeura si magnolie;

Notele de baza sunt ambra, mosc si lemn de mahon.

Apa de parfum pentru femei Versace Bright Crystal Absolu este un parfum puternic aromat, cu componente din flori delicioase si din fructe gustoase. Parfumul intens si persistent este impletit cu o expresie a dragostei si a romantismului.

Experimentati gustul dulce al apei de parfum pentru femei Versace Bright Crystal Absolu, care a luat nastere prin combinarea unor tonuri aromate unice. Este vorba, de exemplu, de rodie, zmeura si lotus sau de chihlimbar si mosc. O combinatie esentiala perfecta, care va va insoti pe parcursul intregii zile.

Versace Bright Crystal Absolu este o apa de parfum pastrata intr-un flacon roz, cu un capac mare original, in forma de cristal. Are un design de lux, cu care orice femeie va fi absolut sigura pe sine.

eMAG cadouri Craciun parfumuri

6. Apa de Parfum Guerlain La Petite Robe Noire, pentru femei, de 100 de ml, are o reducere de 42% in campania eMAG cadouri Craciun.

La Petite Robe Noir de Guerlain este un parfum Oriental Vanilat de dama. La Petite Robe Noir a fost lansat in 2012. Creatorul acestui parfum este Thierry Wasser.

Notele de varf sunt bergamot, migdale, visine si fructe rosii;

Notele de mijloc sunt trandafir, ceai, trandafir Taif si lemn dulce;

Notele de baza sunt anason, boabe de tonka, vanilie, paciuli si stanjenel.

eMAG cadouri Craciun parfumuri pentru barbati

7. Apa de Toaleta Hugo Boss The Scent, pentru barbati, de 100 de ml, are o reducere de 57% in campania eMAG cadouri Craciun.

Acest parfum este conceput pentru seductie rafinata. Aroma sa intensa si de mare efect este atragatoare si irezistibila.

Tonurile de varf de ghimbir ii vor captiva pe cei din jur. Fructul afrodiziac maninka intensifica sentimentul de excitare. Aroma animala a pielii adevarate confera parfumului o senzualitate unica. Parfumul se ascunde intr-un flacon unic, cu detalii argintii. In flacon straluceste un lichid de culoarea chihlimbarului. Unicul parfum barbatesc Hugo Boss Boss The Scent a fost lansat in anul 2015.

- Note de varf: ghimbir;

- Note de mijloc: lavanda;

- Note de baza: piele.

eMAG cadouri Craciun cosmetice

8. Cosmeticele pot fi si ele cadouri excelente pentru partenerele de viata.

Un set Rimmel Priviri WOW si buze irezistibile alcatuit dintr-o paleta de farduri MagnifEyes, tus de ochi Glam'Eyes, ruj lichid Provocalips 410, creion de sprancene Fill& Sculpt, pudra pulbere Match Perfection, mascara Wow Wings, are o reducere de 60% in campania eMAG cadouri Craciun.

Cu paleta pentru ochi Magnif’Eyes Eye Contouring Palette de la Rimmel poti crea machiaje infinite: smoky, vibrant, discret, electric.

Iesit din comun este specificul etnic al paletei – culorile sunt special create pentru a fi adecvate oricarei nuante ale pielii. Magnif’Eyes Eye Contouring Palette are 12 farduri moderne de pleoape si un aplicator cu dublu capat cu buretel si pensula.

De la straluciri uimitoare, la efecte satinate sau mate, imaginatia ta poate fi de neoprit in alcatuirea look-urilor de zi si de seara. Formula imbunatatita a fardurilor de ochi este foarte fina si densa, nu se aduna in pliul pleoapei, si nu se estompeaza, ci mentine culoarea timp indelungat.

Fii creativa si experimenteaza look-uri fara limite, cu noua Magnif’Eyes Eye Contouring Palette.

Pachetul contine 12 nuante bogate, autentice. Culorile au o rezistenta indelungata, nu se aduna in pliul pleoapei si nu se estompeaza.

De asemenea, in pachet veti gasi un aplicator cu dublu capat: buretel si pensula.

eMAG cadouri Craciun ceasuri

9. Un ceas Fossil cu o curea de piele The Minimalist, de culoare maro inchis, are o reducere de 34% in campania eMAG cadouri Craciun.

Ceasul are un mecanism pe baza de Quartz si arata ora, minutul si secunda. Este rezistent la apa pana la 5ATM. Afisajul este analog, iar carcasa rotunda. Carcasa are un diametru de 44 mm.

Culoarea carcasei este auriu-roz, iar a cadranului alba. Ceasul se inchide cu o catarama. Geamul este fabricat din cristal mineral, carcasa din otel inoxidabil, iar cureaua din piele naturala.

