eMAG reduceri. 3 aparate de aer conditionat de la 770 de lei

eMAG reduceri aparate de aer conditionat. Magazinul online emag.ro are oferte excelente la aparate de aer conditionat in campania Happy Hours din acest weekend.

eMAG reduceri aparate de aer conditionat – Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat oferta emag.ro si am descoperit aparate de aer conditionat care au reduceri chiar si de peste 25%, la care se adauga reducerile oferite prin programul Rabla pentru electrocasnice.

eMAG reduceri aparate de aer conditionat Star-Light

1. Un aparat de aer conditionat Star-Light ACM-09FOW, Inverter, 9000 BTU, clasa A++ de eficienta energetica, cu display, de culoare alba, are o reducere de 26% in campania eMAG reduceri aparate de aer conditionat Happy Hours.

In plus, cei care achizitioneaza aparatul de aer conditionat beneficiaza si de un voucher de 400 de lei prin programul Rabla pentru electrocasnice. Astfel, pretul ajunge la 769,99 lei.

Dotat cu agentul frigorific de ultima generatie R32, aparatul de aer conditionat Star-Light surclaseaza cu succes aparatele traditionale, avand un impact redus asupra mediului inconjurator, un lucru foarte important daca ne raportam la pericolul incalzirii globale. Agentul de racire R32 este un agent frigorific nou, ce reprezinta doar o treime din pericolul incalzirii globale cauzat de refrigerantii traditionali.

In comparatie cu agentul traditional, acesta are un volum de incarcare mai mic, ceea ce inseamna mai putin freon, mai putina poluare, fiind astfel clasificat netoxic.

eMAG reduceri aparate de aer conditionat – Happy Hours

Potrivit normelor Uniunii Europene, pana in anul 2025, folosirea aparatelor cu agentul traditional R410A va fi interzisa, recomandate fiind cele cu agentul R32, un gaz ce reuseste cu succes sa protejeze mediul inconjurator si sa reduca in acelasi timp consumul de energie electrica al instalatiilor de racire.

Aparatul realizeaza temperatura optima pe care o dorim in toata camera fara sa ne facem griji in privinta costurilor.

Dotat cu functia Inverter si cu clase energetice superioare, atat la racire cat si la incalzire,

Star-Light ACM-09FOW iti ofera clipe de relaxare la o temperatura optima.

Functia de dezumidificare ne ajuta la mentinerea umiditatii aerului in parametri normali, pastrand aerul curat si ferindu-ne astfel de problemele de sanatate care pot aparea in urma unei umiditati prea mari precum: durerile de cap, iritatiile ochilor, nasului si gatului sau scaderea imunitatii organismului.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri aparate de aer conditionat Heinner

2. Un alt aparat de aer conditionat cu un pret foarte bun in campania eMAG reduceri aparate de aer conditionat este aparatul HEINNER Mirror 9000 BTU, clasa A++ de eficienta energetica, cu functie de incalzire, filtru cu densitate ridicata, Follow me, functie Turbo, R32, HAC-MR09DBL.

Pretul este redus cu 27% in campania Happy Hours, iar clientii beneficiaza si de un voucher de 400 de lei prin programul Rabla pentru electrocasnice.

Design-ul deosebit al panelului aduce un plus de eleganta in casa dumneavoastra.

Prin functia Follow Me aparatul ofera un confort termic maxim. Produsul urmareste temperatura ambientala din jurul telecomenzii (prin citirea senzorului aflat in telecomanda).

Prin functie mentinere temperatura 8˚C protejezi casa de inghet prin mentinerea temperaturii ambientale la 8 grade Celsius atunci cand esti plecat.

Operare silentioasa - Te bucuri de liniste prin activarea functiei SILENT, care reduce zgomotul ventilatorului unitatii interioare si a functiei Mute Operation, care opreste orice sunet.

Functie Turbo - Daca doresti racirea / incalzirea rapida a incaperii, poti folosi cu incredere functia Turbo. Aceasta creste puterea aparatului pentru o perioada limitata de timp.

Cu timerul poti seta pornirea / oprirea aparatului oricand intr-un interval de 24h.

eMAG reduceri aparate de aer conditionat ieftine

Sleep Mode - Aparatul reduce intensitatea functionarii in timp ce tu dormi, pentru un plus de economie de energie.

Auto-curatare - Functie speciala care dupa oprirea unitatii interioare mentine evaporatorul curat si uscat.

Functie auto-restart - In cazul opririi alimentarii cu energie electrica, aparatul reporneste automat cu ultimele setari.

