eMAG decoratiuni de Craciun. 11 preturi mai mici si cu 70%: brazi, globuri si luminite de vis

eMAG decoratiuni de Craciun. Magazinul online emag.ro a dat startul campaniei eMAGIA Sarbatorilor, care aduce mii de produse la oferta, inclusiv decoratiuni de Craciun.

eMAG decoratiuni de Craciun – Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat oferta de reduceri si am descoperit decoratiuni de Craciun minunate care au preturi mai mici chiar si cu 70% in aceasta perioada.

eMAG decoratiuni de Craciun – oameni de zapadă

1. O decoratiune Craciun Kaemingk, din spuma, model oameni de zapada, cu dimensiunile 35 x 33 cm si lumini, are o reducere de 47% in campania eMAG decoratiuni de Craciun.

Pretul este AICI.

2. Un semn Welcome Craciun Kaemingk, cu dimensiunile 8 x 30 x 40 cm, are o reducere de 45% pe siteul emag.ro in aceasta perioada.

Decoratiunea poate fi pusa pe perete, pe geam sau pe usa.

Pretul este AICI.

eMAG decoratiuni de Craciun – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG decoratiuni de Craciun - felinare

3. O decoratiune stralucitoare pentru Craciun de la Kaemingk, model Patine cu bulgarasi, cu dimensiunile 30x30x20cm, de culoare alba, are o reducere de 45% in campania eMAG decoratiuni de Craciun.

Decoratiunea poate fi pusa pe perete, pe geam sau pe usa.

Pretul este AICI.

4. Felinarul Kaemingk, cu LED, cu dimensiunile 23.5 x 23.5 x 41 cm, de culoare neagra, are o reducere de 46% in campania eMAG reduceri.

Caracterstici:

- timp de iluminare de 120 de ore;

- sunt necesare 3 baterii AAA care nu sunt incluse in pachet;

Decoraiunea este fabricata din lemn, are lumini, si se asaza pe masa.

Pretul este AICI.

eMAG decoratiuni de Craciun – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG decoratiuni de Craciun – brazi artificiali

5. Pe siteul emag.ro se gasesc si brazi artificiali de vanzare. De exemplu, din superbii brazi artificiali premium Kring Washington, cu inaltimea de 180 de cm, cu suport metalic, au mai ramas doar doua exemplare in stoc.

Avantajele unui brad artificial sunt numeroase. Acesta poate fi folosit ani la rand, economisind timp, si este mult mai usor de intretinut, scapand astfel de grija alegerii unui copacel nou in fiecare an.

Bradul artificial de la Kring este confectionat din PVC care ii confera un aspect natural si rezistenta. Este format din crengi care pot fi modelate si aranjate, montandu-se in circa 20 de minute, fiind practic, ecologic si durabil. Ramurile se pot strange foarte usor in jurul tulpinii, fiind compact si usor de depozitat.

Pretul este AICI.

eMAG decoratiuni de Craciun – Mos Craciuni

6. Un Mos Craciun cu sac de cadouri Kring, Welcome, 61, de culoare alb/maro, are o reducere de 52% in campania eMAG decoratiuni de Craciun.

Pregatirea locuintei pentru sosirea sarbatorilor de iarna, in special a Craciunului, este una dintre cele mai frumoase traditii, de aceea alegerea ornamentelor potrivite reprezinta o sarcina importanta, atat pentru copii, cat si pentru adulti.

Figurina lui Mos Craciun este perfecta pentru a intra in spiritul Craciunului asa cum se cuvine. Aceasta este ideala atat pentru decorarea casei, cat si a bradului sau a ferestrei.

Pretul este AICI.

eMAG decoratiuni de Craciun – Toate ofertele sunt AICI.

7. Renul lui Mos Craciun de la Kring, de 53 de cm, de culoare maro, are o reducere de 70% din pret in campania eMAG decoratiuni de Craciun.

Pretul este AICI.

eMAG decoratiuni de Craciun – instalatii pentru brad

8. O instalatie de Craciun eNoelle, cu 560 de becuri LED, cu lungimea de 11 metri si lumini multicolore, are o reducere de 32% pe siteul emag.ro.

Instalatia poate fi pusa atat in interior, cat si in exterior. Vine impreuna cu un cablu lung de 3 metri.

Pretul este AICI.

eMAG decoratiuni de Craciun – Toate ofertele sunt AICI.

9. Un set de 60 de globuri Kaemingk, cu dimensiunile de 6 x 7 cm, culori asortate rosu/auriu/verde are o reducere de 45% in campania eMAG decoratiuni de Craciun.

Continut pachet:

- 18 globuri sclipitoare cu diametrul de 60 mm;

- 20 de globuri mate cu diametrul de 60 mm;

- 6 globuri sclipitoare cu diametrul de 70 mm;

- 16 globuri mate cu diametrul de 70 mm.

Pretul este AICI.

eMAG decoratiuni de Craciun - globuri

10. O decoratiune trenulet pe baterii eNoelle, cu o lungime de 700 de cm, are o reducere de 27%. Pentru a functiona, trenul are nevoie de doua baterii de tip AA care nu sunt incluse in pachet.

Pretul este AICI.

11. Un set de 60 globuri Kaemingk, cu dimensiunile 6 x 7 cm, de culoare argintie, are o reducere de 51% in campania eMAG decoratiuni de Craciun.

Globurile sunt fabricate din plastic si sunt mate sau sclipitoare. Sunt rotunde si au diametrul de 6-7 cm.

Pretul este AICI.

eMAG decoratiuni de Craciun – Toate ofertele sunt AICI.