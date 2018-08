eMAG reduceri. 3 combine frigorifice grozave sub 1.000 de lei

eMAG reduceri combine frigorifice. Magazinul online emag.ro are reduceri in aceasta perioada la numeroase aparate frigorifice.

eMAG reduceri combine frigorifice – Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat oferta emag.ro si am identificat mai multe combine frigorifice foarte bune, de la branduri celebre, care costa sub 1.000 de lei.

eMAG reduceri combine frigorifice Albatros

1. Combina frigorifica Albatros CF34A+, cu un volum de 273 de litri, clasa A+, cu lumina interioara, inaltimea de 176 de cm, 3 ani garantie, de culoare alba, are o reducere de 24% in campania eMAG reduceri combine frigorifice.

Combina frigorifica Albatros are o capacitate neta de 273 de litri si o inaltime de 1,76 metri, raspunzand practic si rapid nevoilor tale.

Designul elegant si culoarea alba ii fac loc rapid in bucataria ta.

Datorita clasei energetice A+ te bucuri de confort si calitate cu un consum redus de energie. Fiind incadrata in clasa energetica A+, combina frigorifica Albatros are un consum de numai 237kWh/an.

eMAG reduceri combine frigorifice Clasa A

Totodata, dimensiunile sunt generoase. Combina frigorifica Albatros are o capacitate bruta de 282 de litri si o inaltime de 1,76 metri.

Prin iluminarea LED continutul frigiderului tau va fi tot timpul la vedere. Led-ul din interiorul acestuia distribuie lumina in mod egal catre toate colturile, iar tu vei avea acces facil catre alimentele si bauturile tale preferate. In plus, cu ajutorul LED-ului economisesti si energie.

Termostatul este reglabil. Cu ajutorul termostatului reglabil din interior poti seta temperatura dorita in ambele compartimente.

eMAG reduceri combine frigorifice – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri combine frigorifice Arctic

2. Un alt aparat frigorific foarte ieftin in aceasta perioada este combina frigorifica Arctic AK54270+, cu un volum de 262 de litri, inaltimea de 170,5 cm, Fast Freeze Zone, Garden Fresh, XXL Bottle, clasa A+ de eficienta energetica, de culoare alba.

Combina frigorifica are o reducere de 35% in campania eMAG reduceri combine frigorifice.

Cu aceasta combina frigorifica din clasa energetica A+, cu rafturi ajustabile si cutie pentru legume si fructe, folosesti intr-un mod convenabil spatiul necesar pastrarii alimentelor.

In plus, dimensiunile reduse iti permit amplasarea produsului chiar si in spatiile restranse.

eMAG reduceri combine frigorifice ieftine

Clasa energetica A+ ofera un consum optim de energie electrica si o economie de 24% comparativ cu produsele similare din clasa A. In acest mod te bucuri de functiile combinei tale frigorifice cu un consum redus de energie.

Combina dispune si de FAST FREEZE ZONE, un compartiment superior al congelatorului ce ofera posibilitatea congelarii rapide. Alimentele vor fi congelate intr-un timp mult mai scurt.

Rafturile din SAFETY GLASS sunt fabricate din sticla cu o rezistenta ridicata ce ofera o siguranta sporita, prevenind accidentele. Acestea permit plasarea recipientelor grele, de pana la 25 kg, pe orice raft. In plus, rafturile sunt ajustabile si permit folosirea eficienta a spatiului din combina frigorifica, prin mutarea rafturilor in functie de nevoile tale.

Combina frigorifica are si GARDEN FRESH, un compartiment spatios dedicat depozitarii legumelor si fructelor.

eMAG reduceri combine frigorifice – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri combine frigorifice Hansa

3. Combina frigorifica Hansa FK205.4, cu un volum de 156 de litri, din clasa A de eficienta energetica, inaltimea de 144 de cm, de culoare alba, are o reducere de 23% in campania eMAG reduceri combine frigorifice.

Combina frigorifica Hansa are un sistem de racire static si un consum anual de energie de 205 kWh. Fara curent, combina are o autonomie de 20 de ore.

eMAG reduceri combine frigorifice la oferta

De asemenea, combina are usi reversibile, face parte din clasa energetica A, produce un nivel de zgomot de 40 dB, are un volum net total de 156 de litri, un compartiment pentru legume si fructe, o tava pentru gheata si un suport pentru oua.

Volumul net al frigiderului este de 100 de litri, iar al congelatorului de 56 de litri. Frigiderul are 3 rafturi din sticla securizata si 3 rafturi pe usi. Sistemul de dezghetare este automat. Congelatorul are 3 compartimente si un sistem de dezghetare al congelatorului manual.