Clasa energetica A++ - Clasa energetica superioara pentru modul racire = un plus de economie a energiei.

Filtrul High Density asigura o eficienta crescuta a retinerii prafului cu pana la 50% mai mult si a polenului cu pana la 80%.

Functia de detectare pierdere agent frigorific opreste automat functionarea aparatului, protejand

astfel compresorul.

Ventilator interior cu 12 trepte - Design special al ventilatorului unitatii interioare care asigura controlul precis al debitului de aer si confortul termic.

Ventilator exterior cu 5 trepte - Design special al ventilatorului unitatii exterioare care asigura consum redus de energie.

eMAG reduceri aparate de aer conditionat Midea Blanc

3. Aparatul de aer conditionat Midea Blanc, 9000 BTU, clasa A++ de eficienta energetica, iECO Mode, Follow Me, Sistem dublu purificare, are o reducere de 22% in campania eMAG reduceri aparate de aer conditionat Happy Hours. Cei care il achizitioneaza beneficiaza si de un voucher de 400 de lei prin programul Rabla.

Aparatele de aer conditionat Midea Inverter Quattro actioneaza la fel de rapid, eficient si echilibrat ca o masina sport.

Compresorul de inalta performanta dezvoltat de Midea genereaza o energie continua pentru confortul dvs. maxim. La pornire, datorita frecventei ridicate de 65 Hz, genereaza intr-un timp foarte scurt un flux puternic de aer racit / incalzit asigurand un confort instantaneu. Aparatele de climatizare Midea pot genera caldura chiar si la o temperatura de minus 15 grade Celsius si pot mentine un aer rece la o temperatura exterioara de 50 grade Celsius.

Modul inteligent de economisire a energiei, iEco, va poate economisi pana la 60% din energia electrica timp de 8 ore, in timpul somnului.

eMAG reduceri aparate de aer conditionat prin programul Rabla

Tehnologia de confort fara trepte GA pastreaza camera la o temperatura perfect constanta, fara fluctuatii.

Functia SUPER COOL este un adevarat “semn distinctiv” al aparatelor de aer conditionat BLANC: se activeaza prin simpla apasare a unui buton, aceasta functie speciala accelereaza la maxim viteza de rotatie a ventilatorului intern, crescand astfel fluxul de aer rece si permitand aparatului sa scada cu rapiditate temperatura pana la 17C.

Aparatele de aer conditionat din gama Midea BLANC utilizeaza o tehnologie de pornire exclusiva si de o putere mare, in masura sa genereze un flux puternic de aer rece intr-un timp foarte scurt (pana la 30 secunde) pentru a garanta un confort imediat.

Datorita tehnologiei performante, aparatul poate scadea temperatura aerului in primele 30 secunde de la pornire.

Aparatele de aer conditionat din gama Midea BLANC sunt echipate cu o functie speciala iECO, ce permite o economie a energiei electrice de pana la 60% in 8 ore, fata de aparatele de aer conditionat traditionale.

eMAG reduceri aparate de aer conditionat clasa A++

Datorita functiei exclusive GEAR, Midea BLANC ofera utilizatorului posibilitatea de a gestiona in mod individual puterea furnizata de unitate, alegand unul din cele3 niveluri: 50%, 75% si 100%. In acest mod poti uita de clasicele (si uneori complicatele) setari, concenrandu-te numai pe viteza la cere doresti sa functioneze.

Prin simpla apasare a unui buton, Blanc poate activa functia “NU DERANJATI”, anuland astfel toate semnalele acustice, stingand display-ul si optimizand silentiozitatea ventilatorului intern.

Telecomenzile din gama BLANC sunt echipate cu un senzor de temperatura pe care unitatea o considera drept “temperatura ambientala”. Setand functia FOLLOW ME, aparatul va masura temperatura reala perceputa de utilizator, garantand acestuia un confort maxim.

Functia SWEET DREAMS garanteaza conditii de temperatura optima pentru somn, regland pas cu pas puterea aerului in functie de temperatura corpului.

Filtrul ANTI PRAF capteaza si inlatura particulele de praf si praful transportat de aer.

Filtrul CATALIZATOR elimina formaldehida si alti compusi organici volatili (VOC), pe langa faptul ca filtreaza gazele nocive si mirosurile neplacute.

Schimbatorul de caldura al unitatii interioare este uscat imediat dupa oprire pentru a nu permite dezvoltarea bacteriilor, reducand semnificativ mirosul si prelungind durata de viata a aparatului de aer conditionat.

