eMAG reduceri. 3 aspiratoare sub 200 de lei, ideale pentru curatenia de primavara

eMAG reduceri aspiratoare. A venit luna martie, iar daca va pregatiti pentru curatenia de primavara, magazinul online emag.ro are numeroase aspiratoare performante la preturi excelente.

eMAG reduceri aspiratoare – Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat oferta eMAG si am descoperit 3 aspiratoare care sunt foarte bune si care costa sub 200 de lei.

eMAG reduceri aspiratoare Heinner

1. Aspiratorul cu sac Heinner HVC-M700BL, 700 W, sac hartie, cu o capacitate de 1,5 litri, tub plastic, Albastru, are o reducere de 40% in campania eMAG reduceri aspiratoare.

Pretul este AICI.

Cu un motor de doar 700 W, aspiratorul HEINNER HVC-MTB700YL este suficient de puternic pentru a-ti permite sa faci curat in toata casa, rapid si simplu, ajutand, in acelasi timp, la economisirea consumului de energie.

Filtru HEPA 10 - Aspiratorul HEINNER HVC-MTB700YL este prevazut cu un filtru HEPA 10, care retine impuritatile aerului si iti asigura un mediu mai curat in casa.

Sac hartie de 1,5 litri - Aspiratorul HEINNER HVC-M700BL este echipat cu un sac de hartie de 1.5l, de unica folosinta. Dupa umplere, sacul de hartie poate fi aruncat, iar in cutia aspiratorului vei gasi un alt sac de hartie pentru a-l inlocui.

Clasa energetica A - Clasa energetica A asigura un consum redus de energie si performanta ridicata de aspirare pe suprafetele dure.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri aspiratoare – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri aspiratoare Daewoo

2. Aspiratorul cu sac Daewoo RC-234R/2A, 700 W, cu o capacitate de 3 litri, Tub telescopic din metal, Rosu, are o reducere de 33% in campania eMAG reduceri aspiratoare.

Pretul este AICI.

Curatenia este o preocupare permanenta. De aceea Daewoo pune la dispozitie modele din ce in ce mai practice si performante, stiind ca aspiratoarele sunt printre cele mai cautate si utilizate electrocasnice de pe piata. Aspiratoarele Daewoo indeplinesc toate cerintele de eficienta, pot curata covoarele, tapiteriile si orice tip de suprafata datorita sistemului de filtrare si colectare a prafului.

Efficient Brush - Cu peria aspiratorului Daewoo, suprafata si capacitatea de absorbtie vor fi mult mai mari. Este alegerea celor mai exigienti clienti pentru o curatare eficienta, avand o alunecare usoara pe orice tip de suprafata si facilitand accesul sub mobilier. Pozitia cu peria in afara este proiectata pentru zonele netede, iar pozitia cu peria retrasa este ideala pentru covoare si mochete.

Swivel Hose - Pentru a fi usor de manevrat, aspiratorul este dotat cu un furtun rotativ la 360°. Astfel poti aspira in toate colturile casei, fara a fi nevoit sa muti manual aspiratorul, pentru ca se va roti singur in directia ta de lucru.

Tubul telescopic iti va oferi constant o raza de actiune mai mare si vei ajunge cu peria in locurile mai putin accesibile fara a fi nevoie de improvizatii. Segmentul metalic ce intra in tubul principal este prevazut cu santuri ce permit fixarea acestuia la lungimea dorita.

eMAG reduceri aspiratoare cu sac

Aspiratoarele Daewoo rezolva orice grija de depozitare prin designul compact si vizibil imbunatatit. Astfel nu vor ocupa mult spatiu, le vei putea strecura prin cele mai inguste spatii si vor fi manevrabile fara prea mult efort. Light

Un aspirator voluminos va ocupa mereu mult spatiu in debara si va fi foarte greu de transportat dintr-o incapere in alta. Aspiratoarele Daewoo sunt usoare, simplu de folosit si depozitat, fara sa afecteze insa performanta excelenta.

Variable Power Control - Aceasta caracteristica reprezinta perfect aspiratoarele de inalta calitate. Cu ajutorul butonului de reglare a puterii de aspirare poti alege oricand puterea dorita in functie de suprafata pe care utilizezi aspiratorul. De exemplu, pentru suprafete delicate, abajururi sau covoare vei folosi un nivel scazut de putere pentru a nu altera zonele respective.

Clasa de performanta AA reprezinta categoria la care se incadreaza eficienta energetica si performanta de aspirare a aspiratorului. Primul A indica eficienta energetica cea mai inalta, din categoria cea mai buna. Al doilea A reprezinta procentul de praf captat de aparat, aspiratoarele Daewoo avand cea mai buna clasa de performanta a aspirarii.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri aspiratoare – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri aspiratoare Hyundai

3. Aspiratorul cu sac Hyundai, HYC 3480 , eficienta 3A, motor high efficiency de 800 W, cu o capacitate de 2 litri, cu tija telescopica cromata, are o reducere de 28% in campania eMAG reduceri aspiratoare.

Pretul este AICI.

Trebuie mentionat si ca acest aspirator are o garantie sporita, de 3 ani.

Iata caracteristicile sale:

- sac textil, aspirare uscata,

- motor high efficiency de 800 W,

- regulator de putere,

- capacitate sac : 2 L,

- perie standard,

- accesoriu combinat spatii inguste,

- tija telescopica cromata,

- derulator automat cablu 4 m,

- dimensiuni mm: 342x240x205,

- greutate : 3.8 Kg,

- nivel zgomot : < 80 dB,

- putere aspirare > 170 W,

PERFORMANTE:

- Energetica: clasa A,

- Emisii praf: clasa A

- Suprafete Dure: clasa A

- Covoare: clasa C

Pretul este AICI.

eMAG reduceri aspiratoare – Toate ofertele sunt AICI.